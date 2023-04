Pas de chars allégoriques pour l’édition 2023 de la Marche des Fiertés à Paris

Pour l’édition 2023 de la Marche des Fiertés, l’Inter-LGBT a voté la suppression des chars allégoriques dans une démarche écologique et de sécurité.

Dans un communiqué publié sur Instagram, l’association organisatrice de cet événement rassemblant des milliers de personnes sur Paris chaque année, se justifie ‑en partie- par des raisons écologiques. Les membres expliquent qu’iels veulent prendre en considération les enjeux de société qui nous concernent toutes et tous. Et cela passe par une prise de conscience collective, par rapport à la situation écologique. Abandonner les chars s’inscrit dans une démarche de dé-carbonisation de l’événement.

La sécurité entrerait aussi en jeu. Depuis quelques temps, la participation à la Marche des Fiertés devient massive. La présence des chars poserait de plus en plus un problème de sécurité. Pour rappel, lors de l’édition 2022 de la Pride à Bordeaux, un char s’est effondré sur la foule, blessant six personnes dont trois grièvement et forçant le cortège à interrompre la marche.

L’Inter-LGBT explique dans le communiqué qu’un budget est prévu afin de créer un espace commun, d’expression et de visibilité, pour les artistes et DJs issus des communautés LGBTQIA+.

Une décision qui fait débat

Dans les commentaires sous le post Instagram, l’annonce suscite de vifs débats.

Certaines personnes pensent que cela va «à l’encontre du but de la Marche des Fiertés, qui consiste à donner de la visibilité aux associations et aux communautés LGBTQIA+ ‑ce que les chars permett[ai]ent». D’autres soutiennent que «sans musique, le défilé perdra un peu de son côté festif et joyeux».

L’Inter-LGBT prévoit tout de même qu’il y aura tout de même des véhicules pour que les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite puissent participer au défilé.