Les beaux jours et la piétonnisation arrivent à grands pas

La Société de développement commercial (SDC) du Village annonce ici la 17e piétonnisation consécutive de la rue Sainte-Catherine Est, entre Saint-Hubert et Papineau. Du week-end des Patriotes (ou de la Reine, c’est selon) à la fin de semaine de l’Action de grâce, les gens pourront à nouveau déambuler sur la rue Sainte-Catherine Est. Et la SDC a écouté les commerçant.e.s, les résident.e.s et les visiteur.teuse.s : il y aura encore plus de végétation cette année dans le Village. La programmation artistique sera différente de l’an dernier et viendra animer ce secteur vibrant du centre-ville grâce à la contribution financière de l’arrondissement de Ville-Marie et de la Ville de Montréal. La Place du Village, avec son immense dôme géodésique, rouvrira son espace pour permettre la tenue de diverses activités estivales.

« C’est une piétonnisation qui sera légèrement plus courte que celle de l’an dernier, d’abord, pour être plus en phase avec la réalité du programme de financement des piétonnisations, mais surtout, on voulait se donner du temps pour que le plus d’éléments possible soient installés lorsque la rue rouvrira aux piéton.ne.s », explique Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du Village. « C’est connu, tant que le week-end de la fête des Patriotes n’est pas passé, c’est risqué d’installer l’horticulture, en raison du risque de gel au sol. Donc on voulait se donner une chance pour que les plantes, les fleurs et les végétaux ne soient pas affectés et que lorsqu’on fermera la rue à la circulation, ces plantes aient déjà été installées. Le thème de cette année sera d’ailleurs très en lien avec la végétation.

Les aménagements seront conçus par l’agence Castor et Pollux, qui a fait ses preuves dans Verdun et sur Mont-Royal. »

En effet, si vous êtes allé.e.s vous balader sur la Promenade Wellington ou l’avenue du Mont-Royal, vous avez déjà vu les aménagements verdoyants de Castor et Pollux, agence de paysage et de design urbains. « Bien que ce soit une piétonnisation sur 1 km de long, les besoins […], le cadre bâti et le mix commercial sont variés de secteur en secteur, d’ouest en est », indique Gabrielle Rondy. « Le Village est différent, que ce soit à son entrée, vers Saint-Hubert, au milieu, là où il y a la plus forte concentration de commerces et de terrasses, ou vers l’est où on retrouve le stationnement de TVA d’un côté et l’édifice du Bourbon de l’autre, qui déstructure la trame commerciale. Donc, les aménagements de Castor et Pollux seront conçus en fonction de ces zones-là. Là où il y a beaucoup de terrasses qui occupent le terrain, on fera certains aménagements qui ne nuiront pas à celles-ci ni aux camions pour la livraison. À l’opposé, il y a le secteur du Bourbon qui verra l’installation du Festival Mtl en Arts alors, là également, on tentera d’optimiser la végétation. Vers Saint-Hubert, on sait que c’est un coin qui représente plus de défis, où il n’y pas beaucoup de terrasses et où il y a plusieurs locaux vacants, on veut rendre plus marquante l’entrée du Village. Bien entendu, il ne s’agit pas ici de refaire ce que Castor et Pollux ont produit pour d’autres artères. Ce sera original, on veut des couleurs et des thèmes qu’on ne voit pas ailleurs, c’est ce qu’on est en train de travailler avec Castor et Pollux en ce moment et nous avons bien hâte de voir ce nouveau concept prendre forme sur la rue cet été ! »

L’idée ici est de créer plusieurs zones avec des activités variées tout au long de la rue. « Il y aura des activités […] chaque mois, mais ce sera différent des années passées », souligne la directrice générale de la SDC. Par exemple, on sait que la diva Madonna sera en ville, au Centre Bell, les 19 et 20 aout prochain. « On va donc tenter de battre le record Guinness du plus grand nombre de personnes habillées en Madonna. On a envie de lancer ce défi aux gens dans le Village cet été ! », dit Gabrielle Rondy. C’est un thème à détailler et qui en fera assurément embarquer plusieurs. La SDC lorgne aussi du côté d’une certaine collaboration avec Québecor/TVA pour développer quelques événements sur le tronçon entre Alexandre-de-Sève et Champlain. « C’est à examiner parce que ce secteur longe les bâtiments et le stationnement de TVA, alors pourquoi ne pas faire des activités de concert avec eux ? »,

envisage-t-elle.

« Nous avons enregistré un achalandage de plus de deux millions de personnes dans le Village l’été dernier durant la piétonnisation », soutient Gabrielle Rondy. « Donc, oui, énormément de gens sont venus assister aux diverses performances et animations et c’était une agréable surprise de voir que les chiffres de passages étaient au rendez-vous après deux années très difficiles, teintées par les effets de la pandémie. »

Mais voilà, comme on l’a vu récemment sur les réseaux sociaux et dans les articles, reportages, chroniques, éditoriaux, etc. dans les médias, le Village souffre en raison d’une multitude de problématiques (itinérance, toxicomanie, problèmes de santé mentale, violence, commerces placardés, etc.). La SDC, en coopération avec le bureau de la députée solidaire Manon Massé, a lancé d’ailleurs une pétition en ligne afin d’interpeller le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant. Cette pétition vise la « Création d’un comité permanent intergouvernemental sur les enjeux prioritaires qui menacent la survie du Village ».

« Le Village traverse une période bien difficile en ce moment. Mais nous avons beaucoup de partenaires qui veulent collaborer pour trouver des solutions afin d’en faire un espace attractif et sécuritaire pour toutes les communautés. On veut que le Village puisse demeurer un “’safe space” pour tout le monde et que les gens puissent se sentir en sécurité dans le Village. Et on travaille sur de beaux aménagements et de l’animation pour rendre l’expérience agréable pour toustes dans le Village en 2023 », souligne Gabrielle Rondy.

Cette piétonnisation 2023 comptera près de 20 semaines durant lesquelles on pourra profiter d’une quarantaine de terrasses colorées avec leurs fleurs et leurs parasols et d’une multitude d’événements qui promettent un été mémorable dans le Village !

Dates de piétonnisation

• Mise en place sécuritaire : 12 au 18 mai

• Début de la piétonnisation active : 19 mai

• Fin de la piétonnisation active : 9 octobre

• Désinstallation : 10 au 16 octobre

• Réouverture de la rue aux véhicules : 17 octobre

Contribuez à un avenir florissant pour le Village en signant la pétition et en la partageant largement dans votre réseau !

POUR SIGNER LA PÉTITION, CLIQUEZ ICI !