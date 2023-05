De la nouveauté chez Équipe Montréal

Ça bouge chez ce rassemblement d’équipes sportives et de loisirs LGBTQ+ ! D’abord, Équipe Montréal (EM) s’est choisi un nouveau président en la personne de Pier-Luc Bertrand. Ensuite en rafale, EM lancera un nouveau logo ainsi qu’un site web renouvelé. Le tout, pour s’assurer d’une meilleure inclusion et diversité dans les sports et loisirs membres de ce regroupement qui compte tout près de 30 organisations. Pour la première fois, également, on organisera une table ronde sur l’homophobie et la transphobie dans les sports et loisirs. Bref, ce n’est pas les tâches qui manquent au nouveau président et à ses collègues.

Nouveau président

C’est le 11 avril dernier que Pier-Luc Bertrand a été élu président, soit lors de la dernière

assemblée générale annuelle (AGA) d’Équipe Montréal. «Cela faisait quatre ans que je siégeais déjà sur le conseil d’administration. Mais ensuite la Covid-19 est arrivée et, avec elle, toutes les mesures sanitaires, les confinements, etc. Donc, je ne pouvais pas organiser des activités, ce que j’aurai voulu faire bien sûr. Cette assemblée a permis de nous revoir, c’était amusant, on a fait un 5 à 7 avec Barbada à l’animation, il y a eu des remises de prix, ce qui ne s’était pas fait depuis 2019. Donc, c’était un beau moment pour Équipe Montréal. Cela fait au-dessus de 20 ans que je travaille avec la clientèle, j’ai ce côté-là d’œuvrer en communication et d’organiser des activités. On désire en faire plusieurs d’ailleurs durant les célébrations de la Fierté», explique Pier-Luc Bertrand qui, dans la vie quotidienne, est agent de bord pour un grand transporteur aérien. Pier-Luc Bertrand, qui est un sportif des Bateaux Dragons, succède ainsi à Yannick Fabre. «Nous avons tous les deux nos forces, dit le nouveau président. Je suis plus fort dans l’organisation et la mise sur pied d’activités alors que Yannick (Fabre) est plus fort dans les relations avec les groupes communautaires LGBTQ+. Nous avons ainsi chacun nos spécialités et c’est ce qui fait la force d’Équipe Montréal ! […] Yannick est très sensible à l’inclusion, il y œuvre avec ardeur afin que tout le monde se sente inclus dans EM, qu’ils se sentent fiers d’en faire partie en vue de relancer les activités après la pandémie. Yannick va d’ailleurs continuer de travailler sur des projets comme la table ronde qui s’en vient bientôt. […]» Rappelons qu’Équipe Montréal a été créé en 1990 pour regrouper des sportifs gais et lesbiennes en vue de participer à un événement sportif international à Vancouver. Aujourd’hui, Équipe Montréal rassemble près d’une trentaine d’organisations sportives et de loisirs.

Nouveau Logo

L’ancien logo d’Équipe Montréal faisait référence à la flamme olympique et aux équipes sportives. «Mais le monde et les organisations changent, poursuit Pier-Luc Bertrand. Il y a ici une volonté d’inclure des groupes comme le Club Bolo, les chorales, l’Ensemble Théâtre, etc., parce qu’il a bien plus que des équipes sportives maintenant. C’est aussi le désir d’inclure tous les membres LGBTQ+. On sait, par exemple, que nos groupes incluent de plus en plus de personnes trans. Nous avons toujours été là pour rassembler tout le monde et on veut continuer de le faire. Le nouveau logo comporte aussi du violet, pour exprimer plus d’inclusivité. C’est une autre manière de démontrer notre ouverture envers tout le monde.» Équipe Montréal aura sous peu un tout nouveau site web. C’est que EM voulait présenter une plateforme plus vivante, plus dynamique et interactive, afin que les équipes et groupes membres puissent eux-mêmes changer régulièrement les informations qui les concernent, indiquer leurs activités, leurs tournois, publier des photos, etc. «On en avait grandement besoin, souligne Pier-Luc Bertrand. On voulait que ce soit plus intéressant pour les membres et que l’on soit, également, plus présent sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, etc. Cela attirera sans doute de nouveaux membres.»

Une Table ronde sur l’homophobie dans les sports

Équipe Montréal tiendra, également, une table ronde sur l’homophobie dans les sports et les loisirs, une collaboration avec Fierté Montréal et le Lab PROFEMS, un laboratoire de recherche pour la Progression des femmes dans les sports du Québec, un centre de recherches de l’Université Laval (Faculté des sciences de l’éducation). Ce projet est financé par Fierté Montréal et se tiendra en début du mois de juillet, la date officielle reste à être confirmée ainsi que le lieu. On en parlera dans la prochaine édition. «Cette table ronde vise à ouvrir les esprits sur l’homophobie et la transphobie qui existent encore dans les sports et les loisirs, poursuit Pier-Luc Bertrand. Comment on peut travailler ensemble pour l’inclusion dans les milieux de sports et de loisirs et comment on peut créer une synergie entre les acteurs politiques, sociaux, communautaires et sportifs [professionnels] ? C’est la question qu’on se posera lors de ce panel avec des invités qui répondront aux interrogations du public. Par la même occasion, Équipe Montréal désire travailler à une meilleure inclusion dans ses rangs pour être encore plus sensible aux membres qui sont moins visibles afin de bien les accueillir et les impliquer dans nos groupes […]»

Une nouvelle participation au Gay Games

Le nouveau président est déjà à pied d’œuvre sur l’envoie d’une délégation de Montréal aux futurs Gay Games qui se tiendront dans deux villes cette année : Hong Kong et Guadalajara, au Mexique. Les Gay Games, qui ont lieu tous les quatre ans, n’ont encore jamais eu lieu en Asie. Initialement prévus pour novembre 2022, les 11es Gay Games de Hong Kong ont d’abord été reportés à novembre 2023 en raison de la décision des autorités de Hong Kong de maintenir des règles de quarantaine parmi les plus strictes au monde, dans le cadre de la stratégie «zéro-Covid» de la Chine continentale. Les mois passant, malgré une réouverture des frontières et devant l’incertitude, plusieurs fédérations ont émis des réticences à se déplacer à Hong Kong. Devant le manque d’inscriptions occidentales, à la fin de 2022, le comité d’organisateur de Hong Kong (en collaboration avec la Federation of Gay Games) annonce que Guadalajara (qui avait été candidate pour ces jeux) est nommée «co-organisatrice», afin de permettre au maximum de participants de se joindre aux Jeux, quel que soit le lieu. Une partie des athlètes européens et la presque totalité des athlètes nord-Américains se déplaceront donc au Mexique à Guadalajara pour participer aux 11e Gay Games. Comme bien d’autres, «les gens d’équipes LGBTQ+ étaient plutôt rébarbatifs à se rendre à Hong Kong, donc l’organisation a dû trouver une alternative. La ville de Guadalajara accueillera les équipes en novembre 2023. Nous lançons donc un appel à tous, nous sommes à la recherche de quelques nouveaux membres sur le conseil d’administration, des gens qui aimeraient donner du temps pour organiser des activités de financement, faire des démarches pour des commanditaires, etc. C’est un autre beau projet que nous devons développer assez rapidement, parce que le mois de novembre s’en vient vite !», de dire Pier-Luc Bertrand avec enthousiasme devant les défis qui l’attendent.

https://gaygames.org/Gay-Games-11

https://gggdl2023.org