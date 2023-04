Le génial Ronnie Burkett de passage à Montréal avec Little Willy

Le théâtre Centaur présente, en mai, Little Willy, création de l’épatant marionnettiste Ronnie Burkett. Il revisite Roméo et Juliette de Shakespeare à la manière du Daisy Theatre, un cabaret de marionnettes qu’il a inventé de toutes pièces.



Ronnie Burkett est tombé amoureux de l’art de la marionnette à l’âge de sept ans… en ouvrant une encyclopédie à ce mot. Il a commencé sa carrière, il y a plus d’un demi-siècle à l’âge de 14 ans, par un spectacle de théâtre de rue en solo qui a fait fureur dans les écoles et les centres communautaires. Il n’a jamais cessé de parcourir les routes depuis!

Considéré à juste titre comme l’un des artistes de théâtre les plus éminents du Canada, Burkett a créé des spectacles de marionnettes les plus complexes et les plus audacieux du monde. Il y abordent des thèmes adultes (comme la censure et le nazisme) à travers des personnages artistiques qui incarnent des archétypes de la condition humaine. Son travail séduit des publics adultes d’une ampleur sans précédent pour l’art de la marionnette. Tous ses spectacles ont reçu un accueil dithyrambique, critique autant que public.

Chacune des visites de Ronnie Burkett dans la métropole est une source de ravissement. L’albertain originaire de Medicine Hat en Alberta — maintenant établi à Toronto — nous surprend toujours avec ses nombreuses marionnettes évoquant des personnages plus attachants les uns que les autres.

Après The Loony Bin, une fable intime de 75 minutes qu’il nous présentait en novembre dernier, voilà que sa plus récente production, sera à l’affiche du théâtre Centaur en mai. La bande du Daisy Theatre est de retour avec ses pitreries irrévérencieuses alors qu’elle s’attaque, cette fois-ci, au Roméo et Juliette de Shakespeare.

« Comme pour mes propositions théâtrales A Christmas Carol et Little Dickens, dans Little Willy, les personnages chéris du Daisy Theatre tentent de tout leur coeur d’interpréter, parfois dans un contre-emploi, les personnages de la bien connue pièce Roméo et Juliette» annonce Ronnie. La vedette du burlesque Dolly Wiggler démarre le spectacle d’un mash-up improvisé extrêmement drôle de l’une des pièces les plus aimées de Shakespeare. Toutes les grandes dames de l’ensemble Daisy s’affrontent pour le rôle de Juliette, y compris la tyrannique diva décolorée Esme Massengill dans une interprétation sous l’effet de l’alcool de l’ingénue en mal d’amour… mais néanmoins grivoise.

Little-Willy Daisy Theatre photo Dahlia Katz



Les favoris du public, le non-binaire Schnitzel et Mme Edna Rural, sont de retour dans les rôles secondaires de Little Willy, et pour ajouter au plaisir et au chaos, le barde lui-même rejoint la troupe du Daisy Theatre pour une relecture tordue de ce conte intemporel.

Dans ce nouveau spectacle, où chaque marionnette est tout droit sortie de la psyché de celui qui la manipule, où chaque personnage incarne une facette de la forte personnalité de son créateur, Ronnie Burkett prête une fois de plus vie et voix à ses créatures absolument truculentes, inspirées par les artistes tchécoslovaques qui résistèrent à l’occupation nazie en créant dans l’illégalité des spectacles de marionnettes satiriques appelés daisy (rappelont que les marguerites ont la capacité de pousser dans le noir…).

Croisant sans pudeur le théâtre, l’opéra, le music-hall et le vaudeville, accordant à l’improvisation et à l’interaction avec le public une place fondamentale, le spectacle s’appuie sur le grand talent de Ronnie Burkett, sur ses éblouissantes qualités d’interprètes, mais également sur son humour ravageur. Quand il s’agit de s’attaquer au conservatisme, que ce soit en matière de politique, d’art ou de sexualité, le créateur et ses porte-parole à fils sont sans égal. C’est simple, ce Daisy Theatre qui parodie Roméo et Juliette est si réjouissant, si attendrissant et si mordant que c’est avec tristesse que vous verrez le rideau retomber à la fin du spectacle.



INFOS | Little Willy, du 2 au 14 mai 2023, au Centaur Theatre dans le Vieux-Montréal.

centaurtheatre.com/fr/shows/little-willy

LIRE AUSSI L’ENTREVUE avec RONNIE BURKETT (en Anglais) :

READ ALSO OUR INTERVIEW with RONNIE BURKETT:

Pulling strings with Ronnie Burkett – by Richard Burnett