Une marque de mode fièrement d’ici avec une vision d’ouverture

RW&CO. est une marque canadienne, créée à Montréal en 1999, qui redéfinit les tenues de travail pour les hommes et les femmes qui aiment exprimer leur style. RW&CO. fait partie d’une grande famille qui a près de 100 ans d’histoire. Et c’est pour ses employé.e.s un honneur de poursuivre un élan qui n’a rien à envier à la compétition.

L’équipe derrière cette marque a compris que votre look peut entièrement changer la façon dont vous abordez votre journée. C’est pourquoi elle accorde la priorité à la qualité des matières, à la coupe et à la polyvalence de ses vêtements. Consciente des changements de la société canadienne, l’entreprise lançait même l’an dernier une collection-capsule non genrée. Fière de ses racines, RW&CO. soutient plusieurs partenaires, compagnies et organismes d’ici, dont Rainbow Railroad qui soutient l’intégration des personnes 2SLGBTQI+ immigrantes. Alors que la saison de la fierté débute en juin, Fugues s’est entretenu avec Michele Slepekis, vice-présidente marketing de RW&CO.

Que signifie le concept de «communauté» pour RW&CO. ?

RW&CO. : Pour RW&CO., la communauté ne se limite pas à notre équipe et à nos clients, mais s’étend au monde qui nous entoure. En fin de compte, la communauté est ce que vous en faites, que ce soit à un niveau plus restreint, comme les amis et la famille, ou à un niveau plus large, comme votre concitoyen — quelle que soit leur origine culturelle ou leur identité. Le sens de la communauté est quelque chose que nous ne prenons pas comme une évidence en tant que marque, c’est une de nos valeurs fondamentales.

Que signifie l’inclusivité pour RW&CO. ?

RW&CO. : Pour moi, l’inclusion ne signifie pas seulement accepter, mais «embrasser» les gens pour ce qu’ils sont. C’est un sentiment tellement puissant que de vivre authentiquement sans crainte, et c’est pourquoi RW&CO. est fier de s’associer une fois de plus à Rainbow Railroad. Cette organisation à but non lucratif travaille pour l’inclusion en protégeant les personnes 2SLGBTQI+ dans le monde entier. Rainbow Railroad permet aux personnes queer démunies de se faire entendre et de vivre leur vie de manière authentique, sans craindre d’être persécutées.

RW&CO. a récemment lancé une collection non genrée, quel était l’objectif derrière ce

lancement ?

RW&CO. : Chez RW&CO., nous croyons fermement que l’inclusion est une valeur fondamentale qu’il faut chérir. Je crois que nous avons atteint un niveau où nous pouvons être plus audacieux dans nos créations et avoir une collection qui résonne vraiment avec les gens de tous les côtés de ce spectre de genre. Nous sommes très fiers de notre collection non genrée et très impressionnés par la façon dont les gens mettent leur personnalité dans nos pièces.

Qu’est-ce qui distingue RW&CO. des autres détaillants de mode ? Est-ce de la qualité, la confection, le style ?

RW&CO. : Je pense que c’est une combinaison de tous ces éléments. RW&CO. a une clientèle fidèle qui le connaît comme une destination fiable pour les tenues de travail, mais elle sait aussi que nous avons plus que ça à offrir. Ayant à cœur la qualité et l’attention aux détails, notre marque maîtrise l’art du vêtement de bureau et de la mode du week-end, tout en maintenant un bon équilibre entre les styles avant-gardistes et les pièces intemporelles.

INFOS | http://www.rw-co.com ou rejoindre la Communauté RW sur Instagram via le @rw_co.