Lili Reynaud-Dewar, que tout ce qui précède soit le soleil

Le travail de l’artiste française Lili Reynaud-Dewar est présenté jusqu’au 17 septembre au Musée d’art contemporain (dans ses installations à la Place Ville-Marie). Il est difficile de classer l’œuvre de Lili Reynaud-Dewar, tant elle intègre dans sa création différents champs artistiques, la danse, la vidéo, les installations, tant elle est aussi partie intégrante de sa démarche en se représentant elle-même comme objet de recherche artistique. L’exposition intitulée I Want All of the Above to Be the Sun [Je veux que tout ce qui précède soit le soleil], présente des œuvres emblématiques de l’artiste, mais aussi des productions récentes.

Danseuse, plasticienne, vidéographe, Lili Reynaud-Dewar ne peut être étiquetée dans l’une ou l’autre de ces catégories, tant elles sont intrinsèquement liées à sa démarche artistique. D’où ses performances de danse autour de ses installations et de ses sculptures et le fait qu’elles soient filmées, puis présentées lors de nouvelles expositions. Une démarche qui s’inscrit dans le mouvement, dans la continuité, comme s’il n’y avait ni début ni fin. Son travail ne peut alors s’appréhender que dans ce déroulement temporel, qui perdrait tout son sens dans l’isolement d’une seule de ses créations.

Lili Reynaud-Dewar tient aussi à ce que les artistes — tous genres confondus — qui l’ont

inspirée émergent à travers sa pratique, comme Pier Paolo Pasolini, pour lequel elle a une fascination aussi bien pour sa vie que pour son œuvre.

Quels sont les différents corpus des travaux que tu as choisi de présenter ?

Lili Reynaud-Dewar : Nous montrons trois corpus de pièces. Tout d’abord, une installation un peu chorale où toustes les ami.e.s et la famille ont participé et parmi lesquel.le.s deux jouent le rôle de Pasolini et de son jeune amant ; ensuite des sculptures de moi dans des postures du quotidien, quelque chose qui se développe de façon saisonnière, c’est moi à différents moments de ma vie, c’est un projet qui se développe depuis 10 ans ; puis enfin, pour le troisième corpus, des vidéos de danse dont la première date de 2013. Cela marque des étapes de ma vie, car je tourne toujours dans les lieux où je travaille, cela me permet d’écrire ma propre histoire. On va donc voir le passage du temps sur mon corps, puisque je danse dans ces vidéos, et donc c’est la première fois que je regroupe ces films et qu’ils sont présentés en même temps. J’avoue que cela m’intimide, parce qu’il y a, comme je le disais, le passage du temps […], je me retrouve face à moi-même tout le temps en train de danser nue sur plusieurs écrans, mais je suis très contente de faire cela.

À ces vidéos va s’ajouter celle que je viens juste de tourner à Montréal dans le MAC en travaux, à la Place des Arts, et qui sera intégrée à l’expo, tout comme il y aura une nouvelle sculpture de moi, qui s’ajoutera à celles présentées. En fait, je veux montrer la continuité de mon processus de travail, c’est comme un journal intime dévoilé.

Tu danses nue, recouverte de peinture, tu explores des avenues qui sont peu conformes à ce que généralement présentent les institutions muséales, tes prises de position s’opposent à tout art institutionnel… Comment vis-tu cette contradiction, alors que tu exposes souvent et que tu est invitée dans des musées?

Lili Reynaud-Dewar : La relation avec l’institution, je la vois toujours comme un conflit. J’ai déjà écrit un texte là-dessus qui s’appelle danse conflictuelle, qui regarde le travail d’autres artistes parce que je ne travaille jamais seule, parce qu’il y a des précédents, des figures qui m’ont influencé. Mes vidéos sont toujours l’exposition d’un conflit avec la norme.

Si l’on prend le concept aujourd’hui du White Cube* mis en avant par de nombreux artistes, je le trouve hypernomartif. Il n’y a pas de mouvement, il n’y pas vraiment de représentation

d’identités marginalisées. J’avais envie de venir un peu salir ce concept et là. Quand je fais des vidéos dans des lieux institutionnels en France, on me demande surtout de ne pas salir les

œuvres avec mon corps maquillé.

Je trouve aussi intéressant d’intégrer le texte, je fais un usage forcené de la littérature, il y a beaucoup de citations, je suis même très bavarde (Rires !). Pasolini, j’en parle tout le temps, et là c’est l’inverse : les vidéos sont complètement silencieuses.

Et, enfin la dernière chose qui m’anime, sans être sure d’y parvenir tout à fait : comment

envisager la production artistique de façon sociologique.

Dans les musées, il y a toute une mise en scène qui dit beaucoup — l’éclairage, les textes pour guider les visiteurices —, tout un scénario parfaitement écrit qui peut être aliénant pour certaines personnes. J’essaie de montrer des aspects que l’on ne remarque pas dans ces lieux habituellement, je montre les bureaux, les lieux de stockage, des détails, comme les extincteurs, les tabourets sur lesquels les gardiens et gardiennes de musée s’asseoient, tous les instruments qui sont mis en place pour guider les visiteurices vers la billetterie, puis pour guider leur chemin dans l’exposition.

Cela me permet aussi de montrer que l’art n’est pas quelque chose de magique, quelque chose sortie de la tête d’un génie, mais que c’est tout un ensemble de procédures qui permettent la production d’œuvres. J’essaie d’archiver tout cela et de le rendre visible.

Je pense que ce qui m’intéresse à long terme c’est aussi de m’impliquer comme sujet

sociologique comme artiste. C’est très ambitieux (Rires !)

Lili Reynaud-Dewar a créé plusieurs sculptures en aluminium tout au long de sa carrière artistique. Ces œuvres sont souvent abstraites et organiques, prenant des formes qui rappellent parfois des parties du corps humain ou des éléments de la nature. Lili Reynaud-Dewar utilise l’aluminium comme matériau pour sa capacité à être modelé et moulé facilement, ainsi que pour sa résistance à la corrosion et sa légèreté. Les sculptures en aluminium de Lili Reynaud-Dewar ont été exposées dans des musées et des galeries à travers le monde, notamment à la Biennale de Venise et au MoMA PS1 à New York. Elles témoignent de la capacité de l’artiste à explorer une variété de médias et de techniques pour créer des œuvres qui sont à la fois esthétiquement belles et conceptuellement complexes.

CRÉDIT PHOTO: LILI REYNAUD-DEWAR, Sans Titre (Hiver 2022), 2022. Collection du Musée d’Art contemporain de Montréal. Achat, grâce au Symposium des collectyionneurs 2022, Banque Nationale Gestion privée 1859. Photo : avec aimable permission de l’artiste et Layr Vienna

INFOS | L’exposition Lili Raynaud-Dewar — I Want All of the ABove to Be the Sun, jusqu’au 17 septembre 2023, aux installationx du MAC à la Place Ville-Marie.

https://macm.org



*White cube ou cube blanc est un type d’espace d’exposition privilégié aujourd’hui par les musées et les galeries qui se présente avec des murs et plafond blancs, sans fenêtres. La lumière blanche aussi venant du plafond. Style qui s’est développé à partir des années 70.