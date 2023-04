Le Retour du Jedi en ciné-concert : la force sera avec nous une fois de plus

L’Orchestre FILMharmonique arrive à son dernier voyage intergalactique avec une représentation en ciné-concert de Star Wars : Le Retour du Jedi. La partition emblématique du compositeur oscarisé John Williams sera interprétée en direct par 78 musiciens de l’Orchestre FILMharmonique.

Depuis que l’Orchestre FILMharmonique de Montréal et la compagnie montréalaise GFN Productions ont plongé dans ce concept du ciné-concert, en 2018, le succès ne se dément pas. Cette série de concerts de films est rapidement devenue un incontournable de la programmation de la Place des Arts à Montréal.

Au fil des ans, on a ainsi pu voir sous forme de concert les films et les franchises parmi les plus populaires : Le Seigneur des anneaux, Fantasia, Titanic, La Passion d’Augustine. Et à chaque fois, c’est le même étonnement. Ces soirées attirent un public qui souvent ne fréquentait pas les salles de concert auparavant, composé de spectateurs et de spectatrices de tous les âges. À quoi tient ce succès ? Un professionnalisme sans failles avec des musiciens triés sur le volet, qui connaissent parfaitement la trame sonore, un chef d’orchestre enjoué, dynamique, d’une grande précision et, bien entendu, le choix des films qui ont traversé les époques.

Cette fois, les dangers sont grands pour l’Alliance rebelle qui tente de détruire l’Étoile de la mort, tandis que notre héros Luke Skywalker se retrouve face à Dark Vador et à l’Empereur. La partition emblématique du compositeur oscarisé John Williams sera interprétée en direct par 78 musiciens de l’Orchestre FILMharmonique, sous la direction d’Erik Ochsner, tandis que le film de 1983, acclamé par la critique, sera projeté sur grand écran !



INFOS | Star Wars : Le Retour du Jedi, en ciné-concert à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Trois représentations, les 19 et 20 mai 2023. Durée : 2 h 30 avec entracte

