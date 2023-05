En route pour un autre été coloré et festif dans le Village 

Le phénomène météorologique El Nino, d’après les climatologues, ne devrait pas affecter l’été montréalais avec ses accès de colère et ses caprices, donc nous nous dirigeons plus que jamais vers une belle saison estivale dans la métropole. Ça tombe bien, car pour une 17e année consécutive, la Société de développement commercial (SDC) du Village organise la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Saint-Hubert et Papineau. Débutée le 19 mai dernier, cette piétonnisation se poursuivra jusqu’au week-end de l’Action de grâce, soit le 9 octobre. Une fois de plus, on aura l’occasion de se promener et de goûter aux joies de l’été grâce aux nombreuses terrasses de bars, de cafés et de restaurants toutes agrémentées les unes plus que les autres de végétation et de parasols multicolores.

« Il y aura une quarantaine de terrasses pour aller déjeuner, prendre un café, un verre ou pour profiter d’un bon repas dans les différents commerces de restauration du Village », confirme Gabrielle Rondy, la directrice générale de la SDC du Village.

Et l’été 2023 est placé sous la thématique de la « jungle ». De plus, une série d’événements festifs viendront ajouter entrain et dynamisme pour petits et grands… « L’aménagement va arriver tranquillement d’ici la fin juin, indique Gabrielle Rondy. On va découvrir des animaux de grandeur nature, mais qui ne seront pas nécessairement habillés de leurs imprimés naturels, en référence à la diversité et à l’inclusion, et au fait que tout le monde est bienvenu dans le Village. » Ces aménagements – qui comptent beaucoup de végétation, de plantes et de fleurs – sont conçus par l’agence Castor et Pollux, qui a fait ses preuves dans Verdun (Promenade Wellington) et sur l’avenue Mont-Royal.

C’était d’ailleurs une demande de la population et des commerçant·e·s d’avoir plus de verdure dans le Village. C’est une des raisons pour laquelle « on a décidé de retarder un tout petit peu la piétonnisation, soit d’être certain·e·s de recevoir des plantations plus touffues », nous avait dit Gabrielle Rondy. C’est donc progressivement que l’on va voir apparaître cette végétation.

Des marquages au sol, majoritairement de couleur blanche, viendront appuyer la thématique de cet été et afficheront des rayures d’animaux ou la silhouette de végétaux.



Une animation collaborative

« En termes d’animation, on a dû faire des choix, on s’est concentrés essentiellement sur les week-ends thématiques et avec des objectifs spécifiques adressés à des clientèles, explique Gabrielle Rondy. On a également œuvré sur la collaboration avec des événements et festivals existants pour animer le Village. »

Et c’est exactement ce que fera la 24e édition du Festival Mtl en Arts, du 28 juin au 2 juillet, qui installera ses tentes avec près d’une cinquantaine d’artistes et artisan·e·s exposant·e·s. « Nous sommes très content·e·s de les accueillir encore cette année, rajoute Gabrielle Rondy. C’est une très bonne nouvelle que le Festival a décidé d’occuper le territoire de l’est du Village vers Papineau et de l’animer par des activités artistiques. »

Puis, quelques jours plus tard on assiste au Festival Montréal complètement Cirque, du 5 au 16 juillet. Il y a des spectacles en salles, bien sûr, mais les gens savent aussi que ce festival prendra ses quartiers à la place Émilie-Gamelin avec des performances en extérieurs. « Nous faisons le lien avec les Jardins Gamelin et nous avons une collaboration avec la Tohu pour des prestations d’artistes de cirque dans le Village », souligne Gabrielle Rondy. Cela risque d’être époustouflant!

