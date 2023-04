Célébrer l’art vivant sous toutes ses formes

Fidèle à ses habitudes, le OFFTA, festival d’arts vivants permettra au public de découvrir des projets à la fois en chantier – donnant à voir le processus et l’art en pleine création – et des propositions abouties pour sa 17e édition, qui se tiendra du 26 mai au 4 juin 2023. Dix jours de festivités et quinze spectacles et laboratoires.



Cette édition accueille l’art vivant se déployant partout à travers Montréal, investissant autant les lieux atypiques – en extérieur, sur la place publique, en déambulation – que les théâtres de la ville. Des soirées festives s’entrelacent à des activités de partage et de réseautage. La programmation déploie des prises de paroles fortes, qui nous invite à habiter le monde autrement, dans une perspective bienveillante ré-activant l’imaginaire collectif.

Cette édition 2023 sera inaugurée le 26 mai à 21h avec Superheroes Cry Too du collectif de street dance FRGMNT à l’Édifice Wilder – Espace danse, une expérience immersive sur les rythmes irrésistibles de DJ Shash’U. Avant cela, à 18h, la performance gratuite LABYRINTHE pour autruches (coprésentée avec le Partenariat du Quartier des spectacles) du circassien Jimmy Gonzalez enchantera la place de la Paix.

Parmi les incontournables de cette édition, le public pourra découvrir le travail d’une chorégraphe émergente Mara Dupas avec FANM : prier sur le ring les 27, 28 et 29 mai au Prospero. Avec Lost Together/Perdu.e.s Ensemble, les torontoises du UnSpun Theatre convient les festivalier.ère.s dans la plus grande intimité au Livart tout au long du festival.

Le Collectif Dîmes, avec Anaskan, déambulera le 2 juin, du Square Cabot à la place de la Paix, et présentera sa performance au Théâtre Aux Écuries les 1er et 2 juin. Dans ce même double programme, Joliz Dela Peña partagera She Cut Her Own Belly Open, une performance musicale poignante. The Golberg Variations de Clayton Lee surprendra les spectateur.rice.s les 2 et 3 juin au Prospero. En amont, BORBORO, conte de l’artiste inclassable Mycelium, sera présenté aussi au Théâtre Aux Écuries les 30 et 31 mai. Pour finir Dulce, des prodigieux danseurs Jontae McCrory et Brian Mendez, offrira une soirée saisissante autour d’une réarticulation de la ballroom culture au Théâtre Denise-Pelletier les 3 et 4 juin.

La suite de la programmation – et les artistes contribuant à cette 17e édition – sont à découvrir sur le site web du OFFTA !



BILLETTERIE SOLIDAIRE

Le OFFTA poursuit son initiative solidaire avec 2 différentes passes proposées en prévente et incluant un don. En plus de soutenir le OFFTA ainsi que les artistes qui y sont présenté.e.s, l’engagement des festivalier.ère.s permettra de remettre la Bourse Laboratoire à un projet en chantier du festival.

Les passes solidaires pour la 17e édition du OFFTA sont disponibles uniquement en prévente du jusqu’au 9 mai 2023 inclusivement. Les billets seront quant à eux disponible en vente à l’unité à partir du 10 mai.



INFOS | OFFTA — festival d’arts vivants, du 26 mai au 4 juin 2023.

www.offta.com