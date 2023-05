On est rendu là: un magazine d’information qui plonge dans la diversité !

Difficile de trouver un contenu et des invité.e.s qui sortent des platebandes télévisuelles habituelles ? Ne cherchez plus, puisque On est rendu là ! vous convie à une exploration hebdomadaire de la diversité à travers une entrevue intimiste de 30 jeunes âgé.e.s de 14 à 25 ans !

Chaque épisode est placé sous l’égide d’un thème précis allant de l’identité de genre à l’entrepreneuriat, en passant par le sport, l’environnement, la religion et de nombreux autres. Un même point d’ancrage est toujours à l’honneur : pénétrer dans l’univers de jeunes passionné.e.s et de leur parcours souvent hors du commun dans lequel, paradoxalement, chacun.e peut se reconnaitre. Le tout se veut profondément décomplexé et inspirant, en plus d’être toujours livré avec une pointe d’humour.

Le concept pourrait aisément sombrer dans le didactisme, mais c’est tout le contraire puisque les trois animateur.trice.s à la barre de l’émission, Anne-Lovely Étienne, Vanessa Duchel et Jordan Dupuis, font preuve d’un enthousiasme contagieux dans chacun des reportages où se partagent des réalités à la fois fascinantes et engageantes. Il faut par ailleurs noter que toutes les régions du Québec sont mises en lumière, avec quelques incursions à l’extérieur de la province. Au menu : le monde des drag kings, un pow-wow des Premiers Peuples, une mannequin assumant pleinement son alopécie (la perte de poils sur le corps), un maraicher malentendant qui se lance dans l’entrepreneuriat, un basketteur en fauteuil roulant, du roller derby, les enjeux du magasinage pour les très grandes femmes, un homme trans qui milite pour l’introduction d’ouvrages LGBTQ+ dans les bibliothèques, un créateur de

contenu musulman et gai, etc.

La force de la série est de naviguer avec aisance entre des thèmes à la fois léger et sérieux au cœur d’un même reportage et avec un même invité. L’humour n’est jamais bien loin, même si des enjeux importants demeurent toujours présents en filigrane. À titre d’exemple, la distinction entre l’identité et l’expression de genre est ainsi amenée au cœur d’une discussion sur le développement des collections en bibliothèque. Difficile également de ne pas craquer devant l’enthousiasme contagieux de Lé Bernier, un jeune homme trans qui affiche un bonheur palpable pour sa mastectomie et qui accompagne l’animateur Jordan Dupuis dans le dévoilement de leurs cicatrices mutuelles.

La série s’accompagne aussi d’un volet balado de six épisodes, diffusés sur l’application OHdio de Radio-Canada, où des experts abordent des questions en lien avec les finances, la religion, la sexualité ou l’image corporelle. Le panel d’invité.e.s se compose notamment de la youtubeuse trans Gabrielle Marion, la comédienne Ludivine Reding, le chanteur Émile Bilodeau, Joanie Grenier (alias Dre PointG), le rappeur Samian et l’animateur et auteur Karl Hardy. La série est une création de la maison de production multiplateforme Roméo, d’après une idée originale de Jordan Dupuis et Anne-Lovely Étienne, et elle se distingue par la réalisation énergique et éclatée de Gabriel Lajournade et de Xavier Havitov. Bref, On est rendu là est le rendez-vous télévisuel hebdomadaire à ne pas manquer ! Diffusé dès le vendredi 19 mai à 19 h, sur la chaine Unis TV, ainsi que sur TV5Unis (sur le Web et via les

applications mobiles et télés).

INFOS | https://www.tv5unis.ca/videos/bande-annonces/110881