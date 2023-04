Party du printemps du District : le duo Rosabel sera en ville

Samedi 20 mai, de 22 h à 3 h, chaussez des souliers légers pour pouvoir danser durant plusieurs heures en compagnie du duo de DJ Rosabel (Ralphi Rosario et Abel Aguilera), qui insuffleront une ambiance plus qu’électrisante pour ce Party District. Comme chaque printemps depuis plusieurs années, District Events nous invite cette fois au Club Soda pour ce party. Le dernier party, le Locker Room, avait fait salle comble au Bain Mathieu ! Amateurs et amatrices de musique house et de Circuit Parties, il ne faut pas rater cet événement printanier de la fête des Patriotes ou de la Reine (c’est selon) !

« On voulait faire un party avec ces deux DJ parce qu’ils sont très connus pour leurs prestations dans les Circuit Parties », dit Pascal Lefebvre, le porte-parole de District Events. « Ils avaient fait un gros party de la Fierté à Toronto, en 2019. Je crois qu’ils étaient venus au Black & Blue il y a longtemps. On est contents de les accueillir au District aussi parce que sûrement que les plus jeunes ne les connaissent pas nécessairement. »

Individuellement, les DJ producteurs et remixeurs internationaux Abel Aguilera (Miami) et Ralphi Rosario (Chicago) étaient déjà des grands noms de la musique house et électronique avec des hymnes puissants et énergiques. En 1995, ils décident de collaborer et sortent un tout premier simple intitulé La Puta. Immédiatement, la toune atteint les sommets et parvient au 1er rang du palmarès Hot Dance Music/Club Play aux États-Unis. À partir de là, ils ne cessent d’enchainer les collaborations et les remix qui se hissent toujours parmi les premiers sur le Hot Dance Music/Club Play. En 2012, le duo Rosabel a été nommé au Grammy Awards pour sa nouvelle version de « Only Girl in the World », de Rihanna. En 2019, le tandem offre aux adeptes un album de 14 pièces, intitulé simplement The Album mettant en vedette Jeanie Tracy, Tamara Wallace et Terri Bjerre. Inutile de dire que The Album se classe presque immédiatement au top 10 du palmarès Billboard (Dance/Electronic Sales chart). Il y a eu aussi des collaborations, entre autres, avec Madonna.

Avant leur arrêt à Montréal le 20 mai prochain, Rosabel sera du party Desert Tea Palm Springs (Californie, le 13 mai), alors qu’au début d’avril Abel a participé à des partys à Miami et à Washington DC. Abel était aussi du fameux festival RESIST de Fort Lauderdale pour le week-end de l’Action de grâce américaine, en novembre dernier. Quant à Ralphi Rosario, il n’est pas en reste puisqu’il s’est promené au cours des dernières semaines de Chicago à la Floride, en passant par San Francisco pour la légendaire fin de semaine du festival Folsom Street Leather, qui rassemble des gars de cuir du monde entier. Rosario s’est aussi présenté au Brawny Bear Weekend de Puerto Vallarta en novembre dernier. En juin 2022, il était également du méga party SPLASH de Los Angeles.

L’été dernier, le duo a entre autres enflammé — et c’est le cas de le dire — le super party Fireball de Fort Lauderdale. Le tandem Rosario-Aguilera a même participé à l’incroyable party du Nouvel An au MasterBeat-Los Angeles (au Mayan Theatre), en plus d’être au Atlanta Pride en octobre dernier.

« Il n’y aura pas de spectacles à ce District parce qu’on veut se concentrer sur la musique et sur la musique de Rosabel seulement, mais il va y avoir des danseurs sexy, des écrans LED, etc., pour mettre de l’ambiance », d’expliquer Pascal Lefebvre, l’organisateur principal des partys District. C’est donc différent du party Locker Room qui avait mis en vedette Karsten Sollors (Chicago) et Paskal Daze (Montréal) avec un spectacle de la porn star Presley Scott. « Il faut arriver tôt, parce que la musique débute vraiment à 22 h, souligne Pascal Lefebvre. Donc, si vous voulez profiter au maximum de la musique et de l’ambiance générée par Rosabel, il faut être là dès le tout début du party ! »

Les billets sont en vente sur le site Web www.districteventsmtl.com ou à la boutique Armada (1359, rue Sainte-Catherine Est).

Un Love Festival vitaminé !

Du 10 au 13 aout prochain, on nous promet encore tout un Love Festival dont les détails sont encore à venir. « Il y aura cinq événements dans le cadre de ce festival [qui chevauche] Fierté Montréal. Le Club Soda, le Bain Mathieu, le MTELUS, etc., sont parmi les endroits déjà réservés à cet effet. La particularité de cette année est que tous ces partys se termineront à 6 h du matin. On a reçu tout dernièrement la confirmation de l’autorisation de la Ville pour que ces partys durent jusqu’à 6 h. C’est une bonne nouvelle et aussi parce qu’il y aura beaucoup de touristes ici cet été et ils pourront en profiter », explique Pascal Lefebvre. Soyez averti.e.s et préparez-vous à cette série de partys pour célébrer l’été !

Du côté du Normandie

La terrasse de ce bar de la rue Atateken (anciennement Amherst) est déjà ouverte pour tirer profit de la belle saison qui s’est amorcée. « Le concours [de karaoké] le Micro d’Or s’est bien déroulé et c’était plein, de dire Pascal Lefebvre qui est aussi propriétaire du Normandie. On surveille aussi les BBQ, dont celui du 28 mai prochain. Le karaoké va très bien, les soirées sont remplies, surtout les week-ends, c’est donc mieux de réserver […] pour s’assurer

d’une place. »

INFOS | Party District, édition du printemps 2023, au Club Soda, 1225, boulevard Saint-Laurent, Montréal.