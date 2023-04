Québec dit oui au vivre-ensemble!

La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, célébrée le 17 mai, est l’occasion pour la Ville de Québec de rappeler son engagement à l’égard du vivre-ensemble et de reconnaître l’importance des communautés LGBTQ2+.

Pour cette journée, le drapeau inclusif flottera au mât de courtoisie de l’hôtel de ville. Il sera également projeté sur les immenses silos à grains de G3 dans le Vieux-Port. Les populaires rues Saint-Jean et Saint-Joseph, situées dans des quartiers prisés par les membres des communautés LGBTQ2+ de Québec, pavoiseront aux couleurs de l’arc-en-ciel. Le 17 mai est l’occasion de rappeler que les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, bispirituelles ainsi que toutes les autres se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des genres sont bienvenues à Québec. Qu’elles soient citoyennes ou de passage pour profiter des charmes de la ville, leur présence ajoute à la richesse de la communauté.

Une stratégie proactive

La Ville de Québec poursuit le déploiement de sa Stratégie de diversité, équité et inclusion, qui met de l’avant le droit à l’épanouissement personnel et professionnel pour tous, dans le respect des différences de chacun. Cette stratégie a pour objectif de maintenir la qualité de vie dans tous les arrondissements et de mettre en valeur la diversité de tous les citoyens de Québec. Plusieurs activités socioculturelles et des actions de sensibilisation sont organisées afin de permettre aux citoyens de reconnaître et d’apprécier la pluralité qui les entoure.

La Ville veut également assurer à ses employés un milieu de travail équitable et inclusif. Cela se fait en évaluant les politiques et les pratiques en vigueur ainsi qu’en offrant de la formation. «Notre société a grandement évolué et respecte davantage la diversité sexuelle et la pluralité des genres, souligne Bruno Marchand, maire de Québec. Malheureusement, il y a encore des gestes de discrimination et d’intimidation qui sont posés. Il faut les condamner et favoriser une meilleure connaissance de l’autre. La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie est l’occasion de réfléchir à ce qui reste à accomplir pour une meilleure inclusion. À Québec, le vivre-ensemble demeure une priorité et une fierté.»

