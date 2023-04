Tombez sous le charmede Los Angeles

Los Angeles a toujours évoqué la magie du cinéma. Vous souhaitez vivre le glamour de LA ? Visitez les studios de cinéma, promenez-vous sur le Walk of Fame, dînez dans les restaurants les plus connus pour apercevoir quelques célébrités ou sortez dans les bars gais de WeHo jusqu’aux petites heures de la nuit où vous pourrez croiser le regard de quelques acteurs et modèles. Vous pourriez également apercevoir une «star» lors d’une exposition aux musées du Getty Center, The Broad ou LACMA, ou admirer… les tombes des grands noms du passé au Hollywood Forever Cemetery. Et pour rêver, d’une autre façon, allez donc jeter un œil dans les télescopes du Griffith Observatory ou admirer la ville de son observatoire. Vous aurez compris ce n’est pas le choix qui manque à LA…



Los Angeles ne fait pas dans la demi-mesure. C’est une ville immense et tentaculaire. Avec plus de 18 millions d’habitants, banlieues comprises, la Cité des Anges est passée, en moins d’un siècle, d’un petit village planté en lisière du désert à l’une des villes les plus importantes du monde. Tout a commencé avec l’usine à rêves de Hollywood. Ont suivi des styles qui ont conquis la planète : le roller, le body-building, le jogging, la trottinette électrique…

Et ce n’est qu’un début, car en dépit de la pollution qui la gangrène et de la mise au ban caractérisée de ses laissés-pour-compte, Los Angeles continue de porter le rêve américain à bout de bras !

La navigation n’y est pas si simple et le trafic peut être un cauchemar, à supposer que vous ayez l’intention de louer une voiture. Plus que toute autre ville américaine, il est nécessaire à LA de bien planifier sa visite pour éviter de passer votre temps en transit, d’un lieu à un autre. Question de limiter les couts de transports via Uber, il est préférable d’explorer quartier par quartier et il est également très important de choisir le bon hôtel au bon endroit.

À ce sujet Il n’y a pas vraiment d’hôtels spécifiquement gay-friendly à Los Angeles, tous les hôtels seront très gay-friendly. Toutefois, la concentration de clients LGBT variera d’un établissement à un autre et à un moment ou un autre de l’année selon les événements qui se déroulent dans la ville. Comptez un minimum de 200$US pour une chambre de qualité. Vous trouverez évidemment des hôtels de luxe de classe mondiale avec un air de la grandeur, mais soyez prêt à débourser le triple du prix. Il faut prendre le temps de visiter ses différents quartiers, afin de saisir le pouls de cette ville vibrante.



West Hollywood ou WeHo

Depuis des années, West Hollywood est connu comme LE point de rassemblement des communautés LGBT+ à Los Angeles. Un peu comme dans le Village à Montréal, les établissements queer se retrouvent presque tous sur (ou à proximité de) son artère principale, le Santa Monica Boulevard. Vous y trouverez de nombreux bars et clubs gais animés en soirée, et beaucoup de drapeaux arc-en-ciel (originaux ou modifiés) à la porte des commerces. The Abbey sur Robertson est une icône à visiter : c’est un restaurant, un bar, une boîte de nuit et le lieu incontournable associé à bien des événements liés à la communauté LGBT+. Selon certains, le meilleur bar gai au monde. À vous de juger. Les clubs Mickey’s et Rage valent également le détour pour leurs soirées impressionnantes avec DJ renommés et performances de célébrités drag. Un arrêt s’impose pour visiter Akbar au décor de casbah et ambiance chaleureuse, le Eagle LA ou le Bar Mattachine, qui porte le nom d’une des plus vieilles associations gaies du monde. Depuis une quinzaine d’années, le quartier est également devenu le siège de l’industrie du divertissement : producteurs, réalisateurs, scénaristes et acteurs en devenir sont ici chez eux. Particulièrement apprécié pour ses boutiques, ses magasins de vêtements vintage (dans tous les registres de prix), ses magasins de décoration incroyable et ses centres de fitness, West Hollywood est quadrillé par des boulevards et des petites rues résidentielles. Le quartier compte également de nombreux restaurants branchés de plus en plus prisés (et évidemment dispendieux).



Silver Lake

Situé au Nord de Sunset Strip, Silver Lake est un quartier qui adhère pleinement à la culture hipster et c’est un peu le pendant queer et bohème de WeHo. Sa scène de nuit est un peu plus alternative qu’ailleurs. Lâchez-vous sur la piste de danse et prenez part à la fête…

C’est aussi l’endroit où il faut être si vous aimez le cuir, et le quartier abrite une grande

communauté latino. Ornées d’œuvres d’art urbain, ses rues sont bordées de cafés artisanaux et véganes, de restaurants asiatiques innovants, ainsi que de petites salles de spectacles indépendantes, de bars et de boutiques tendance. Le secteur présente également de remarquables exemples de l’architecture moderniste, dont quelques des chef-d’œuvres modernistes signés Richard Neutra et John Lautner.



