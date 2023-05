Une plongée dans l’univers créatif d’Alexander McQueen

Figure majeure de l’industrie de la mode entre 1990 et 2010, le designer britannique Lee Alexander McQueen était à la fois un virtuose technique et conceptuel et il est aujourd’hui considéré comme étant l’un des créateurs de mode les plus importants de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Ses collections acclamées par la critique ont synthétisé sa maitrise de la couture avec des références visuelles encyclopédiques et autobiographiques couvrant le temps, la géographie, les médias et la technologie.

Première exposition canadienne de l’œuvre de ce designer de renom, Alexander McQueen : l’art rencontre la mode propose une réflexion éclairée sur le processus de création de celui que l’on a surnommé l’enfant terrible de la mode britannique.

Organisée par le Los Angeles County Museum of Art (LACMA), en partenariat avec le Musée national des beaux-arts du Québec, Alexander McQueen : l’art rencontre la mode est la première grande exposition canadienne à explorer le travail de ce créateur de mode qui a repoussé ses limites durant toute sa carrière. Cette exposition permet de mettre en lumière l’universalité des thèmes — la vie, la mort, la nature, la mythologie, les systèmes de croyances religieuses, la condition humaine, etc. — qui se retrouvent au cœur de la démarche artistique du créateur et explore l’interdisciplinarité qui a défini la carrière du créateur. Alexander McQueen est apprécié et reconnu pour ses designs novateurs et hautement conceptuels, qui le distinguent de ses contemporains. Avec un savoir-faire méticuleux et une rigueur intellectuelle rarement vue sur les podiums avant ou depuis, il a créé un nouveau vocabulaire pour le design de mode, qui résonne encore aujourd’hui plus de dix ans après son suicide.

De son vrai nom Lee McQueen, il est né en 1969, à Londres. Fils d’un chauffeur de taxi, McQueen a commencé sa carrière en travaillant dans des maisons de confection de mode masculine de Savile Row. Il sera également élève de la prestigieuse école Saint Martins. McQueen a attiré l’attention de la scène de la mode dès le début des années 1990. Il conquiert rapidement les fashionistas à Paris, New York et Milan et se hisse au sommet du monde du design de mode.

Malgré son adulation par des fans, McQueen était un homme principalement privé et très anxieux, accordant rarement des entrevues et restant à l’écart des projecteurs (on sait toutefois qu’il s’était uni civilement à George Forsyth, en 2000, mais que les deux hommes s’étaient séparés en 2007). À la mort de sa mère, en 2010, il publie plusieurs commentaires sur Twitter à propos de son angoisse et s’enlève la vie quelques jours plus tard, le jour même que devait avoir lieu le défilé de sa dernière collection lors de la Fashion Week de New York et la veille de l’enterrement de sa mère. Alexander McQueen a collaboré avec plusieurs artistes faisant partie ou non du monde de la mode. On peut citer, entre autres, David Bowie, pour lequel il a créé de nombreux costumes de scène. Il a également travaillé avec la chanteuse Björk, pour laquelle il a réalisé le clip de Alarm Call et de nombreuses robes. C’est également lui qui a conçu la robe composée de chaines que portait Céline Dion dans son spectacle A New Day, à Las Vegas.

L’exposition est constituée de près de 195 objets de la collection du LACMA, dont 69 ensembles signés Alexander McQueen issus de la collection de Regina J. Drucker, 50 œuvres d’art incluant une sélection de costumes historiques, 17 coiffes et chaussures réalisées par Michael Schmidt, un talentueux artiste de Los Angeles, ainsi que 32 œuvres de la collection permanente du MNBAQ. Les références encyclopédiques de McQueen vont de la Grèce et de la Rome antiques aux motifs de brocart de soie tibétains, en passant par la peinture hollandaise du XVIIe siècle, les gravures et les films de… Stanley Kubrick. Des œuvres, dont certaines réalisées par de grands maitres de l’histoire de l’art — Dürer, Goya et Picasso — et par des artistes du Québec — François Baillairgé, Patrick Bernatchez, Clarence Gagnon, Holly King, Marcel Saint-Pierre ou Claire Savoie — se transforment ainsi en véritables références visuelles qui font écho aux créations et aux collections de McQueen.

