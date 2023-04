Mado Lamotte, l’anniversaire du Cabaret et une première sur les planches !

Véritable institution dans le Village, le Cabaret Mado célèbre cette année son 21e anniversaire. Plusieurs événements viendront souligner cet anniversaire, dont un grand spectacle le 4 mai prochain avec près d’une quinzaine de drags sur scène ! Si le Cabaret fête ses 21 ans, Mado en possède bien plus puisqu’elle a commencé sur les planches depuis déjà 36 ans maintenant ! Et en primeur, on vous annonce aussi que Mado, alias Luc Provost, se produira sur scène pour la première fois en septembre, en tant que comédien, à Québec, juste avant la sortie de son autobiographie…

« Le Cabaret marche très bien maintenant. On a rattrapé le temps perdu causé par la pandémie. C’est toujours “’sold out” les week-ends, on est vraiment très contents que le public soit de retour », affirme Mado Lamotte. « On a fait des ajustements aussi, les spectacles commencent maintenant dès 21 h au lieu de 23 h. Les gens arrivent plus tôt et repartent plus tôt. Bien des drags également préfèrent un tel horaire parce qu’elles ne se couchent plus à 4 h du matin. À 1 h je suis déjà rentrée à la maison et c’est fantastique ! On se croise les doigts que cela continuera ainsi, mais ça s’annonce bien ! »

Les spectateurs et spectatrices sont donc invité.e.s à se rendre au Cabaret pour la grande célébration du 4 mai dès 21 h pour marquer ce 21e anniversaire du club. Pour les 20 ans il y a eu 20 drags en spectacle, va-t-il donc y avoir 21 drags ? « Pas cette année, répond Mado en rigolant. Mais il va y avoir une bonne douzaine de drags pour ce show, bon environ 12 à 15 drag queens ! » L’anniversaire du club débute réellement le 3 mai avec la finale du concours MX Cabaret Mado. Animée par Gisèle Lullaby, cette compétition, initiée le 12 avril dernier, se terminera ainsi en grand et verra couronner une drag qui recevra, en plus, une somme de 4000 $ ! Mais ce n’est pas tout. Attendez de voir ce que vous réserve Marleen Ménard et son Cabaret Queer du 11 mai, mettant en vedette les drag queens et king Tracy Trash, Bobépine, Carmen Sutra, L’Amour et les artistes Debbie Lynch-White, Erika Daniels Vyxen, Guillaume et Arthur (cirque), Sugar Vixen et Mad Rose (artistes burlesques). Toute une brochette de talents !

Les adeptes de RuPaul’s Drag Race ne tiendront plus sur place puisque, durant ce mois d’anniversaire, le Cabaret accueillera en ses murs Sasha Colby, la gagnante de la dernière saison de cette téléréalité. Ce sera le 24 mai, vous pouvez déjà vous procurer les billets puisque cela fera assurément salle comble ! « On termine ce mois d’anniversaire avec la chanteuse ZazoO (Isabelle Archambault), qui organisait les spectacles Femmes en Blues (au Rialto entre autres), qui viendra chanter Piaf le 1er juin. C’est une belle manière de clôturer ce grand mois pour le Cabaret », dit Mado.

À part les performances lors des spectacles Mado Reçoit, ne cherchez pas trop cette grande drag, puisque celle-ci sera occupée tout l’été. Elle retourne au festival Juste pour rire, sur une plus petite scène que d’habitude, mais pour trois soirs ! C’est la nouveauté de cette année. « C’est plus intimiste et j’aurai des invités différents à chaque soir. C’est une nouvelle formule et j’ai bien hâte », révèle-t-elle.

L’an dernier, on sait que Mado était en pleine écriture de son autobiographie. Sachez que celle-ci sera fin prête et sortira des presses le 12 octobre. « On voulait que ce soit juste à temps pour le Salon du livre de Montréal [qui se déroulera du 22 au 26 novembre] », poursuit Mado Lamotte.

LA grande nouvelle, c’est que Mado montera sur scène au Théâtre du Trident à Québec, du 12 septembre au 7 octobre pour une pièce de théâtre ! Oui, oui ! Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres, de Michel Tremblay (livre paru en octobre 2022) trace le portrait du personnage Hosanna qui a vieilli. C’est une pièce signée par le metteur en scène Maxime Robin. « C’est un mélange d’Hosanna et du dernier livre de Tremblay. Ici ce n’est pas Mado qui joue, mais bien Luc [Provost]. Il n’y a pas de costume, pas de talons hauts, pas de maquillage, sauf peut-être un tout petit coup de noir sous les yeux… C’est une sorte de coming out, mais cette fois-ci c’est Luc qui le fait en quelque sorte. J’ai étudié en théâtre, mais je n’en ai jamais réellement fait en tant que comédien, je suis vraiment excité de pouvoir le faire finalement », dit Luc Provost. Évidemment, ici, les textes sont de Michel Tremblay. Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres met aussi en vedette le comédien Vincent Roy. Les répétitions débuteront en juin, donc on ne verra pas Mado dans des campings ou des salles en périphérie de la métropole.

La « controverse » entourant les drag queens

« La roue tourne, j’ai commencé ma carrière en défonçant des portes, en faisant de la sensibilisation et maintenant c’est le tour des plus jeunes comme Barbada ou Rita Baga. Le sujet des drag queens revient toujours, tout comme l’utilité de tenir des Gay Pride. On le voit plus que jamais. Mais c’est de l’ignorance, c’est un manque d’information et d’éducation. On a essayé durant des années à changer les mentalités, mais cela revient constamment. On le voit bien aux États-Unis avec toutes les lois anti-LGBTQ+, anti-drags et anti-femmes, mais il n’y a pas qu’aux États-Unis, cela nous frappe ici aussi. On l’a vu avec les manifestations anti-heure du conte de Barbada… Barbada ne nuit pas aux enfants. C’est comme les humoristes, les drags sont des personnages avec des costumes, etc. Mais c’est très hypocrite, mais il ne faut pas regarder ça comme étant quelque chose d’éloigné, puisque cela peut arriver ici aussi. Nous, les drags, essayons de rester positives face à tout ça en expliquant ce que nous faisons. On espère que toute cette controverse ne durera pas et que cela ne sera qu’un feu de paille. Que cela ne dégénèrera pas… On verra bien où tout cela nous mènera, mais il faut être attentif face à toute cette discrimination, parce que c’est de la discrimination ! », souligne Mado Lamotte.

D’ailleurs, quelques jours après notre conversation avec Mado, le chef du parti conservateur du Québec, Éric Duhaime — un homme gai qui rejette le concept même de communauté LGBTQ+ — lançait une pétition pour que de futur.e.s participant.e.s enfants à l’Heure du conte le fassent avec le consentement explicite des parents « pour protéger les enfants »… « Je comprends que les enfants aiment ça les couleurs, l’Halloween, le père Noël, la fée des étoiles, soutient-il. Mais la drag queen signifie plus que ça, elle signifie les spectacles burlesques et humoristiques pour adultes. Ce n’est pas anodin », déclarait Éric Duhaime récemment à plusieurs médias généralistes.

Comme le mentionne Mado, malgré une motion votée unanimement à l’Assemblée nationale par les députés et en appui à la communauté LGBTQ+, il faut donc rester vigilant. Le combat pour une plus grande tolérance et l’acceptation de la différence se poursuit.

INFOS | Cabaret Mado, 1115, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

Tél. 514-525-7566 ou http://www.mado.qc.ca