On connait maintenant les dates des RENDEZ-VOUS DE LA DRAG 

Drag-queens connues et aimées ici comme à l’étranger, Michel Dorion et Rita Baga, toutes deux porte-parole de l’événement, convient le grand public aux Rendez-vous de la drag, première convention majoritairement francophone de la culture drag qui se tiendra le week-end des 28 et 29 octobre 2023 au Palais des congrès de Montréal. Les billets sont déjà disponibles en prévente.

Lors de ce rassemblement festif et unique, accessible et approprié pour tous les âges, seront présent.e.s des dizaines d’artistes de tous les styles, des talents québécois comme internationaux dont Athena Sorgelikis (Drag Race Belgique), Barbada, Drag Couenne (Drag Race Belgique), Kam Hugh (Drag Race France), La Big Bertha (Drag Race France), Lolita Banana (Drag Race Mexico / Drag Race France), Mona de Grenoble, Rock Bière, RV Métal, Sasha Baga et Soa de Muse (Drag Race France). D’autres noms seront annoncés ultérieurement. Inspirés des RuPaul’s DragCon, les Rendez-vous de la drag sont comparables aux populaires DragCon à Los Angeles et à Londres, mais se différencient par leur approche typiquement locale, constituant d’ailleurs le premier événement du genre à prédominance francophone au Canada.



Les Rendez-vous de la drag sont une invitation à l’ouverture et à l’émerveillement ! Afin de permettre au public de découvrir cet univers pailleté, ces deux journées de célébration seront ponctuées de spectacles, de différents ateliers thématiques, de conférences portant sur une foule de sujets dont l’art du maquillage, des costumes et des perruques, et surtout, de plusieurs moments provoquant rencontres et échanges. La programmation complète de l’événement sera annoncée plus tard cette année.

Les billets sont disponibles dès aujourd’hui en prévente, à des prix avantageux. Divers forfaits sont offerts, dont l’ultime « FAN FINI VIP », qui comprend les deux jours de convention, le spectacle du samedi et le Gala, pour 240 $ en prévente (taxes incluses) du 23 mai au 15 juin. Il est aussi possible de choisir à la carte sa participation, que ce soit, par exemple, pour une journée à 50 $ (taxes incluses) en prévente ou encore pour le spectacle du samedi à 35 $ (taxes incluses).

Les Rendez-vous de la drag, un événement un événement original où la culture drag, sous toutes ses formes, sera la vedette les 28 et 29 octobre 2023.



INFOS : RENDEZVOUSDELADRAG.CA