Week-end de Pâques, 5 partys où s’éclater pendant le long congé

Le congé pascal a lieu du 7 au 10 avril cette année. Qui dit long congé, dit occasion de s’éclater. Pendant que certain.e.s feront une escapade au chaud, d’autres choisiront de s’évader à la campagne. Pour ceux et celles qui choisiront de rester à Montréal et pour les touristes qui viendront y faire une saucette, voici cinq événements spéciaux où faire la fête en bonne et due forme. Bon long week-end !



Sugar Bear 2023

Que leur pelage soit brun, noir ou blanc, les ours de tout acabit sortiront de leur hivernation du 7 au 9 avril, alors que plusieurs activités destinées à la communauté Bear auront lieu dans le Village. Le Bear Showoff donnera le coup d’envoi aux festivités le vendredi soir à l’Aigle Noir. Ce sera l’occasion de rencontrer les candidats du concours M. Ours Montréal 2023. Le Campus prendra la relève le samedi pour la tenue officielle du concours M. Ours. Animée par Soleil Sunshyne, la soirée promet performances, défilés de mode et nombreux prix de présence. La fête se poursuivra en soirée au Stud pour LumBEARjack, alors que les DJ André et Rémi animeront les deux pistes de danse pour célébrer l’Ours couronné. L’Athriom du Stud accueillera également la Cabane à sucre des Ours le lendemain après-midi afin de célébrer la Sugar Bear avec un repas traditionnel et une orgie de sirop d’érable. Le week-end se clôturera en grand, alors que le Unity accueillera le DJ Shane Stiel le dimanche soir pour l’événement PITBULL — BEEF CITY. Un week-end qui en mettra plein la bouche !

Date : du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2023

Lieu : lieux variés dans le Village

Coût : prix variés



KODE : AVR

La dernière tanière de la scène underground et alternative montréalaise ouvre ses portes pour une soirée chaude où le cuir, le latex et les uniformes sont à l’honneur. Dresskode STRIKT, tenez-vous-le pour dit ! La soirée spéciale organisée par les productions KinkyKatz mettra en vedette les DJ Reid Bourgeois et Diskommander. L’événement prometteur invite les créatures de la nuit à plonger dans une expérience au confluent des cultures montréalaise et berlinoise au cœur du Village. Herzlich willkommen !

Date : samedi 8 avril, 22 h

Lieu : Cabaret Berlin, 1982, rue Sainte-Catherine Est

Coût : gratuit

Just Dance au Meltdown

Gamers et gaymers seront ravi.e.s de savoir qu’une soirée spéciale entièrement dédiée à Just Dance a lieu au Meltdown lors du week-end pascal. Organisé mensuellement par Montreal Gaymers, l’événement invite les fans du populaire jeu d’Ubisoft à venir se bouger les fesses like there’s no tomorrow. Ça tombe bien, ils seront en congé le lendemain. Situé en plein cœur du Quartier latin, le Meltdown est un bar qui propose des activités et événements destinés aux amateurs de jeux vidéo, ainsi que des ordinateurs et des consoles, pour jouer librement ou lors de tournois. Game on!

Date : samedi 8 avril, 23 h

Lieu : Meltdown, 1982, rue Sainte-Catherine Est

Coût : 30 $



VOULEZ-VOUS – Disco & New Wave Dance Party

Sortez plateformes et paillettes, car il y aura une petite fête au Bar Le Ritz le 8 avril prochain. Après six soirées à guichet fermé, l’équipe de Super Taste présente l’édition 1er anniversaire de VOULEZ-VOUS Disco & New Wave Dance Party. Le party qui vous transporte au cœur des soirées endiablées des années 70 et 80 vous fera revivre l’époque où Montréal était la vice-reine du disco. Direction piste de danse pour danser et chanter sur les hymnes de ABBA, Diana Ross, Boney M, Culture Club et David Bowie.

Date : samedi 8 avril, 23 h

Lieu : Bar Le Ritz, 179, rue Jean-Talon Ouest

Coût : 15 $ + taxes et frais



Cirque De Boudoir — BUNNY BALL 2023

Le Bain Mathieu est probablement l’un des endroits les plus uniques des soirées montréalaises. Remplissez ce lieu mythique de personnages sexy, ajoutez-y une ambiance burlesque, des numéros de cirque et des costumes fétiches et vous obtiendrez BUNNY BALL 2023, organisé par le Cirque De Boudoir. La soirée grandiose où se marient musique électronique et atmosphère érotique offre un environnement dans lequel les adultes de toutes les orientations ou identités sont libres de s’exprimer ouvertement. Sur le thème du lapin (coquin !), BUNNY BALL 2023 vous invite à laisser aller votre fougue et votre créativité en arborant un costume aussi risqué qu’il vous plaira.

Date : samedi 8 avril, 21 h

Lieu : Bain Mathieu, 2915, rue Ontario Est

Coût : à partir de 54 $





