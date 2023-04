La 25e édition du Festival Metropolis bleu 2023 et sa programmation LGBTQ+

Une centaine de grands noms de la littérature d’ici et d’ailleurs, dont Margaret Atwood et Michael Ondaatje. Des rencontres, des échanges, des découvertes. En français, en anglais, en espagnol, ainsi que des échos en langues ojibwée, gaélique, catalane ou innue. Naturellement, les événements et participant.e.s LGBTQ seront nombreux et nombreuses lors de l’édition anniversaire de ce festival littéraire international. Une programmation percutante et diversifiée, voilà ce que vous propose le Festival littéraire international Metropolis bleu, pour souligner avec éclat son 25e anniversaire.

Metropolis bleu proposera d’abord, à partir du 12 avril, de courtes entrevues avec certain.e.s des écrivain.e.s phares de cette 25e édition, comme autant de brèves incursions dans leurs univers avant de les découvrir plus amplement lors des événements en salle. Des entretiens thématiques virtuels sur des questions de l’heure sont également prévus – entre autres avec la poète innue Joséphine Bacon –, alors que les Sud-Américaines Gioconda Belli et Claudia Piñeiro discuteront de leur côté d’engagement féministe, parmi tant d’autres tables rondes. Puis du 27 au 30 avril, les festivalier.ère.s auront le plaisir d’assister en salle à l’Hôtel 10 à des rencontres et des panels auxquels participeront, entre autres écrivain.e.s, le dramaturge Michel-Marc Bouchard et la poète trans Gabrielle Boulianne-Tremblay, porte-parole cette année du festival littéraire aux côtés de Monique Polak et David Bradford.

Le dramaturge et librettiste Michel Marc Bouchard – qui s’est fait connaitre avec les pièces Les Feluettes, Les muses orphelines, Tom à la ferme, et plus récemment en tant que librettiste de La Beauté du monde à l’Opéra de Montréal – recevra le Prix littéraire Violet Metropolis 2023, ​​décerné à un.e écrivain.e LGBTQ pour l’ensemble de son œuvre. Doté d’une bourse de 5000 $, le prix est décerné chaque année en alternance à un auteur ou une autrice écrivant en français et à un auteur ou une autrice écrivant en anglais. La cérémonie de remise des prix sera suivie d’une entrevue sur scène et d’une séance de signatures (Espace Godin) le 28 avril à compter de 20 h 30. En français. 10 $ d’admission.

PHOTO : CHRIS DIRADDO PHOTO : Gabrielle Boulianne-Tremblay PHOTO :MATHIEU LINDON

Christopher DiRaddo, auteur montréalais (et accessoirement coverboy de l’édition d’avril 2021 de Fugues), animera LECTURES VIOLET. Les auteurs et autrices queers invité.e.s qui liront leurs œuvres sont Lawrence Schimel, River Halen, Jen Currin, Michel Marc Bouchard, Vincent Fortier, Afrooz Zaad et Laura Doyle Péan. Le 28 avril à 22 h (Espace Godin). En français et en anglais. Entrée libre.

Le panel LES MYTHES DE MONTRÉAL accueillera les auteurs montréalais Dimitri Nasrallah (Hotline), Daniel Allen Cox (I Felt the End Before it Came) et Christopher DiRaddo (The Family Way) pour discuter de leur ville natale. Si Montréal était une personne, qui serait-elle ?

Le 29 avril à 14 h 30 (Salle Jardin). En anglais. 10 $ d’admission. L’écrivaine française Claire Legendre accueillera l’auteur gai Mathieu Lindon (Ce qu’aimer veut dire, Hervelino) pour discuter de son père, le légendaire éditeur français, Jérôme Lindon, pour la session de questions-réponses en français de 60 minutes, JEROME LINDON VU PAR SON FILS MATHIEU LINDON, le 29 avril à 11 h 30 (Espace Godin). 10 $ d’admission.

Pour le panel anglophone HOPEPUNK, PLANET OPERA, QUEER SPECULATIVE FICTION — WHAT

FUTURE IS THAT?, le modérateur Mathieu Lauzon-DIcsö accueillera les panélistes Rich Larson, Jorge

Carrión et Su J Sokol, le 29 avril à 11 h 30 (Salle Jardin). Entrée 7 $.

INFOS | Billets et infos sur www.metropolisbleu.org