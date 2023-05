Extravaganza d’un océan à l’autre !

Le samedi 10 juin, l’ensemble vocal Extravaganza vous convie à un voyage musical à travers l’immensité de la production canadienne, des Maritimes jusqu’à la côte du Pacifique, au cœur d’un spectacle où seront revisités les incontournables de la chanson d’ici.



Un programme colossal traversant l’histoire et la diversité d’un territoire lui-même titanesque, en passant par les musiques et les artistes qui l’ont forgé, qui ont marqué les esprits, mais également les cœurs, que ce soit dans le rock, le pop, le country, le dance, la chanson à texte ou le traditionnel. C’est l’occasion de plonger dans l’univers de nombreux artistes tels que Joni Mitchell, Pierre Lapointe, The Weeknd, Neil Young, Roch Voisine, Shawn Mendes, Charlotte Cardin, Shania Twain, Gordon Lightfoot, Alanis Morissette et plusieurs autres.

Également au menu, un hommage particulièrement épique aux grands classiques qui ont marqué les palmarès des années 80, de même qu’un numéro surprise dans lequel l’un des premiers grands tubes de Céline Dion sera revisité dans le cadre d’une performance enlevante ! Au cœur d’un spectacle haut en couleur et en émotions, avec Luce Bélanger à la direction musicale et Jonathan Pelletier à la direction d’orchestre, Extravaganza vous invite à découvrir ou à revisiter les pages d’une histoire musicale à la fois riche, passionnante, touchante et, parfois même, déchainée !



INFOS | D’un océan à l’autre

Théâtre National, 1220, rue Sainte-Catherine est, Montréal, H1X 2A2.

Station de métro Beaudry

10 juin 2023 : 20 h (ouverture des portes à 19 h)

Adulte 30 $. Jour du spectacle : 35 $. Enfant (moins de 12 ans) : 15 $

Achat en ligne :

https://latribu-lenational.tuxedobillet.com/Le%20National/lensemble-vocal-extravaganza



www.extravaganzavocal.org

L’ensemble vocal Extravaganza recrute pour la nouvelle saison !

Un rossignol, grand ou petit, sommeille en vous ? Eh bien, c’est le moment de le laisser prendre son envol puisque l’ensemble vocal Extravaganza reprend ses activités dès septembre. La prochaine année sera placée sous le sceau de deux spectacles enlevants et il ne tient qu’à vous d’y prendre part !

Sous la direction de Luce Bélanger, le plus grand chœur LGBTQ2I+ à quatre voix du Québec met l’accent sur un environnement inclusif qui se distingue par un répertoire varié et un apprentissage adapté aux forces de chacun et de chacune. Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience musicale préalable, mais bien simplement d’avoir le goût d’apprendre et de progresser.

Un premier spectacle se tiendra en décembre sous la forme d’un hommage aux comédies musicales, et un second aura lieu en juin sous le thème Génération Y, avec un répertoire axé sur des pièces qui ont marqué la période située entre 1984 et 1996. De nombreuses surprises et découvertes vous y attendent !

Comme c’est toujours le cas, une grande diversité de styles musicaux sont au programme : pop, rock, dance, jazz, country, comédie musicale, folk ou traditionnel et même une incursion du côté du répertoire classique. Des chorégraphies agrémentent également certaines pièces du spectacle, avec une modulation des niveaux de difficulté adaptés aux capacités des choristes. Des trames de pratiques sont toujours mises à la disposition des choristes pour faciliter l’apprentissage individuel. Les répétitions se déroulent le mardi soir, au sous-sol de l’église Saint-Pierre Apôtre (1323, boul. René-Lévesque Est), près du métro Beaudry.

INFOS | pour s’inscrire : https://www.extravaganzavocal.org/inscriptions