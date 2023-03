Landscape Grindr : crédibilité, urgence et transgression

Connu pour ses créations qui oscillent entre le banal et l’excentrique, superposant texte, vidéo et jeu d’habillage avec une atmosphère sociale et beaucoup de débrouillardise, Micheael Martini présente en avril à La Chapelle Scènes Contemporaines, Landscape Grindr, sa première production intégrale en tant que dramaturge-interprète.

Michael Martini est un artiste de théâtre qui crée des performances pour différents contextes, passant de la boite noire à la galerie et au cabaret. Depuis qu’il a obtenu son diplôme de l’Université Concordia en 2018, il a travaillé sur la scène interdisciplinaire bilingue de Montréal, collaborant souvent avec des danseurs et des artistes visuels. Notamment, sa cocréation Ça a l’air synthétique bonjour hi a été présentée aux festivals OFFTA et Summerworks, recevant de nombreuses distinctions en cours de route.

Performance théâtrale interdisciplinaire, Landscape Grindr est un récit bien personnel livrant des réflexions sur des thèmes urgents : la violence sexuelle, la destruction de l’environnement et la médiation constante de ces concepts sur nos écrans.

Alors que l’auteur s’interroge sur sa propre identité sexuelle dans le contexte des mouvements comme celui de #metoo et de la justice environnementale, Landscape Grindr oscille entre vulnérabilité, sarcasme et inconfort.

Pris dans ces mouvements qui s’articulent autour du principe de crédibilité, l’auteur se questionne : quand sommes-nous nous-mêmes crédibles, surtout lorsque nous transgressons le genre qui nous a été assigné à la naissance ? Comment remettre en question notre propre nature quand nos représentations de la nature, de la sexualité et du changement sont le plus souvent des images de violence constante ?

Incubé dans le cadre du programme Alliance du MAI et au Playwrights Workshop Montréal, ce projet rassemble un groupe d’artistes queers et trans de différentes disciplines dans une mise en scène non linéaire où le texte, la vidéo et la performance sont sur un pied d’égalité.

INFOS | LANDSCAPE GRINDR, les 11, 13, 14, 15 et 16 à La Chapelle

lachapelle.org