Une vision forte et rassembleusepour le nouveau présidentdu CA de la SDC du Village

Francis Gaudreault, copropriétaire de la boutique Armada par The Men’s Room, a été élu en tant que président du conseil d’administration (CA) de la SDC du Village après la dernière assemblée générale annuelle tenue au mois de mars. Trois autres nouvelles·eaux membres sont venu·e·s rejoindre le CA pour un total de neuf personnes dédiées au développement du Village. Francis réside dans le quartier, à l’angle de La Visitation et de Maisonneuve, il connaît donc très bien les enjeux du secteur et compte « redonner à la communauté » en y contribuant selon les moyens dont dispose la SDC.

Confiant pour l’avenir, Francis Gaudreault est d’avis que le quartier est en transition et de belles années sont à l’horizon après les travaux d’aqueducs et la construction de nombreuses tours d’habitation qui devraient voir le jour pour loger plus de 20 000 nouvelles·aux résident·e·s (Esplanade Cartier, redéveloppement du stationnement de Radio-Canada et de Molson, entre autres).

Francis Gaudreault succède ainsi à JP Loignon, copropriétaire du café La graine brûlée, qui a été à la tête de la SDC durant plusieurs années. « JP a apporté de beaux changements à la SDC qui ont été très bénéfiques pour le Village, indique Francis Gaudreault. J’étais membre du CA depuis six mois, puis on m’a désigné comme vice-président. Maintenant, on m’a confié la charge de président. […] Je suis un passionné, je veux redonner à la communauté, je veux offrir mon temps et mon énergie pour contribuer au quartier. La pandémie a été très dure pour le Village. Je voulais voir comment on peut travailler davantage pour favoriser le dynamisme commercial du secteur et c’est excitant de voir de nouveaux commerces qui ouvrent. Le taux d’occupation des locaux est à 85% et il va augmenter encore plus puisqu’on sait que deux nouveaux commerces ouvriront très prochainement. »

C’est évident qu’il y a des locaux à louer dans le Village, mais c’est comparable à d’autres secteurs de la Ville (et même mieux dans bien des cas). Le délabrement de certains bâtiments et la superficie d’autres, tels que le Drugstore ou la Station C, font qu’on les remarque plus. « On aimerait que les propriétaires nettoient au moins leur devanture, mais la SDC n’a pas le pouvoir de l’exiger et certain·e·s propriétaires ne vivent même pas au Canada. Cependant, le beau projet d’habillage de vitrines de locaux vacants mis en place en 2022 améliore grandement l’expérience des visiteur·euse·s. Le projet a été très bien reçu, si bien que plusieurs autres propriétaires nous ont contacté pour étendre le projet à d’autres locaux en 2023, ce que nous allons faire. »

Le nouveau président du CA est encouragé par le fait que des bars comme le Campus ou le Stock ont été rachetés récemment par des gens de la communauté qui désirent réinvestir dans ces commerces. Par exemple, le Stock est passé aux mains de Danny Jobin (le Club Date et le District Video Lounge) et le Saloon a été repris par George Pappas. « Ceux-ci souhaitent rénover leur bar et Jocelyn Roy, de l’Aigle Noir, veut investir dans un nouveau système de son. S’ils font ça, c’est parce qu’ils croient au Village et en son développement, tout comme moi ! », dit-il.

Francis Gaudreault apportera son expérience acquise à Toronto où The Men’s Room a ouvert sa première boutique. Francis Gaudreault avait aussi été élu président de la Church-Wellesley Village BIA (Business Improvement Area), l’équivalent ontarien d’une SDC, de 2014-2016. Avec son partenaire Steve Palmer, ils ont racheté la boutique Armada il y a sept ans maintenant. Une 3e boutique, à Chicago cette fois-ci, est venue s’ajouter aux deux autres. « Je pense que mon expérience à Toronto va m’aider dans mes nouvelles fonctions ici, continue Francis Gaudreault. […] Les enjeux qu’on vit à Montréal ne sont pas spécifiques à la métropole. On les vit aussi à Toronto ou à Chicago. Les centres-villes font face à ces mêmes enjeux et je pense qu’on peut réfléchir en commun aux moyens qui s’offrent à nous tout en s’inspirant des pratiques d’ailleurs. »

Francis Gaudreault souhaite aussi encourager les com-merçant·e·s à « mettre du beau » dans le Village pour la période estivale et la piétonisation qui arrive à grands pas, à sortir leur terrasse, à rendre ça agréable avec des plantes, etc. « Il y aura plein d’animation cet été en collaboration avec des partenaires de taille, dont plusieurs événements, des festivals, etc. On veut faire venir les gens dans le Village et qu’ils sentent que c’est un endroit unique, beau et sécuritaire […] », affirme-t-il.

« Ici, Gabrielle fait du très bon travail de relation avec la Ville, avec qui elle est en constante communications, continue Francis Gaudreault. Il y a des enjeux qui ne relèvent pas de la SDC, donc on essaie de voir comment on peut intervenir avec nos partenaires de la Ville et de l’arrondissement de Ville-Marie. La Ville sait que le Village a beaucoup souffert de la pandémie, donc il faudra qu’elle planifie les travaux à venir de sorte que cela affecte le moins possible les commerces et les résident·e·s, mais aussi les visiteur·euse·s et touristes qui viennent découvrir le Village. »

Tout comme les commerçant·e·s et les résident·e·s, l’équipe de la SDC a très hâte de voir ce qui remplacera l’emblématique projet des Boules de Claude Cormier. « Ce qui retarde la livraison d’une œuvre signature permanente pour le Village, ce sont les travaux de la Ville qui s’effectueront dans les prochaines années. » On pensait que la Ville creuserait en 2024, mais il semblerait qu’elle ne soit pas prête et on ignore toujours quand seront faits ces travaux. « D’ici là, la SDC du Village mettra sur pied des aménagements saisonniers ambitieux, une végétation toujours plus abondante et une programmation artistique unique, diversifiée et colorée, à l’image du Village. » conclut Francis Gaudreault avec conviction.