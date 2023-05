Il y a eu Joséphine avant Ella, Tina,Billie et Beyoncé

Joséphine Baker fut la première grande vedette internationale afro-américaine et l’une des figures les plus remarquables du vingtième siècle. Dans cette comédie musicale biographique récompensée par de nombreux prix, nous suivons les incroyables exploits de Baker, révolutionnaires pour son époque et toujours incroyables près d’un siècle plus tard.

Née à Saint-Louis en 1906, Joséphine Baker a d’abord connu un succès modéré aux États-Unis. Elle est devenue une vedette après avoir déménagé en France au début des années 1920. Elle est considérée comme la première superstar internationale afro-américaine et Tymisha Harris la joue parfaitement dans Josephine, qu’elle a également co-créé, chorégraphié, en plus de concevoir les costumes.

Combinant cabaret, théâtre, burlesque et danse, la production a fait ses débuts au San Diego Fringe Festival 2016. La performance de Harris est un tour de force. Joséphine est un hommage triomphant à une vie qui mérite d’être célébrée. À son époque, Baker a innové en partageant la vedette dans des films avec des hommes blancs. Elle a eu plusieurs mariages interraciaux, des relations homosexuelles et elle a porté des vêtements pour hommes sur scène avant l’existence même du terme drag. Son pays d’adoption, la France, lui a donné la possibilité de vivre librement, sans l’oppression raciale de son pays d’origine, même si elle n’a jamais cessé d’aspirer à être acceptée en Amérique.

Sean Cheesman, de So You Think You Can Dance, assure la mise en scène et la chorégraphie de ce récit éblouissant de la vie révolutionnaire de Joséphine, qui fut à la fois chanteuse, vedette de cinéma, espionne de la Seconde Guerre mondiale, militante des droits de la personne et bien plus encore.

INFOS | Josephine : A Musical Cabaret, au Centre Segal des arts de la scènedu 28 mai au 18 juin

https://www.segalcentre.org