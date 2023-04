Yamato, un resto asiatique à découvrir dans le Village

Situé entre Papineau et Champlain, en face des bars Le Cocktail et Rocky, un restaurant de cuisines asiatiques d’inspiration japonaise, chinoise ou encore coréenne pour certaines assiettes vient d’ouvrir ses portes le 20 février dernier. Très éclairé et d’une propreté remarquable Yamato Dumplings, une entreprise familiale, offre une variété d’assiettes toutes plus savoureuses les unes que les autres. Voici une autre adresse à découvrir et un local vacant de moins sur cette portion de Sainte-Catherine.

Mais d’où vient le nom Yamato ? « Parce que c’est une ville au Japon et où mon mari, Gary Wang, a déjà travaillé en tant que chef cuisinier, répond Ying Yu, la copropriétaire du lieu. Et parce que notre restaurant présente une cuisine fusion de plusieurs cuisines asiatiques, comme des dumplings, des repas teriyaki, du kimchi, etc. »

Porc braisé à la sauce soya, cuisses de poulet teriyaki, soupe aigre et piquante, sauté de riz au kimchi (avec œuf), bœuf rôti à la japonaise, salade maison Yamato, etc., il y a de quoi mettre l’eau à la bouche. Et les dumplings alors ? En réalité, il y a au moins 13 sortes de dumplings ! « Nous avons des dumplings au poulet, au porc, au bœuf et à l’agneau aussi, c’est différent, poursuit Ying Yu avec des yeux pétillants. Nous faisons tout nous-mêmes ici avec des ingrédients frais et de qualité. Nous préparons tout sur place. »

« En plus des dumplings, nous avons plusieurs plats servis avec du riz, comme le poulet Général Tao, par exemple. On offre aussi du poulet frit très croustillant à la japonaise et qui ne contient pas beaucoup de sel ni de gras. Il est succulent ! Nous avons des soupes également. Mais pour l’été on va changer un peu le menu pour offrir d’autres plats diversifiés », explique Ying Yu qui est originaire de Chine et qui déménagé au Canada depuis une dizaine d’années. Si vous voulez essayer les fameux «eggwaffle» (sorte de gaufre) à la manière hongkongaise, il faudra vous rendre au Yamato pour déguster ces spécialités qui se sont répandues un peu partout dans le monde. Ces gaufres seront agrémentées de crème glacée, entre autres, pour la période estivale. « Cela vient de notre désir de proposer quelque chose de différent de ce qu’on retrouve au Chinatown, continue Ying Yu. C’est aussi la raison pour laquelle on s’est installé·e·s ici, dans le Village. Jusqu’à présent, l’accueil a été très chaleureux. Le personnel des bars de l’autre côté de la rue est souvent venu commander et ils suggèrent à leurs client·e·s de venir manger ici. Donc, nous sommes très, très heureux de cette réponse, on ne s’attendait pas à ça. Nous les remercions énormément. C’est une belle surprise pour nous et nous apprenons à travailler ainsi avec tout le monde dans

le Village. »

« Pour l’instant, le style du local est plutôt minimal, mais le décor évoluera prochainement. On affichera aussi le menu en grand au-dessus du comptoir. Pour l’été, on veut opérer une terrasse pour attirer les passant·e·s et que ce soit agréable. On veut que ce soit beau, propre et bien entretenu. On va peut-être demander l’aide de la SDC du Village parce que notre force c’est la cuisine, pas les réseaux sociaux ou le marketing [pour mieux faire connaître le resto]. Gilles [responsable des services aux membres de la SDC], nous a encouragé et nous a rassuré quant à l’opportunité d’ouvrir un restaurant ici. […] », dit-elle avec un large sourire. Voilà ! Maintenant, si vous avez une fringale pour une bonne bouffe asiatique originale et revisitée, vous savez vers où vous diriger. Et ne manquez pas de féliciter madame Ying et sa famille pour ce nouveau commerce !

INFOS | Yamato Dumplings

1672, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

Tél. 514-240-6799 ou [email protected] ou yamatofood.ca

www.facebook.com/yamatodumpling