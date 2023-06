Le Gala Émergence 2023 célébrera en grand l’engagement pour les communautés LGBTQ+

Dans le cadre des activités de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, initiée par la Fondation Émergence il y a maintenant 20 ans, l’organisme présentera la semaine prochaine la nouvelle formule de sa traditionnelle Remise de Prix, le Gala Émergence. Ce galase tiendra le 7 juin prochain, à partir de 17h30, au Théâtre Paradoxe. Un événement festif et totalement repensé qui promet surprises et ambiance colorée.

Le Gala Émergence mettra entre autres de l’avant deux artistes invitées, soit Gisèle Lullaby, grande gagnante de Canada’s Drag Race, et Sarahmée, rappeuse québécoise de renom. Mme Martine Biron, ministre responsable de la condition féminine, sera également présente pour remettre le Prix Laurent-McCutcheon.

« Le Gala Émergence, c’est l’occasion de souligner dans le plaisir les efforts, l’engagement et l’implication des personnalités et organismes qui militent pour la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ+ », rappelle Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence. Cette année, l’événement permettra aussi d’amasser des fonds pour soutenir l’organisme dans sa mission et dans le déploiement de ses différents programmes de sensibilisation.

Gala 2022 : Patrick Breault, directeur général de la Fondation Émergence et Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence.

« Chaque année, depuis près de 20 ans, nous nous joignons avec enthousiasme à la Fondation Émergence pour célébrer les accomplissements et les droits des personnes LGBTQ+ et des personnes alliées» explique Stéphane Bérubé, vice-président, Opérations, Livraison des Infrastructures & Actifs de sécurité TI et responsable du segment LGBTQ+ à la Banque Nationale. «Nous saluons l’engagement des lauréats et des lauréates et partageons leur vision d’une société toujours plus inclusive envers la diversité sexuelle et de genre ».

Des lauréat.e.s d’exception

Le Prix Laurent-McCutcheon est remis à une personne ou à un groupe qui a contribué de façon exceptionnelle à l’avancée des droits LGBTQ+ ou à la lutte contre l’homophobie et la transphobie. Octroyé en 2022 à Debbie Lynch-White, actrice québécoise, et Pete Buttigieg, secrétaire aux Transports des États-Unis, le Prix Laurent-McCutcheon sera, cette année, accordé à Élise Gravel, autrice et illustratrice de livres jeunesse qui aborde la diversité sous toutes ses formes et qui est maintenant censurée dans quelques États américains.

Le Prix Janette-Bertrand, visant à féliciter une personne ou un organisme non-LGBTQ+ ayant contribué de façon exceptionnelle à la cause, sera accordé au Complexe chirurgical du GrS Montréal.

Mario Girard, chroniqueur à La Presse ainsi que le documentaire Le dernier placard – Vieillir gai, idée originale de Dany Turcotte, recevront chacun le Prix Coup de coeur, qui souligne un acte remarquable dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Le Prix Hommage académique sera remis à Viviane Namaste, professeure titulaire à l’Institut Simone de Beauvoir de l’Université Concordia, pour sa contribution à la lutte contre l’homophobie et la transphobie par l’enseignement et la recherche.

Finalement, les Prix Engagement seront remis à trois personnes gouverneures de la Fondation Émergence, bénévoles et témoignantes pour le programme Pour que vieillir soit gai : Jean Lalonde, Carole Normandin et Chloé Viau.

Pour terminer en beauté cette édition 2023, une dernière nouveauté a été ajoutée au Gala Émergence : le Prix ÉDI+ (pour Équité, Diversité et Inclusion en entreprises) en partenariat avec le Conseil du Patronat du Québec (CPQ). Ce prix vise à souligner une initiative d’équité, de diversité et d’inclusion en entreprise ou dans une organisation qui a permis de rendre le milieu de travail plus inclusif et respectueux des personnes de la diversité sexuelle et de genre.

Cette année, les finalistes pour le prix ÉDI+ sont la Société de Transport de Montréal (STM), Evol ainsi que BNP Paribas. Le ou la gagnant.e de ce nouveau prix sera révélé.e lors de la soirée.

Rappelons que la Fondation Émergence œuvre contre l’homophobie et la transphobie à travers différents programmes de sensibilisation comme la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, qui a lieu le 17 mai et dont elle est l’initiatrice; ProAllié, pour l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans les milieux de travail; Pour que vieillir soit gai, pour les droits des personnes aînées LGBTQ+; Famille choisie, qui vise à sensibiliser aux réalités des personnes proches aidantes LGBTQ+ et En finir avec les thérapies de conversion, qui visent à sensibiliser et informer afin de prévenir, déceler et intervenir contre les pratiques de conversion.

Procurez-vous vos billets dès maintenant

Admission générale Tarif régulier – 150,00 $

Ce billet régulier vous donne accès à la soirée de Gala, avec un service de bouchées et de bar, de l’animation artistique et des surprises!

Expérience VIP – 200,00 $

Ce billet Expérience VIP vous donne accès au “Meet and greet” à 17h30, à la section VIP pour la soirée de Gala avec un service de bouchées et de bar, de l’animation artistique et des surprises!

Notez qu’un reçu de charité sera envoyé pour une portion du coût du billet.