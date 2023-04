Plus de 800 000 $ pour combattre l’homophobie et la transphobie

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, Martine Biron, annonçait le 11 avril dernier un investissement de 809 551 $ destiné à financer 21 projets pour soutenir les communautés LGBTQ+.

« L’actualité nous démontre qu’il est important de poursuivre nos efforts de sensibilisation pour l’acceptation et le respect de la diversité sexuelle et de genre », déclare la ministre Martine Biron. « Les projets que nous soutenons favoriseront des initiatives concrètes en ce sens. Continuons de travailler ensemble pour bâtir une société plus ouverte. » Les sommes sont octroyées à la suite de l’Appel de projets en matière de lutte contre l’homophobie et la transphobie, qui s’est terminé le 31 janvier 2023.

Les projets sélectionnés ciblent plus particulièrement :

• les activités de sensibilisation à la violence dans les relations intimes chez les personnes LGBTQ+ (des projets de RÉZO avec sa campagne sur la Violence entre hommes GBTQ+ : la reconnaitre pour s’en libérer, de Divergences avec sa Table de concertation sur les violences transphobes dans les relations intimes et d’Éducaloi avec son programme Enjeux juridique de la violence entre partenaires intimes pour les personnes issues des communautés LGBTQ+) ;

• le soutien psychosocial et légal aux personnes qui ont été exposées aux thérapies de conversion, ainsi qu’à leur entourage (entre autres, en soutenant la Fondation Émergence et le symposium national Pour en finir avec les thérapies de conversion) ;

• les initiatives destinées à répondre aux réalités spécifiques des personnes LGBTQ+ (dont un guide pour les ainé.e.s mis sur pied par Gai et Gris Montréal, l’initiative Bâtir ensemble pour des infrastructures inclusives des personnes 2LGBTQIA+ du Conseil québécois LGBT et le programme Place à la nuance des communautés 2SLGBTQ+ de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec) ;

• le renforcement du milieu communautaire engagé dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie en région (comme l’Accès à la transition légale en région de la Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+ et des activités de soutien et d’accompagnement d’enfants trans, non binaires et leurs familles, dans les régions de Lanaudière et de l’Outaouais) ;

• les initiatives qui ciblent la sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre dans les milieux jeunesse (avec des projets régionaux comme ceux de Diversité 02 au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la baladodiffusion d’éducation à la sexualité par Les 3 sex*, le programme Démystifier la pluralité des genres au primaire du Gris-Montréal et le programme Justices Allié.e.s du Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-de-Blainville).

Rappelons que le Programme de lutte contre l’homophobie et la transphobie a trois objectifs : démystifier les réalités propres aux diverses identités de genre et orientations sexuelles et favoriser la reconnaissance de ces réalités ; renforcer la pleine reconnaissance des droits des personnes LGBTQ+ et des personnes intersexes, ainsi que soutenir les victimes d’homophobie ou de transphobie dans l’exercice de leurs droits ; encourager l’élaboration de méthodes et d’outils de recherche, de prévention et d’intervention visant à favoriser le mieux-être des personnes LGBTQ+ et des personnes intersexes.

Un investissement d’argent public d’autant plus nécessaire, que les résultats de l’Enquête téléphonique sur la perception et les attitudes de la population québécoise à l’égard des réalités LGBT permettent de conclure que du travail reste encore à faire pour reconnaitre pleinement l’égalité des personnes LGBTQ+ : en ce qui concerne l’homoparentalité, 32 % de la population estime par ignorance qu’un enfant doit avoir des parents de sexe opposé pour se développer pleinement ; et plus de 40 % de la population sondée affirme avoir été témoin de discrimination de nature homophobe ou transphobe.

