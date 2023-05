La Fondation Santé Urbaine à vos côtés

Une trousse d’éducation à la santé sexuelle bientôt disponible pour les jeunes du quartier Une nouvelle trousse éducative destinée à sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes à la santé sexuelle sera distribuée à partir de l’automne prochain dans toutes les écoles secondaires ainsi que dans plusieurs autres établissements de santé du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL).

Destinée à l’usage des professionnels de la santé œuvrant auprès de la clientèle jeunesse, la boîte à outils est une initiative de l’équipe Santé Jeunesse du CCSMTL en partenariat avec le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), rendue possible notamment par le soutien de la Fondation Santé Urbaine. Celle-ci sera rendue disponible dans toutes les écoles secondaires publiques, dans les points de service Aire ouverte, dans toutes les cliniques jeunesses du territoire du CIUSSS ainsi qu’au Cégep du Vieux Montréal.

Née du besoin des professionnels de la santé d’actualiser les outils utilisés lors des consultations individuelles et lors d’ateliers en classe, la trousse éducative vise à appuyer le contenu véhiculé dans le cursus scolaire, tout en fournissant aux jeunes des images et connaissances justes à propos de la diversité corporelle, de la contraception et des divers enjeux liés à la santé sexuelle.

Parmi les besoins auxquels le nouvel outil souhaite répondre, on compte notamment l’exposition des jeunes à du matériel pédagogique réaliste, inclusif et démontrant la diversité génitale, l’amélioration des connaissances et la déconstruction des fausses croyances entourant les corps et les sexualités ainsi que la démystification des mythes quant à l’utilisation de produits liés à la prévention des ITSS et des grossesses.

Selon Marie-Andrée Lefebvre, directrice générale de la Fondation Santé Urbaine, l’éducation à la santé sexuelle à un jeune âge contribue à améliorer l’estime personnelle des jeunes, en plus de combattre certaines problématiques de santé davantage présentes en milieux urbains : « éduquer les jeunes à la santé sexuelle lorsqu’ils sont encore au début de leur vie aide à mieux comprendre les complexités reliées aux enjeux comme la contraception et les ITSS. Leur présenter divers modèles de corps à l’aide d’exemples réalistes contribue aussi à leur faire prendre conscience de l’éventail de la diversité corporelle, et à diminuer les questionnements potentiels vis-à-vis de leur propre corps. » La recherche démontre en effet qu’une éducation adéquate à la sexualité peut avoir d’importants impacts positifs sur la santé publique, par exemple par l’adoption de comportements sexuels sécuritaires, le recours aux soins de santé sexuelle, le développement de relations saines ou encore la demande de consentement. De meilleures connaissances favoriseront également le développement d’une attitude positive à l’égard de la sexualité, la prévention de la violence dans les relations intimes et une ouverture à la pluralité des genres.

Le contenu de chaque trousse éducative sera établi en fonction de la clientèle visée. Parmi les différents outils à la disposition des intervenants en santé, on compte des articles associés à la prévention des ITSS et des grossesses (condoms, stérilets, pilules contraceptives, etc.) ou à la promotion d’une saine hygiène féminine (tampons, serviettes, coupes vaginales, etc.) ainsi que des affiches représentant la diversité sexuelle et des jeux de questions sur la sexualité, la contraception et l’avortement.

La trousse inclura aussi une variété de modèles d’organes génitaux externes masculins, féminins et intersexes, conçus spécifiquement pour l’éducation à la sexualité. Les modèles très réalistes utilisés dans la trousse éducative ont été créés par SEX-ED +.

La compagnie est le premier organisme à créer des outils pédagogiques anatomiquement exacts, moulés sur des humains et qui présentent le vaste spectre des génitalités. Dans un contexte d’apprentissage et d’acceptation de l’anatomie en passant par le consentement et l’orientation sexuelle, les trousses d’éducation à la sexualité aideront les professionnels du CIUSSS et du milieu scolaire à aborder la sexualité dans sa globalité, afin de prévenir les comportements à risque et de promouvoir une sexualité positive, saine, inclusive, émancipatrice et épanouie.

Les intervenants institutionnels et communautaires de même que les enseignants qui voudraient obtenir plus de renseignements à propos des trousses d’éducation à la santé sexuelle peuvent adresser une demande à l’infirmière de leur école.

INFOS | Pour en connaître davantage sur les initiatives de la Fondation Santé Urbaine, ou pour faire un don, rendez-vous au https://www.fondationsanteurbaine.com