Beverly Hills et Rodeo Drive

Quartier chic par excellence, Beverly Hills regorge de boutiques haute couture et de restaurants haut de gamme. Flânez à loisir et faites du lèche-vitrine devant des enseignes aussi prestigieuses que Chanel, Dior, Gucci, Lanvin, Tiffany’s et Valentino. C’est aussi un endroit prisé pour regarder les passants.



DTLA (Centre-ville)

Le centre-ville de Los Angeles a connu des transformations majeures au cours des dernières années, ce qui en fait une destination à (re)découvrir. Parmi les attractions principales, le Walt Disney Concert Hall comblera les amoureux de musique classique et The Broad, ceux d’art contemporain. Pour découvrir le quartier à hauteur d’homme et son architecture, les Los Angeles Conservancy Walking Tours sont tout indiqués. On y trouve aussi une scène queer multi-ethnique, mélange de Little Tokyo et de Chinatown avec une forte communauté latine. Le centre-ville héberge d’ailleurs diverses soirées LGBT uniques et itinérantes qui se déroulent dans différents lieux. Redline et Precint sont deux des bars gais les plus populaires du centre-ville. Si vous êtes un adepte des foires alimentaires de qualité (comme le Time Market à Montréal), faites un arrêt et prenez une bouchée au Grand Central Market dans l’édifice patrimonial Homer Laughlin, qui charme avec ses néons rétros. L’offre alimentaire est un concentré de la diversité culturelle de la ville.



Venice Beach, pour son côté bohème

En tant qu’épicentre de la contre-culture de Los Angeles, Venice a toujours vécu à son propre rythme. Le long de sa promenade, vous pourrez trouver des artistes de rue et des artisans vendant des peintures, des souvenirs et des bijoux. Une marée de touristes s’émerveille chaque jour de ce quartier et côtoie des haltérophiles qui s’exercent en plein air (à Muscle Beach) et des skateurs qui filent à toute vitesse virevolter dans une aire dédiée située en bord de mer et baignée par le soleil. Vers l’est, Abbot Kinney Boulevard et Main Street sont bordés de boutiques, de magasins réputés, de galeries d’art et de restaurants. Dans ces rues, l’atmosphère est plus calme et chic que sur la promenade côtière.

Coups de coeur

Situé juste au nord de Santa Monica, le Getty Center jouit d’un emplacement de choix au milieu des montagnes verdoyantes, à 269 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il faut vous y rendre pour la vue exceptionnelle que l’on a sur la ville. Le Getty Center est en fait un complexe culturel constitué de quatre pavillons pour les collections permanentes, d’un autre pour les expositions temporaires et d’un institut consacré à la recherche. Son jardin central est également une véritable œuvre en soi. Dans le quartier de Pacific Palisades près de Malibu, vous pouvez également visitez la Villa Getty, un musée bordé de magnifiques jardins où l’on retrouve des œuvres de l’empire romain et de la période hellénique que le collectionneur J. Paul Getty et sa fondation ont acquis tout au long de sa vie. Dans les deux cas (le Getty Center et la Villa), l’admission est gratuite, mais le stationnement à chacun des endroits est payant (environ 20$ par voiture).

The Village at Ed Gould Plaza est une extension artistique du L.A. LGBTQ Center. The Village est plus qu’un lieu où les perosnnes LGBTQ peuvent faire appel à une aide juridique, financière et éducative – c’est un lieu où ils et elles peuvent se divertir. Domicile du Lily Tomlin/Jane Wagner Cultural Arts Center, The Village dispose de deux théâtres et de galeries liées. Les expositions de la galerie sont toujours gratuites et ouvertes au public, et le programme de théâtre récompensé se vante des talents LGBTQ superstars et de pièces en première mondiale.

Une visite de la Will Rogers State Beach prouvera que cette plage est officiellement très gaie dans tous les sens du terme. Depuis le milieu des années 1950, des hommes gais de toutes les formes et de toutes les tailles ont adopté l’endroit. Surnommée “Ginger Rogers Beach”, elle accueille autant les corps musclés d’amateurs de volleyball que des hommes matures qui se détendent en bronzant. C’est un lieu parfait l’été en semaine pour quelques rencontres. Certains weekends, on y tient de mémorables partys dansant sur la plage.



Quelques Événements LGBT incontournables à Los Angeles

Fin Mars ou début Avril

Les GLAAD media awards, une cérémonie qui célèbre les contributions les plus marquantes sur les écrans en faveur d’une plus grande diversité LGBT dans les médias.

Juin : Los Angeles Gay Pride

Sa parade marque le début de l’été et attire près d’un demi-million de visiteurs

Juillet : Out Fest, festival du film gai et lesbien.

Octobre : West Hollywood Halloween Carnaval, rassemblement de la communauté LGBT à l’occasion d’Halloween.”



Ce voyage a été rendu possible grâce à la collaboration d’Air Canada qui offre un vol direct par jour vers Los Angeles à partir de Montréal. www.aircanada.com