La diva Madonna sera en ville, au Centre Bell, les 19 et 20 août prochain. Les fans de la Madone pourront venir vivre leur passion pour la chanteuse dans le Village durant cette fin de semaine-là. Car oui, on vous l’avait déjà dit précédemment, mais cela se concrétise. On veut bel et bien organiser un rassemblement de personnes déguisées en Madonna et même briser le livre de records Guinness ! « Ce sera très amusant, dit Gabrielle Rondy en rigolant. On veut créer ici de beaux souvenirs pour les gens, ce sera une très belle manière de faire parler du Village un peu partout [dans le monde] ! »

Bien sûr, comme à chaque année, le Village vibrera au rythme des célébrations de Fierté Montréal, du 3 au 13 aout. Encore en 2023, les Journées communautaires des 11 et 12 août, avec leur centaine de kiosques, mettront de l’entrain et de l’énergie tout le long de la Sainte-Catherine où l’on pourra voir des groupes sociocommunautaires, de sports, de loisirs, etc. « Ces festivités sont toujours un moment important pour le Village et nous sommes très heureux de collaborer avec Fierté Montréal », ajoute la directrice générale de la SDC. Car même si Fierté Montréal tient des spectacles au Parc olympique, comme l’an dernier, il n’empêche que plusieurs événements ont lieu dans le Village. On s’assure ainsi qu’après le défilé du dimanche, des milliers de personnes se dirigeront dans ce quartier pour continuer la fête et s’amuser jusqu’à tard dans la soirée.



Bien sûr, rien n’est éternel et la piétonnisation se terminera le week-end de l’Action de grâce. « Nous avons eu, à la SDC, une réflexion sur ce qu’était le sens de l’Action de grâce, poursuit Gabrielle Rondy. C’est quoi l’Action de grâce ? On rend grâce à quoi ? De ces interrogations nous est venu à l’esprit qu’on rend grâce pour ce qu’on a, qu’on pense à l’Action de grâce dans un sens d’action civique dans le Village. On a pensé à inviter les gens à donner des choses comme des denrées alimentaires, des vêtements, etc., pour les plus démuni·e·s, à rencontrer les groupes communautaires, les ressources du quartier qui viennent en aide à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Cela répond en partie aux nombreux enjeux que subit le secteur tout en prenant des airs de fête de quartier. Les gens se rencontrent, auront l’occasion de rencontrer leur·e·s voisin·e·s, les gens pourront connecter les uns aux autres, se parler, et créer une véritable atmosphère de quartier […] » Cela terminera en beauté la saison estivale de la SDC du Village.

« On lance aussi un appel aux amuseur·euse·s de rue, aux artistes, aux musicien·ne· qui peuvent aussi animer des coins de rues du Village de manière temporaire, dit Gabrielle Rondy. Cela crée de l’ambiance pour les gens sur les terrasses, entre autres. […] On a enregistré un achalandage de deux millions de visiteur·euse·s lors de la précédente piétonnisation, on croit qu’on atteindra le même chiffre cette année et même plus probablement grâce aux nombreuses activités et festivals [qu’on vient de mentionner]. »

• • •

Heures d’ouvertures des terrasses prolongées

Si vous n’êtes pas encore au courant, les horaires des terrasses seront prolongées lors de la piétonnisation. Ainsi, du jeudi au samedi, de 7h jusqu’à 3h du matin. Il en sera ainsi pour les dimanches 30 juillet, 3 septembre et 8 octobre, donc de 7h à 3h du matin. Les terrasses pourront observer les mêmes heures d’ouverture durant tout le festival Fierté Montréal, du 3 au 13 aout. De plus, les terrasses pourront aussi être ouvertes jusqu’à 3h lors des soirées des Feux de Loto-Québec, qui se dérouleront les jeudis du 29 juin au 10 août et le dimanche 30 juillet.



À la Place Émilie-Gamelin…

De son côté, le Partenariat du Quartier des spectacles, qui administre la place Émilie-Gamelin, installera de grandes structures d’animaux sur la rue Sainte-Catherine aux abords de ce parc. On a appris par les médias que la Ville investi une somme de 426 000$ en ce sens pour améliorer l’aspect de ce secteur avec ses édifices placardés et les clôtures des travaux de la STM (à la station Berri-UQAM). « Cela fait quelques semaines que nous nous parlons et il s’agit de faire le lien et d’harmoniser le design que l’on retrouve aux “Jardins Gamelins” et la piétonnisation de la SDC. C’est un projet qui est indépendant, mais qui vient rejoindre le nôtre par la thématique des animaux », ajoute la directrice générale de la SDC du Village.