Les collections du créateur britannique font la synthèse de sa formation unique en matière de couture à Savile Row (le quartier de la mode masculine londonienne), de design théâtral et de haute couture, incluant un éventail remarquable de références encyclopédiques et autobiographiques qui englobent le temps, la géographie, les médias et la technologie. Le point de vue singulier de McQueen a produit une mode exquise, très construite et « architecturale », qui pousse à la réflexion, souvent subversive et allégorique. Couvrant l’art à partir d’une multitude de supports, d’époques et de cultures, l’exposition proposée à Québec offre une évaluation nouvelle et innovante de l’œuvre de McQueen et met en lumière son approche réfléchie de la narration à travers la mode et de la construction d’une œuvre d’art tout au long d’une vie.

INFOS | Alexander McQueen : l’art rencontre la mode, au MNBAQ à Québec, du 15 juin au 10 septembre 2023.

www.mnbaq.org/exposition/alexander-mcqueen-1299

Gauche : Frans Pourbus II, Portrait de Louis XIII, roi de France, enfant, vers 1616, huile sur toile, Los Angeles County Museum of Art, don de M. et Mme William May Garland. Photo : © Museum Associates/LACMA

Droite : Alexander McQueen, Robe et chaussures pour femme de la collection Les veuves de Culloden, automne-hiver 2006-2007, Los Angeles County Museum of Art, don de la collection Regina J. Drucker à la douce mémoire de Joseph et Genevieve Venegas. Photo : © Museum Associates/LACMA

Gauche : Entourage de Desiderio da Settignano, Fragment avec séraphin ceint de ses ailes, vers 1460, Los Angeles County Museum of Art, collection William Randolph Hearst. Photo : © Museum Associates/LACMA

Droite : Lee Alexander McQueen, Sarah Burton, Veste pour femme (détail) de la collection sans titre (Anges et démons), automne-hiver 2010-11, Los Angeles County Museum of Art, don de la collection Regina J. Drucker. Photo : © Museum Associates/LACMA

Gauche : Manuel Cipriano Gomes Mafra, Urne, vers 1865-1887, Los Angeles County Museum of Art, Don de Barbara Barbara et Marty Frenkel. Photo : © Museum Associates/LACMA

Droite : Alexander McQueen, Ensemble pour femme de la collection l’Atlantide de Platon, printemps-été 2010, Los Angeles County Museum of Art, don de la collection Regina J. Drucker. Photo : © Museum Associates/LACMA

Gauche : Holly King, Lush, 2003. Épreuve à développement chromogène, 1/5, 152 x 109 cm (oeuvre); 166 x 123 cm (avec cadre) Collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Achat pour la collection Prêt d’oeuvres d’art du Musée national des beaux-arts du Québec (CP.2006.22) © Holly King. Photo : MNBAQ, Patrick Altman

Droite : Alexander McQueen, Robe pour femme de la collection La fille qui vivait dans l’arbre, automne-hiver 2008-2009, Los Angeles County Museum of Art, don de la collection Regina J. Drucker, Coiffure pour femme créée par Michael Schmidt. Photo: © Museum Associates/LACMA

Gauche : Francisco Goya y Lucientes, You Will Not Escape, 1799. Eau-forte et aquatinte brunie, feuille: 12 x 8 po.; Image : 8 1/4 x 5 3/8 po., Los Angeles County Museum of Art, Fonds fiduciaire Paul Rodman Mabury (63.11.72), photo: © Museum Associates/LACMA

Droite : Alexander McQueen, Robe pour femme de la collection Sarabande , printemps/été 2007. Los Angeles County Museum of Art, Don de la collection de Regina J. Drucker à la douce mémoire de ses grands-parents Venegas et Gama. Coiffure pour femme créée par Michael Schmidt. Photo © Museum Associates/LACMA