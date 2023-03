L’Univers drag de Sasha Velour

La légendaire drag Sasha Velour profite de sa nouvelle tournée The Big Reveal Live Show! pour lancer son premier livre The Big Reveal: An Illustrated Manifesto of Drag (chez Harper Collins). Sasha sera alors à Montréal le 4 mai prochain pour présenter sa soirée de performances de drag, de contes et pour une séance de questions-réponses avec le public.

The Big Reveal: An Illustrated Manifesto of Drag est un assemblage de souvenirs, d’histoires et de théorie du genre, alors que Velour explore la riche histoire et l’esprit révolutionnaire de l’art de la drag. Sasha nous raconte son propre parcours et l’histoire de la vie queer qui a rendu sa carrière possible. The Big Reveal présente également des photos et des illustrations originales de la vainqueure de la saison 9 de RuPaul’s Drag Race.

« Je n’arrive pas à croire que j’ai écrit un livre moi-même ! » ironise Sasha qui s’identifie comme fluide et utilise les pronoms elle et ils lorsqu’en drag. Nous nous sommes récemment entretenus pour une discussion franche à bâtons rompus.

Pourquoi avoir écrit The Big Reveal: An Illustrated Manifesto of Drag?

Sasha Velour : J’ai écrit The Big Reveal pour partager mon histoire sur ce qu’est un artiste drag. Je voulais aussi révéler qui est la personne sous la perruque et le maquillage, toutes les couches de l’histoire qui m’ont inspiré, jusqu’à « la famille » qui a fait de moi la personne que je suis, la communauté qui maintient mon art en vie.

L’écriture du livre a-t-elle commencé comme un projet de pandémie de COVID ?

Sasha Velour : J’ai commencé juste avant la pandémie, c’était donc le projet parfait sur lequel travailler lorsque tout était sur pause. Il m’a fallu trois ans pour écrire. J’ai fait des recherches sur l’histoire de la drag et j’ai combiné cela avec ma propre histoire, mon histoire familiale, mes expériences, comment je suis devenu.e drag queen. Écrire ce livre est la chose la plus difficile que j’ai jamais faite.

C’était important pour toi de préserver l’histoire queer et drag ?

Sasha Velour : J’espère pouvoir y contribuer. Comme je l’ai dit sur scène et lors de ma présence à RuPaul’s Drag Race, les artistes de drag ont été les historiens oraux de l’histoire queer — de notre histoire radicale en particulier — et de l’art qui a toujours existé. Nous plongeons nos orteils dans la culture dominante à maintes reprises, mais généralement « notre histoire » ne ressort pas complètement. La drag prise hors contexte semble être quelque chose de nouveau. Ce n’est pas du tout le cas. Même d’un point de vue artistique, tout a déjà été fait. Surtout d’un point de vue politique. Cela montre que l’expression drag and queer fait partie de la culture mondiale. Je pense donc que la tâche de préserver cela, de raconter ces histoires et de les publier incombe à tout le monde, pas seulement à la communauté queer, parce que nous en avons vraiment besoin. La drag fait partie de la culture de chacun, qu’on le veuille ou non.

Comment te positionnes-tu par rapport à l’intégration de plus en plus grande de la culture drag à la culture en général ?

Sasha Velour : J’ai été témoin de la transformation du phénomène Drag Race depuis ses débuts comme émission pour la télé câblée. J’ai été surpris.e de découvrir à quel point de nombreux artistes de drag ont fait partie de la culture dominante dans le passé, comme Julian Eltinge, figure du tournant du XXe siècle, qui a eu l’un des premiers empires de maquillage tout en étant interprète de drag.

La vérité est qu’il y a toujours eu une petite distance entre la communauté queer, la drag radicale et la drag la plus réussie commercialement, qui rassemble les gens et crée des structures d’emploi en dehors des institutions, où les personnes queers et trans peuvent être pleinement elles-mêmes, s’employer mutuellement et créer tout cet art intéressant. Il y a eu un croisement entre le divertissement de la drag traditionnelle et ce monde radical, mais je sens maintenant que les gens essaient encore plus de combler cet écart.

L’intégration a évidemment des inconvénients. Essayer de commercialiser quelque chose pour tout le monde a toujours des limites. Mais je pense que, plus que jamais, nous le voyons comme une stratégie pour faire connaitre au public les réalités des personnes queers et les personnes trans. Je ne pense pas que cela ait jamais été aussi vrai que maintenant.

Que penses-tu des législations anti-drag qui émergent aux États-Unis ?

