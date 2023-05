L’expression « garçon manqué » qui désignait une fille qui ressemble ou adopte des caractéristiques ou des comportements considérés comme typiques d’un garçon est devenu d’une certaine manière le symbole non genré d’une marque de plus en plus en vue.

TomboyX est une boutique LGBT en ligne spécialisée dans les sous-vêtements unisexes et adaptées à toutes les morphologies. Leur gamme de produits inclut des boxers, des slips, des brassières et des maillots de bains, tous conçus pour offrir un confort et un soutien exceptionnel.

On y met de l’avant aussi le UNISUIT, un type de maillot habituellement porté spécifiquement pour le surf, mais qu’ont adopté par mal de personnes non binaires pour différentes activités nautiques.