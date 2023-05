Été rime avec camping!

Plein Bois : les activités reviennent plus en force que jamais

Dans la belle région qui comprend Vaudreuil-Dorion et Rigaud, soit à une trentaine de minutes de Montréal seulement, le camping Plein Bois est presque un village avec plus de 450 sites aménagés sur un terrain boisé, ses deux piscines chauffées (dont une qui est nudiste), un spa et un bar à

l’extérieur et un autre bar à l’intérieur (Club PB), une salle de gym, des toilettes et douches, une buanderie avec en plus l’accès Internet sur tout l’espace. Mais ce n’est pas tout, on y trouve aussi un dépanneur, une boulangerie, ainsi qu’une crèmerie. Vincent et Jonathan ont acquis ce camping en 2015 et ne cessent de le transformer et de l’améliorer. « Il y a une autre nouveauté cette année : on offre un rabais en basse saison, ajoute Jonathan. Jusqu’au 21 juin, on offre 30 % de rabais. Du 21 septembre au 4 octobre, il y aura un rabais de 35 % sur la location de terrain. Nous n’avons jamais fait ça auparavant. Nous pensons que cela peut intéresser la clientèle à venir profiter du camping durant ces périodes-là ! […] Nous fonctionnons avec une équipe réduite, nous sommes conscients que les gens ont de grandes attentes, mais l’équipe donne son 150 % ! On recherche du personnel et on fait notre maximum pour satisfaire la clientèle […] » Mais on ne l’appelle pas un Club – Resort pour rien. Encore cette année, on a prévu une programmation du tonnerre avec des DJ, de la musique, des partys, des drags, des gars de cuir, des danseurs sexy, etc. Le Noël du campeur (du 21 au 23 juillet) est très couru, avec sa parade et son party. Parmi toutes les fins de semaine thématiques, il y en a une qui est nouvelle et qu’il ne faut pas rater, parait-il. « Du 28 au 30 juin, c’est le week-end mexicain, c’est la toute première fois qu’il y a de telles activités. On peut gagner plusieurs prix, dont un voyage pour deux à Puerto Vallarta. Cet événement est commandité par le Boana Torre Malibu, ça vaut la peine ! », insiste Jonathan. Si vous désirez fêter et peut-être faire de belles rencontres, alors ces week-ends festifs sont pour vous !

INFOS : Plein Bois : Club – Resort – Camping

550, chemin Saint-Henri, Sainte-Marthe

T. 450-459-4646 ou https://www.campingpleinbois.com

• • •

L’Émeraude, pour profiter du calme de la nature

Parmi les campings pour hommes, le Domaine Émeraude ressort du lot par sa taille et son aspect intimiste. Dès le début juin, soit avec l’arrivée du beau temps et de la chaleur estivale, ce camping offre un environnement de prédilection avec sa végétation abondante, ses arbres matures et sa tranquillité. Situé dans le secteur de Nicolet- Yamaska, on peut profiter des attraits et activités de la région si on le désire (vélo, randonnée en plein air, etc.). Le Domaine Émeraude offre une piscine d’eau salée et chauffée ainsi que deux spas. Contrairement à d’autres campings, on va à l’Émeraude « parce que c’est un camping où les gens apprécient le calme et la quiétude des lieux », dit Pierre Bégin, le copropriétaire de l’Émeraude qui compte ses 47 ans d’existence. En effet, on n’y organise pas de partys ou de soirées thématiques. Les campeurs peuvent se faire une soirée entre eux, avec de la musique, mais celle-ci doit faire place au silence dès minuit. « Il y a généralement un BBQ communautaire les samedis soirs pour rassembler les gens et c’est une belle activité », rajoute Pierre Bégin. Le Domaine compte 25 terrains avec services et une quinzaine d’autres sans services, mais on peut louer également huit roulottes et deux grandes cabines-chalets pour la durée d’un week-end ou plus encore. Pour se mettre encore plus dans l’ambiance de l’environnement luxuriant et naturel, l’île Ronde vous permet de parcourir ses sentiers — et même de s’y perdre — tout en pratiquant le naturisme qui y est permis. Cet espace du Domaine Émeraude avait été interdit durant la pandémie. « Mais à présent, tout est redevenu à la normale, comme avant la COVID-19, souligne Pierre Bégin. Il y a une certaine proximité des gens, tout le monde se parle ici, c’est très convivial, c’est ce qui manquait durant la pandémie parce que c’est ce que les gens apprécient beaucoup du lieu. » Alors, au lieu de suffoquer dans le béton de la grande ville, pourquoi ne pas vous évader, au moins pour quelques jours, au Domaine Émeraude et vous entourer de verdure et de fraicheur ?

INFOS : Domaine Émeraude — Centre de loisirs et de camping pour hommes

261, rang de la Grande-Terre, Saint-François-du-Lac

T. 450-568-3634 ou https://www.domaine-emeraude.com

• • •

Un club privé pour hommes au cœur d’une nature luxuriante

Si vous êtes un citadin, ce sera un dépaysement garanti au Bain de Nature. Peu importe où vous regardez, vous êtes au beau milieu d’une végétation généreuse. Dans la belle région de l’Estrie, soit presque à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke, cet endroit inspire calme et relaxation. Il y a des jardins, des plans d’eau, des sentiers, un spa extérieur, un sauna intérieur, ainsi qu’un pittoresque lac privé. Un grand chalet peut recevoir plusieurs personnes pour une nuit ou pour une fin de semaine. L’an dernier, on avait installé un escalier en colimaçon permettant aux visiteurs d’accéder aux jardins directement du balcon de leur chambre, donc plus besoin de faire le tour de l’édifice. Cela fait depuis plus de 30 ans que l’on procède régulièrement à des améliorations pour satisfaire les clients de ce camping. « Cette année, nous prévoyons faire d’autres travaux, toujours pour améliorer l’expérience de la clientèle. La salle de cinéma est fermée pour l’instant, elle est en reconstruction, mais on l’ouvrira dès que ce sera possible », d’expliquer Kerry Summers, responsable du Bain de Nature et artiste-peintre. D’ailleurs, Kerry prépare une grande exposition pour l’automne prochain. Pourquoi ne pas faire un petit détour par son atelier d’ailleurs ? Malgré la hausse du coût de la vie, les prix n’ont pas augmenté au Bain de Nature qui, on le rappelle, fonctionne comme un club privé. Il en coûte donc 50 $/personne par année pour devenir membre. Vous débourserez ensuite 10 $/journée de visite. Pour louer une chambre : 75 $/personne avec le petit déjeuner et 95 $ pour deux personnes avec le petit déjeuner. Cet endroit ne s’appelle pas le Bain de Nature pour rien, c’est un site naturiste et les hommes qui le visitent sont encouragés à le pratiquer pour communier pleinement avec l’environnement charmant et bucolique des lieux. Si, comme pour tous les campings, les restrictions sanitaires avaient été un frein aux déplacements et aux rencontres, ce temps-là est définitivement révolu. « On prévoit un très bon été et on invite la clientèle à nous visiter et profiter du Bain de Nature », dit Kerry Summers.

INFOS : Bain de Nature

127, rue Lussier, Saint-Alphonse-de-Granby

T. 450-204-6580