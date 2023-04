Le cinéma canadien et la télévision d’ici aux GLAAD Media Awards 2023 

Près d’une dizaine de titres canadiens ont été retenu cette année par le comité de sélection de GLAAD, pour les honorer comme de véritables vecteurs de changement. Parmi eux, le film Wildhood, la série Sort Of et plusieurs émissions pour enfants dont un épisode de la série Dino Ranch, qui ont reçu le soutien du Fonds des médias du Canada.

Depuis 1990, l’association Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) œuvre pour dénoncer les discriminations et les attaques à l’encontre des personnes LGBTQ+, et reconnaît chaque année les œuvres, les médias et le personnalités LGBTQ+ qui font une diffrence pour leur représentativité dans la culture. Chaque année, des soirées GLAAD Media Awards sont donc organisées à Los Angeles et New York pour récompenser les médias, les œuvres et les personnalités qui représentent la communauté LGBTQ+ à travers leurs actions et productions.

Des cérémonies ô combien importantes — on le comprend — à l’heure où les attaques et violences contre la communauté LGBTQ+ pullulent de plus en plus à travers le monde, dont aux États-Unis et même au Canada, notamment à travers les propos haineux et les amalgames inappropriés d’une droite conservatrice, plus intéressée à préserver et imposer des valeurs rétrogrades qu’à respecter l’égalité de tous.



Avec la violence, la législation néfaste, les faux discours et d’autres attaques contre la communauté LGBTQ+ qui continuent de s’intensifier, il est plus crucial que jamais que notre communauté reste visible et incluse dans les histoires que le monde voit dans le cinéma, la télévision, la musique, le journalisme et d’autres formes de médias, a remarqué. Des nouvelles histoires qui démystifient les mensonges sur les jeunes transgenres aux programmes pour enfants et familles qui permettent à toutes les familles d’être représentées, les images médiatiques nominées cette année sont aimées du public et créent un réel changement.



Une première soirée gala s’est déroulée le 30 mars, au cours de laquelle, l’épisode intitulé Adoptesaurus Rex de l’excellente série canadienne pour enfants, Dino Ranch (actuellement diffusée sur IciToutTV) a remporté les honneurs comme meilleure programmation pour enfants. Dino Ranch raconte les aventures rocambolesques de Jon, Min et Miguel, qui vivent dans un ranch de dinosaures. Sous l’œil bienveillant de leurs parents adoptifs, les trois enfants courageux vivent de nouvelles expériences chaque jour. Du lever au coucher de soleil, les trois jeunes apprennent une foule de chose sur les dinosaures… et sur la vie. Dans l’épisode primé, deux papas T-Rex adoptent un bébé.



Parmi les autres nominations de cette même catégorie, on retrouvait d’autres productsions canadiennes, dont Strawberry Shortcake: Berry in the Big City (Netflix) pour l’épisode Mint Gala, qui présente un personnage transgenre, et un épisode de la série d’animation Pinecone & Pony (Apple TV+) basée sur le livre pour enfants The Princess and the Pony de Kate Beaton, quiprésente des personnages non-binaires. Lors de la seconde soirée gala, qui se tiendra le 13 mai prochain, d’autres talents canadiens pourraient bien remporter les honneurs, dont le très beau Wildhood, un film d’abord présenté à Montréal en soirée d’ouverture lors d’Image + Nation 2021, le festival de films LGBT+ et diffusé aux Etats-Unis sur la plateforme Hulu (de Disney). Avec Wildhood, Bretten Hannam livre un road-movie initiatique enthousiasmant. À travers le portrait d’un adolescent privé de son héritage maternel Mi’kmaq par un père violent, le cinéaste traite brillamment des thèmes de la filiation et de la recherche de soi. À cela se rajoute une exploration fascinante de l’identité « niizhmanidoow », qu’on désigne aujourd’hui sous le terme « bispiritualité », qui renvoie aux personnes autochtones qui incarnent à la fois un esprit féminin et un esprit masculin. Cette riche immersion culturelle trouve son expression idéale dans l’épanouissement de l’amour entre deux jeunes viscéralement attachés à leurs racines.



Hannam a déclaré dans un communiqué que cette nomination est «un signe qu’il y a de la place pour nous, il y a de la place pour nos histoires. Cette nomination montre à nos jeunes bispirituels que le monde les voit. J’espère que cela inspirera et aidera à ouvrir la voie aux futurs bispirituels racontant leurs histoires uniques, drôles et belles.»



Se retrouve également en nomination cette année, le documentaire Framing Agnes de Chase Joynt. Réalisé, co-écrit et produit par Joynt, co-écrit par Morgan M Page et produit par Shant Joshi de Fae Pictures, ce film adopte une approche innovante du format documentaire à travers des reconstitutions d’expériences de patients de soins affirmant leur genre dans les années 1950. Chase Joynt, accompagné de la sociologue Kristen Schilt, se rend à UCLA afin d’éplucher les archives des travaux effectués par le Dr. Harnold Garfinkel sur les personnes trans, et ce, dans l’espoir d’y trouver des informations sur l’une de ses iconiques patientes : Agnes. Les transcriptions des entretiens menés par le sociologue américain dans les années 1960 deviendront le matériau de base de Framing Agnes, une rigoureuse proposition qui entremêle le documentaire de fiction et de non-fiction. Ce documentaire a remporté deux prix lors de sa première au Festival du film de Sundance en 2022. Il s’agit de la deuxième nomination consécutive pour Joynt dans la catégorie. Son documentaire No Ordinary Man, co-réalisé avec Aisling Chin-Yee, avait été nominé en 2022.



La comédie Sort Of de CBC et HBO Max a également reçu une nomination dans la catégorie des séries télé comiques. Co-créée par Bilal Baig et Fab Filippo, la série suit un millénaire non-binaire, équilibrant sa propre vie avec les attentes de sa famille, de ses amis et de ses employeurs. La première saison a remporté plusieurs distinctions, dont un Peabody et

7 prix Écran canadiens, dont un prix d’interprétation à une personne non-binaire (Bilal Baig).



Dans la catégorie des séries de téléréalité, on retrouve finalement Trixie Motel, de la maison de production canadienne Scott Brothers Entertainment (diffusée sur Discovery +). On y suit la drag queen Trixie Mattel rénovant l’hébergement de vacances à Palm Springs qu’elle opère en Californie.



INFOS | Fonds des médias du Canada www.cmf-fmc.ca

GLAAD www.glaad.org