René Richard Cyr, Compagnon des arts et des lettres du Québec

Le 29 mai 2023, René Richard Cyr recevait l’insigne de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, prestigieuse distinction remise à des personnalités dont les réalisations exemplaires contribuent à l’essor artistique et littéraire du Québec. Découvrez l’hommage que lui a rendu le Conseil.

Affirmant faire son métier pour ne pas être seul, René Richard Cyr s’entoure de muses et endosse de multiples identités : comédien, metteur en scène, réalisateur, idéateur, animateur, professeur, traducteur, auteur de chansons et directeur artistique, notamment du Théâtre PÀP Petit à Petit et du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui.

Humaniste, grégaire et polyvalent, il investit son intelligence, son talent et sa sensibilité dans plusieurs sphères de la culture québécoise. Récompensé de nombreux prix, son parcours, où se côtoient spectacles populaires et œuvres exigeantes, comprend 125 mises en scène pour le théâtre, l’opéra et les variétés.

René Richard Cyr aime faire entendre des voix. Celles des gens modestes du faubourg à m’lasse où il a grandi. Celles des classiques dont il fait des relectures originales. Celles des dramaturges dont il porte haut et fort la parole, comme Michel Tremblay, Annick Lefebvre, Michel Marc Bouchard et Geneviève Billette.

Celui qu’André Ducharme a qualifié d’« entremetteur en scène » est un grand passeur de textes. C’est dans ce partage qu’il continue à terrasser la solitude, une création à la fois.

À propos de l’Ordre des arts et des lettres du Québec

L’Ordre des arts et des lettres du Québec est une distinction du Conseil qui vise à honorer des personnes ayant contribué de manière remarquable, par leur engagement et leur dévouement, au développement, à la promotion ou au rayonnement des arts et des lettres du Québec.