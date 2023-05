Lecture publique pour célébrer le 15e de L’arc-en-ciel littéraire

L’arc-en-ciel littéraire vous invite à une lecture publique pour célébrer le 15e anniversaire de l’organisme. L’événement se tiendra dimanche 28 mai de 13h30 à 15h30 à La Comédie de Montréal situé au 1113 boulevard de Maisonneuve Est à Montréal (métro Berri-UQAM ou Beaudry).

En 15 ans, L’arc-en-ciel littéraire a permis à plus de 90 auteurs de la communauté LGBTQ+ de publier dans 15 recueils de nouvelles et de récits et dans 14 recueils de poésie.

Nous vous invitons à découvrir les textes d’une quinzaine d’auteurs contemporains qui ont participé aux divers recueils de l’organisme. Un hommage posthume sera également rendu à quelques auteurs qui ont marqué notre imaginaire, dont Marcel F. Raymond, Jean Philippe Beaudin et Catherine Brunelle.

L’ambiance musicale sera assurée par le fort talentueux Marc Poellhuber.

L’organisme est fier d’inviter la population en général à venir célébrer avec nous. Hors-d’oeuvre, surprises et prix de présence agrémenteront l’événement. L’entrée est gratuite.

D’autres activités sont également prévues cette année afin de célébrer le 15e anniversaire de l’organisme. Citons, entre autres, une conférence sur les cybercrimes offerte par l’auteure Andrée Décarie, le dimanche 2 juillet de 14h à 15h à La Comédie de Montréal.

De plus, un lancement collectif de tous les titres publiés entre 2020 et 2023 aura lieu le dimanche 1er octobre de 13h30 à 15h30 à La Comédie de Montréal.

INFOS : www.arcenciellitteraire.ca.