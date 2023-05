The Other Two, saison 3

Pandémie oblige, la production et la diffusion d’une suite aux deux premières et hilarantes saisons de The Other Two, la série de Chris Kelly et Sarah Schneider, a connu un hiatus de deux ans. Heureusement, cette trop longue attente est arrivée à son terme avec des épisodes qui s’annoncent tout aussi déjantés et caustiques que les précédents.

Dans cette nouvelle mouture, Cary (Drew Tarver) semble penser que son destin d’acteur de seconde zone s’achève puisqu’il a interprété le rôle d’un infirmier dans Night Nurse, un film indépendant qui lancera, sans aucun doute, sa carrière dans la stratosphère. Le lancement est cependant annulé et le film se voit cantonné à une présentation sur des chaines payantes. Il angoisse par ailleurs à l’idée que l’on découvre son interprétation d’un elfe dans une série Z tournée en Europe de l’Est pendant la pandémie.

De son côté, sa sœur, Brooke (Heléne Yorke), poursuit son ascension dans l’équipe de promotion de leur frère cadet, Chase (Case Walker), un pseudo Justin Bieber, déjà considéré comme complètement démodé. L’annonce des 18 ans de celui-ci génère cependant une frénésie extrême puisqu’ils vont enfin pouvoir exploiter l’image sexuelle de celui-ci. L’épisode 2 nous présente ainsi une périlleuse traversée des États-Unis, à bord d’un camion sécurisé, dans lequel Brooke doit protéger une précieuse marchandise : la photographie des aisselles de Chase destinée au magazine Rolling Stones. Le défi est d’éviter les espions du magazine GQ, qui sont prêts à tout pour mettre la main sur le sulfureux cliché.

Elle ne peut par ailleurs plus encaisser de voir Lance (Josh Segarra), son conjoint, être porté aux nues parce qu’il est devenu infirmer. Une soirée de gala au cours de laquelle elle pensait avoir la vedette est d’ailleurs perturbée lorsqu’il se présente en uniforme juste avant son quart de travail à l’hôpital et qu’il est assailli de compliments pour « le rôle essentiel qu’il a joué pendant la pandémie », alors que Brooke fait tapisserie.

Bref, la série verse encore une fois avec autant de verve et d’assurance dans l’absurdité la plus totale, tout en faisant écho à d’autres œuvres (c’est notamment le cas d’un pastiche du film Pleasantville). Par ailleurs, elle fait preuve d’une délicieuse irrévérence dans son traitement des relations amoureuses et sexuelles de Cary qui, dans sa recherche du conjoint parfait, présente paradoxalement un personnage gai étonnamment crédible et complexe.

Sans aucun doute, la comédie de situation la plus intelligente et barjo que la télé nous ait récemment offerte !

La saison 3 de The Other Two est présentée sur Crave.6

