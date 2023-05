Les Francos 2023, une édition aux couleurs de l’été

Depuis 1989, les Francos de Montréal célèbrent le dynamisme et la diversité de la chanson. Les Francos ont toujours insisté pour présenter une vaste majorité d’artistes québécois.e.s, mais l’événement fait aussi une belle place aux créateur.trice.s issu.e.s de la francophonie internationale. Survol de ce qui a attiré notre attention dans la programmation en salle de cette 34e édition qui se déroulera du 9 au 17 juin prochain Le mélodiste hors pair Mathieu Chedid, alias -M-, sera en spectacle à la Salle Wilfrid-Pelletier le jeudi 8 et le vendredi 9 juin. Ce guitariste-virtuose et talentueux parolier propose dans son 7e et plus récent opus titré Rêvalité une étonnante virée dans son enfance et offre des chansons contrastées situées entre le fantasme, le concret et la poésie sentimentale. Aussi le 9 juin, l’emblématique rockeuse Marjo présentera un spectacle au Club Soda. La SAT sera l’hôte du DJ de renommée internationale Yuksek qui montera sur scène à 21 h, le samedi 10 juin. Le même soir, le jeune rappeur Lujipeka se produira au Club Soda à 20 h avec LOVA en première partie.

Porte-étendard d’une nouvelle scène française dite « alternative », Lujipeka, issu du collectif Columbine, a une manière décomplexée de voir le rap. Accompagné sur scène par un batteur et un DJ, il propose des chansons spontanées, modernes et éclectiques qui s’inspirent de Tyler, The Creator et de Nirvana.

Toujours le samedi, mais au Théâtre Maisonneuve, Isabelle Boulay offrira son spectacle titré D’Amériques et de France, et Philippe B présentera au Studio TD les nouvelles chansons de son album Nouvelle administration. De retour avec La Vie, son 17e album en carrière, l’auteur-compositeur Arthur H revient aux Francos le lundi 12 juin pour offrir la première de deux prestations, qui se déroulera au Studio TD à 19 h. Le deuxième spectacle est prévu le lendemain au même endroit à la même heure. Le mardi 13 juin, Michel Rivard se produira au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à 20 h, en nous offrant Une promenade à travers 50 ans de chansons. Le jeune auteur-compositeur-interprète Thierry Larose nous offrira une prestation au Club Soda. En première partie, on pourra entendre pour la première fois à Montréal Pierre de Maere. L’an dernier, le Bruxellois perçait en France avec Un jour je marierai un ange, une chanson aux paroles tendres. Mais si de Maere écrit lui-même ses textes, il avoue que ses chansons d’amour, qu’il pose sur des rythmes électros et des beats dance, ne sont pas autobiographiques, car de son point de vue il n’a pas encore assez d’expérience, confiait-il en entrevue récemment : « Je n’ai été amoureux qu’une seule fois, mais c’était beau. » On vous promet de tout faire pour l’interviewer lors de son passage à Montréal.

Le mercredi 14 juin, le rappeur français d’origine ivoirienne, Jok’Air, présentera un concert au Club Soda à 19 h. Juliette Armanet fera de même au MTELUS à 21 h, alors que Louane et Robert Robert fermeront la marche. La première se produira au Théâtre Maisonneuve et le deuxième foulera quant à lui la scène du Studio TD. Le MC, compositeur, producteur et plasticien visuel, Biga*Ranx sera sur la scène le jeudi 15 juin du Studio TD, à 19 h.

L’excellent Keith Kouna présentera l’essentiel de son album Métastases sur la scène des Foufounes Électriques à 21 h et la formation française Louise Attaque présentera un concert fort attendu à la Salle Wilfrid-Pelletier à 20 h.

Le vendredi 16 juin, en plus de Voyou et de Souldia, qui se produiront respectivement au Studio TD à 19 h et au MTELUS à 21 h, Daniel Bélanger présentera deux concerts, les 16 et 17 juin, à 20 h, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Toujours à 20 h, un collectif d’artistes formé de Daniel Boucher, Florence K et Stéphane Archambault, pour ne nommer que ceux-là, rendront hommage à feu Sylvain Lelièvre dans le spectacle Qu’est-ce qu’on a fait de nos rêves ? qui sera présenté au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts à 20 h. Le samedi 17 juin, les Francos en salle se concluront avec des

concerts de Richard Séguin (Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 20 h), des Hôtesses d’Hilaire (Studio TD, 19 h), ainsi que de Mononc’ Serge & Anonymous qui, pour l’occasion, seront accompagnés par la formation CHOU (MTELUS, 21 h).

INFOS | Les billets sont en vente sur le site officiel du festival https://www.francosmontreal.com

Notez qu’au moment de mettre sous presse, la programmation extérieure et gratuite n’avait pas encore été dévoilée.