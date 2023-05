Prendre le temps, au Bas-Saint-Laurent!

Stressés par la ville, les bouchons de circulation ainsi que la pollution visuelle et sonore? Il existe un endroit près de chez vous ou tout cela disparait pour laisser place à la vie, la vraie, celle qui permet de respirer l’air pur, de relaxer, de refaire le plein. Bienvenue au Bas-Saint-Laurent, là où le quotidien consiste simplement à prendre le temps.

En solo, en couple, en famille ou entre amis, vous avez le choix d’une multitude d’activités.

La région est un véritable havre de paix pour se détendre et profiter de la nature. Avec ses superbes paysages et ses couchers de soleil classés parmi les plus beaux au monde, le Bas-Saint-Laurent est un lieu de vacances incontournable.

Accueillis par les oiseaux

L’expérience s’imprègne en vous tout doucement. À moins d’une heure de Québec, vous verrez de plus en plus d’oiseaux marins qui vous inviteront à quitter l’autoroute 20 et les suivre vers Kamouraska, pour longer le fleuve sur la route 132, dite ‘’Des Navigateurs’’. Ce sera l’occasion de plusieurs arrêts ‘’contemplation’’.

Ne vous pressez pas. Le fleuve et ses berges vous appartiennent. Sortez les chaises, assoyez-vous et laissez tous vos sens s’activer. Vous sentez l’air salin ? Vous entendez les oiseaux marins ? Vous voyez les iles ? Relaxant n’est-ce pas ? Et ça ne fait que commencer.

Des vacances différentes

Si vous cherchez à vous ressourcer dans un environnement pittoresque, pourquoi ne pas vous offrir une expérience unique et dormir dans un phare ou sur une ile? Duvetnor offre cette opportunité au départ de Rivière-du-Loup en proposant des hébergements insolites. Vous pourrez ainsi profiter du calme et de la beauté de la nature tout en vous offrant un séjour authentique, sur une ile, au beau milieu du fleuve. Offrez-vous une superbe croisière piétonne aller-retour à bord du Trans-Saint-Laurent, qui célèbre ses 60 ans. La Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon offre plusieurs départs quotidiens du quai de Rivière-du-Loup. Si vous êtes plutôt aventureux, la Réserve Duchénier et le Canyon Portes de l’Enfer sont des destinations pour vous. Situées à Saint-Narcisse-de-Rimouski, vous y découvrirez des cascades, des sentiers de randonnée et des points de vue auxquels votre appareil photo ne pourra résister.

Les parcs Nationaux du Bic et du Lac-Témiscouata sont également des joyaux à découvrir. Vous pourrez y faire de la randonnée, du kayak, de la baignade ou simplement vous détendre. Ne manquez surtout pas une représentation du Cirque de la Pointe-Sèche à Saint-Germain-de-Kamouraska. L’équipe, dont plusieurs sont issus du Cirque du Soleil, met en valeur une paroi rocheuse naturelle pour réaliser des acrobaties époustouflantes à travers un spectacle thématique magique. Au Site historique maritime de la Pointe-au-Père, découvrez l’histoire maritime de la région. Son musée raconte le naufrage de l’Empress of Ireland. Vous pouvez aussi visiter un véritable sous-marin et admirer le fleuve tout en haut de la tour du phare.

Une multitude de plages

Vous êtes du type plage ? Vous pourrez en visiter une nouvelle chaque jour. Mis à part les

innombrables situées sur les rives du fleuve, la plage de Pohénégamook sur les rives du lac Témiscouata, est un choix idéal. Le camping plage KOA de Saint-Mathieu de Rioux vous laissera bouche bée. Et que dire de la bucolique promenade de Sainte-Luce, avec ses boutiques et restaurants bigarrés qui meublent la baie.

À Notre-Dame-du-Portage, choisissez une baignade dans une piscine à l’eau salée, située à côté d’une toute petite, mais oh combien magnifique plage, ou l’on se baigne dans le fleuve. L’eau est salée. Laissez-vous flotter!

Au Bas-Saint-Laurent, ça brasse !

Vous êtes amateurs de bières ? Le Bas-Saint-Laurent possède sa propre Route des bières. Vous découvrirez à travers une dizaine de brasseries le fruit du travail d’artisans qui ont su mettre en saveur le houblon de la région. Le Bas-Saint-Laurent, c’est aussi une invitation à la découverte culinaire. Des petites auberges aux grands restaurants en passant par les cantines de route, vous découvrirez des trésors gastronomiques que les chefs locaux ont su magnifier à la perfection. Tout est frais. Les fruits de mer sont souvent pêchés le jour même. Les viandes proviennent des meilleurs producteurs régionaux.

Dans les cantines, goutez aux poutines réinventées, souvent préparées avec le fameux fromage en grains de la Fromagerie des Basques. Oui, oui, il fait bien ‘’Kwick Kwick’’. Pour en savoir plus, consultez notre webzine www.alaBSL.ca et visitez notre site www.bassaintlaurent.ca. Ah oui. Levez la tête. Ce sont des étoiles, des vraies. Elles donnent vie à un firmament magique qui vous fera rêver toute l’année !

INFOS | https://www.bassaintlaurent.ca