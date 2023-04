La situation des droits humains des personnes LGBTI dans le monde en 2023

Au cours des 30 dernières années, 49 États membres des Nations unies ont dépénalisé les actes consensuels entre personnes de même sexe, selon les données publiées à la fin mars par ILGA World. Toutefois, les lois réprimant ces actes restent une réalité pour un tiers des pays dans le monde.

Ces données et bien d’autres sont disponibles dans la Base de données de ILGA World, une plateforme lancée aujourd’hui par ILGA World et qui compile les lois, les nouvelles et les références aux organes de défense des droits humains et aux possibilités de plaidoyer auprès des Nations unies pour les personnes LGBTI dans le monde entier.

Dorénavant, grâce à cette plateforme gratuite, interactive et collaborative, tout le monde peut suivre les progrès actuels et les revers concernant les questions d’orientation sexuelle, d’identité et d’expression de genre, et de caractéristiques sexuelles dans 193 États membres des Nations unies et 47 territoires non indépendants.



Des avancées durement acquises ont lieu dans de nombreux États membres des Nations unies :

• 7 d’entre eux ont introduit des restrictions nationales aux interventions inutiles sur les mineur.e.s intersexes.

• 20 autorisent la reconnaissance légale du genre basée sur l’autodétermination.

• 11 d’entre eux interdisent les « thérapies de conversion » sur le plan national.

• Le mariage égalitaire est désormais une réalité dans 33 États membres des Nations unies.

• Les lois qui protègent les personnes contre les crimes de haine en raison de leur orientation sexuelle existent dans 58 États membres des Nations unies, mais seulement 37 le font sur la base de l’identité de genre, 9 sur la base de l’expression de genre et 5 sur la base des caractéristiques sexuelles.

« Il a toujours été difficile d’obtenir des données sur les populations LGBTI — historiquement exclues, non comptabilisées et non représentées », explique Lucas Ramón Mendos, coordinateur de la recherche à l’ILGA World. « S’appuyant sur les quatre décennies d’expérience de notre organisation dans la compilation de ce type d’informations, ILGA World les partage désormais avec tout le monde, en donnant un accès gratuit à une plateforme fondée sur des données et des recherches, et qui systématise 4 300 sources juridiques et plus de 7 000 références provenant des mécanismes des Nations unies. »



La Base de données de ILGA World présente des informations mises à jour sur les lois (y compris les décisions judiciaires, les ordres exécutifs et les projets de loi en cours d’élaboration) qui affectent les personnes LGBTI dans le monde entier — réparties en 18 catégories juridiques et plus de 100 sujets, et visualisées sur des cartes interactives mondiales et régionales. Chaque État et juridiction dans le monde a son propre profil avec les lois, les occasions de plaidoyer à venir pour les défenseurs des droits humains et une sélection des dernières actualités LGBTI. Les militants peuvent suivre les développements dans chaque organe des droits humains au sein des Nations unies, surveiller les délais pour s’engager auprès d’eux et intégrer toute entrée dans leur travail de recherche ou d’élaboration de

politiques.



« Les organisations de base ne peuvent souvent compter que sur peu de ressources pour se tenir au courant des développements mondiaux ou pour trouver des informations qu’elles peuvent utiliser dans leur travail de plaidoyer ou de campagne », commente Julia Ehrt, directrice exécutive d’ILGA World. « La Base de données de ILGA World met entre leurs mains une puissante source d’information. » Un simple coup d’œil aux données suffit pour constater que la véritable égalité est encore très loin d’être atteinte pour de nombreuses personnes LGBTI dans le monde : 6 États membres des Nations unies imposent légalement la peine de mort pour les actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe et il n’y a aucune certitude juridique quant à son application dans 5 autres États. Au moins 51 pays imposent des restrictions à la liberté d’expression sur les questions de diversité sexuelle et de genre, y compris dans les milieux éducatifs.



« En termes simples, ces données parlent et fournissent à tous ceux qui y accèdent les éléments de preuve manquants sur la façon dont les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et intersexes sont encore laissées pour compte dans de nombreux domaines de la vie », commentent Luz Elena Aranda et Tuisina Ymania Brown, cosecrétaires générales d’ILGA World. « Grâce à la Base de données de ILGA World, nos réalités vécues peuvent être documentées, des programmes et des services peuvent être plaidés. La Base de données met en lumière des données précieuses qui manquent dans le plaidoyer actuel en faveur des personnes LGBTI. En les associant à nos histoires et à notre activisme, nous ferons du monde un endroit meilleur et plus égalitaire pour nos communautés LGBTI globalement ».

• • •

Chiffres clés provenant de la Base de données de ILGA World

(données extraites à la fin mars 2023)

Criminalisation

• 64 États membres des Nations unies criminalisent les relations consensuelles entre personnes de même sexe : 62 d’entre eux criminalisent de jure (lois criminalisant les actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe) ; 2 criminalisent de facto (dans la pratique, en s’appuyant sur d’autres lois).

• La peine de mort est la peine légalement prescrite pour les actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe dans 6 États membres des Nations unies : Brunei, Mauritanie, Iran, Nigeria (12 provinces), Arabie saoudite et Yémen. Dans cinq autres États (Afghanistan, Pakistan, Qatar, Somalie et Émirats arabes unis), il n’existe pas de certitude juridique totale.



Liberté d’expression et liberté d’association

• Au moins 51 États membres des Nations unies disposent de lois, de règles et de réglementations qui interdisent les formes d’expression liées aux questions de diversité sexuelle et de genre. Dans au moins 11 d’entre eux, les lois sont spécifiquement conçues pour s’appliquer à l’éducation, et dans 25 d’entre eux, elles réglementent spécifiquement les contenus diffusés par les médias.

• Au moins 55 États membres des Nations unies présentent des obstacles juridiques à l’enregistrement et au fonctionnement d’organisations défendant ouvertement les droits des personnes LGBTI.



Protection constitutionnelle contre la discrimination

• États membres de l’ONU dont la Constitution prévoit une protection contre la discrimination

• basée sur l’orientation sexuelle : 12

• basée sur l’identité de genre : 5

• basée sur l’expression de genre : 1

• basée sur les caractéristiques sexuelles : 0



Thérapies de conversion

• 11 États membres des Nations unies interdisent les « thérapies de conversion » à l’échelle nationale. En outre, 7 ont des réglementations indirectes et 6 ont des interdictions sous-nationales uniquement.



Mariage et adoption

• Le mariage égalitaire est une réalité dans 33 États membres de l’ONU et à Taïwan.

• Les couples de même sexe peuvent adopter un enfant ensemble dans 33 États membres de l’ONU. Une personne faisant partie d’un couple de même sexe peut adopter l’enfant de son partenaire dans 35 États membres de l’ONU.



Intersexe

• 7 États membres de l’ONU interdisent les interventions médicales non vitales sur les enfants intersexes.



Reconnaissance légale du genre

• 20 États membres de l’ONU autorisent la reconnaissance légale du genre sur la base de l’autodétermination à l’échelle nationale. Dans les 4 autres, elle n’est une réalité que dans certains États ou provinces.

• Les marqueurs de genre non binaires dans les documents d’identité sont disponibles dans 20 États membres de l’ONU au maximum.