Sasha Velour : La chose la plus effrayante est que les lois anti-drag sont utilisées pour restreindre la liberté des personnes trans et des personnes non binaires dans la vraie vie. Nous trouverons toujours une scène pour pratiquer l’art de la drag, mais nous voulons que notre communauté soit en sécurité dans la vraie vie. Les lois anti-drag sont en réalité un écran de fumée vis-à-vis des craintes concernant les personnes queers. Certaines personnes ne veulent pas que nous existions ou que nous ayons des droits égaux. C’est lié à ça. J’espère que les personnes qui ont aimé regarder des spectacles de drags à la télévision ou sur scène et qui ne font pas partie de la communauté ont l’impression de faire suffisamment partie de la communauté pour défendre l’art de la drag et dire clairement, à leurs ami.e.s et familles, qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que ce n’est pas. Les personnes drags et queers font partie de la culture et nous devrions faire en sorte que cela existe, pas essayer de l’éradiquer.

Les législations anti-drag t’effraient-elles, alors que tu vas te produire dans des endroits comme le Tennessee ?

Sasha Velour : Franchement, ça me donne envie d’en faire plus ! Je pense que nous devons continuer à faire des spectacles et continuer à nous rendre visibles pour les jeunes queers qui ont besoin de voir des adultes drags et/ou queers mener une vie heureuse afin qu’ils puissent avoir de l’espoir pour eux-mêmes.

Es-tu un.e artiste qui se trouve être une personne de genre fluide ou es-tu un.e artiste au genre fluide ?

Sasha Velour : C’est une question intéressante. À un certain niveau, ce monde me verra toujours comme une artiste fluide. Ce serait un grand privilège d’être un artiste qui se trouve juste être un genre fluide. La vérité est que c’est une partie très visible de qui je suis et de ma façon de faire de l’art. J’ai toujours rêvé de fluidité de genre. Peut-être qu’un jour ce ne sera pas si grave.

Tu as grandi dans une famille très aimante et solidaire. Quelle a été ton expérience personnelle de coming out ?

Sasha Velour : Je suis sorti du placard à plusieurs reprises : en tant que bisexuel à l’école, puis en tant qu’homosexuel, puis en tant que drag queen, puis en tant que personne au genre fluide. Je suis reconnaissant que ma famille ait grandi dans la région de San Francisco où mes deux parents — des activistes hippies — étaient entourés de personnes queers. Ma mère était une féministe trans-inclusive. Nous avons tous appris de nouvelles choses ensemble.

Tu as obtenu une maitrise en dessin en 2013 du Center for Cartoon Studies du Vermont. Comment les arts visuels influencent-ils ta manière de faire de la drag ?

Sasha Velour : Oh, mon Dieu, tellement ! Je dessinais des illustrations et des bandes dessinées sur la drag avant de devenir une drag queen. À ce jour, je dessine toujours chaque look et chaque performance comme une bande dessinée, puis je leur donne vie. J’ai adoré apprendre la bande dessinée parce que j’ai toujours été intéressé par la narration visuelle, avant tout. Cela m’aide beaucoup à réfléchir en termes de forme, de proportion et de couleur. Je pense que ce sont d’excellents outils pour un artiste de scène.

Tu as rencontré ton partenaire de vie Johnny Velour (alias John Jacob Lee) dans le Vermont, alors qu’il jouait dans une production d’Annie. Peux-tu nous dire comment vous vous êtes rencontrés et êtes tombés amoureux ?

Sasha Velour : Nous nous sommes rencontrés dans un bar hétéro de cette petite ville et nous nous sommes immédiatement reconnus comme des pédés, avons entamé une conversation, il m’a donné sa carte de visite et nous sommes sortis à un rendez-vous avec un verre et un dessert le lendemain. Dès le début, nous avons parlé de notre amour de la drag, de l’art intéressant et du théâtre. C’est de loin la personne la plus gay que j’ai jamais rencontrée. Nous faisons tout ensemble. Je ne pourrais pas réaliser ces productions sans Johnny.

En plus de la séance de questions-réponses avec le public de ton spectacle, à quoi tes fans peuvent-ils s’attendre lors de cette tournée ?

Sasha Velour : Puisqu’il s’appelle The Big Reveal, j’ai pensé que je devais proposer des performances assez scandaleuses. J’ai environ cinq plans pour ce spectacle.

Qu’est-ce que ça te fait, Sasha, que les gens te considèrent comme une légende vivante ?

Sasha Velour : Je considère qu’il me faudra quelques années de plus pour être vraiment considéré.e comme une légende vivante. Mais je vais le prendre ! Vous savez, il y a un roulement rapide dans la scène de la drag. Cela signifie donc que je suis là depuis un certain temps et que je porte chacune de ces années et de ces rides avec beaucoup de fierté.

INFOS | Sasha Velour sera la tête d’affiche de MTelus à Montréal (4 mai), Ottawa (5 mai) et Toronto (6 mai) pour lancer son livre The Big Reveal: An Illustrated Manifesto of Drag (HarperCollins), un spectacle d’une heure et demie sans entracte. Les billets VIP incluent des tirages et une séance photo avec Velour avant le spectacle. Les livres ne sont pas inclus dans l’achat du billet, mais peuvent être achetés dans le hall du site.

Billets et infos : http://www.sashavelour.com.

