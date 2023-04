Diversité, originalité et audace au Carrefour international

Entre le 25 mai et le 10 juin, 10 spectacles nationaux et internationaux provenant de l’Australie, de la Suisse, de la Belgique et de la France, 10 activités satellites et 12 chantiers-constructions artistiques fouleront les planches des différentes salles de spectacles de la ville de Québec. Cette édition marque également le retour du très populaire parcours déambulatoire gratuit Où tu vas quand tu dors en marchant…?, en reprise au parc des Moulins, à Charlesbourg.

À la direction artistique du Carrefour international de théâtre depuis 25 ans, Marie Gignac a dévoilé sa dernière programmation sous le signe de la diversité, de l’originalité et de l’audace. Le Carrefour proposera des expériences immersives multidisciplinaires, des cabarets festifs et documentaires, des spectacles de danse urbaine, ainsi que des créations théâtrales originales.

L’expérience immersive Jusqu’à ce qu’on meure, de Brigitte Poupart, lancera la 23e édition avec six représentations au Diamant, du 25 au 28 mai. Ce spectacle multidisciplinaire mêlant cirque, danse, musique et théâtre met en vedette 12 interprètes. « Ça débute avec une image fixe d’une catastrophe », explique Brigitte Poupart. « La musique commence et on revit, à rebours, ce qui a provoqué cette catastrophe. Le spectateur peut choisir son point de vue. Les acteurs et les spectateurs sont sur la même scène. À la fin, la fête continue avec un DJ et on peut festoyer jusqu’à ce que le théâtre nous mette dehors. »

Le Carrefour accueillera notamment, de Suisse, le solo Phèdre ! de François Gremaud et, d’Australie, The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes du Back to Back Theatre. Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau, partenaires de scène comme de vie, présenteront Ciseaux, leur cabaret documentaire festif et décomplexé, qui ravive la mémoire queer de Montréal et du Québec d’un point de vue féministe. Les deux créatrices, autrices et actrices, se réapproprient avec un plaisir contagieux et pas du tout coupable les nombreux clichés entourant l’homosexualité féminine.

L’auteur québécois Steve Gagnon verra son texte Anna, ces trains qui foncent sur moi mis en scène par le Français Vincent Goethals. De Winnipeg, le Carrefour accueillera également Angle mort de Stéphanie Morin Robert.

Victime d’un incident cardiaque à 25 ans, le concepteur Émile Beauchemin complétera un marathon de 42 kilomètres, les 6 et 7 juin, sur un tapis roulant au Périscope. H+ s’interroge sur le transhumanisme et les possibilités réelles d’augmenter ses capacités physiques et mentales. « J’ai voulu cette édition, ma dernière en tant que directrice artistique, réflexive et divertissante, inclusive et plurielle », souligne Marie Gignac.

Le populaire parcours déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant…? sera de retour au parc des Moulins à Charlesbourg. Cette expérience qui se tient à l’extérieur est comme toujours gratuite, donc aucun billet n’est nécessaire pour y participer. Une nouvelle tarification inclusive qui entre en vigueur cette année devrait permettre à tous et toutes de répondre présent.e à l’appel irrésistible du festival. Il en coûtera 17 $ pour les personnes qui ont envie de prendre un risque artistique, mais pas financier. Le billet à 33 $ est offert aux spectateurs réguliers, aux abonnés fidèles ou aux travailleurs culturels. Celui à 47 $ est destiné aux personnes sensibles aux enjeux financiers des arts vivants.



INFOS | Carrefour international de théâtre, du 25 mai au 10 juin, à Québec.

Toute la programmation: carrefourtheatre.qc.ca