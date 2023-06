Splendeurs à découvrir à MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

Comme c’est le cas chaque été, MONTRÉAL sera COMPLÈTEMENT CiRQUE du 6 au 16 juillet prochain pour la 14e fois. Quelques 112 artistes et acrobates débarqueront dans la métropole pour y présenter en salle une pléiade de prestations inédites, loufoques, festives et éblouissantes. Venus des quatre coins du Québec, de l’Argentine, de l’Australie, des États-Unis, de la France, du Mexique et de la République tchèque, les circassiens proposeront des soirées déjantées parfois comiques, parfois touchantes, parfois sexy, mais toujours hautement surprenantes.



« Cette année, nous misons beaucoup sur l’aspect festif et sur différentes esthétiques ! Les productions présentées sont drôles, ludiques et divertissantes, mais nous offrons aussi au public des moments d’une beauté inouïe qui rappellent que l’art du cirque est avant tout la célébration de la créativité humaine et du dépassement de soi », déclarait Stéphane Lavoie, directeur général de la TOHU lors du lancement de la programmation. « Le festival offre une diversité de spectacles tous différents les uns des autres, incluant des spectacles pour tous, pour les familles et d’autres réservés plutôt à un public averti. »



The Pulse

L’une des compagnies les plus renommées du cirque australien est de retour à Montréal cet été pour la première nord-américaine de son spectacle à sensation The Pulse! Ce spectacle unique qui a captivé le public et la critique du monde entier réunit sur scène 24 acrobates et 36 chanteuses du Chœur de jeunes filles Orfeò Català. Dans ce spectacle, artistes, choeur et public s’allient pour créer un tout, un immense organe qui bat au rythme régulier d’un pouls. L’illusion est accentuée par le synchronisme remarquable des performances acrobatiques. Agrémenté de jeux de lumière et de musique en direct, The Pulse offre une expérience sensorielle inédite!



Runners

Avec Runners, la compagnie de cirque contemporain primée Cirk La Putyka réalise un exploit audacieux en jouant cette pièce tout à fait unique sur un extraordinaire tapis roulant géant. Quatre danseurs chevronnés et deux musiciens invitent le public à réfléchir à la vie dans un monde où tout va très vite, à la notion de temps et à la façon dont nous le traversons, en utilisant le tapis roulant comme métaphore centrale. La troupe exécute des chorégraphies puissantes, de la musique originale en direct, des cascades sur la roue Cyr et des acrobaties ahurissantes, tout en courant la quasi-totalité d’un marathon.

Dirty Laundry / PHOTO : Cecilia Martin



Dirty Laundry

Après 10 ans de festivals à guichets fermés dans le monde entier, les garçons de Briefs sont prêts à laver leur linge sale dans Dirty Laundry, une nouvelle soirée cabaret assez sexy que vous ne voudrez pas manquer. Dirigée par Fez Faanana alias Shivanana, cette soirée se compose de beaux garçons en Briefs, de quelques jouets amusants et de scènes de nudité intégrale. Avec des paillettes et une attitude plus audacieuse que jamais, ces vagabonds vous offriront une nuit — physiquement — enivrante et assez hot, parsemée de comédie époustouflante, de vérités inavouables et de ridicule (qui ne tue pas). Soyez averti. Briefs Factory est un collectif créatif australien qui fabrique, cultive et présente des performances physiques évocatrices et irrévérencieuses. Mieux connue pour son projet phare Briefs, qu’on a pu voir il y a plusieurs années à Montréal, la compagnie a également créé Club Briefs, The Second Coming et Brat Kids Carnival. Inspirés par le cirque, la drague, la danse, le burlesque, la musique, la comédie et le monde en constante évolution qui les entoure, les membres de Briefs Factory se consacrent au développement et à la tournée de leur marque de punk politique, primé et défiant les genres, dans le monde entier.



Barbu

La foire électro trad, BARBU du Cirque Alfonse est de retour et nous plonge aux origines du cirque à Montréal, de la fin du 19e jusqu’au 20e siècle. Un lieu de foire, un espace de performance et d’exhibitionnisme, où le spectateur est plongé dans un univers de curiosité et d’excentricités. Pas de politically correct dans ce désordre. Dans un enchaînement de tableaux où la musique, la vidéo, le cirque et autres dérapages s’entrechoquent, chaque artiste démontre au public son savoir-faire.



Julieta

Transcendant le littéral pour accueillir l’humour et les nuances de l’expérience humaine, Julieta par Gabriela Muñoz raconte l’histoire d’une femme – pleine d’expériences et de bizarreries – et les multiples facettes de la vieillesse. Il s’agit d’un spectacle visuel et non verbal de théâtre physique qui traite de la séparation entre la jeunesse et la vieillesse. Débordante d’esprit et de joie de vivre, Julieta partage ses journées avec nous et nous invite dans sa maison qui est devenue tout son univers. À travers ses routines quotidiennes, nous sommes témoins des différentes étapes de la vie et de la façon dont notre image de soi se transforme, mute et se déforme en conséquence.



Glob

Spectacle de cirque rempli de surprises, de douceur, et de moments magique, Glob par Les Foutoukours explore les thèmes de l’attente, de l’inconnu et de la rencontre, et met en scène un univers imagé, épuré et enchanteur. Une œuvre paisible, sereine, profondément humaine et comique qui émerveille les petits et repose les plus grands du rythme effréné du quotidien.



Domingo

Baroque, sauvage et ludique, Un Domingo de Galpon de Guevara et Proyecto Migra, est un spectacle où acrobaties extrêmes et sentiments primordiaux génèrent une énergie explosive. Une immersion dans la vie d’une famille sans vergogne où tout déborde, l’amour et la haine. Il y a un invité. Est-il la cause de ce désastre ? Ou n’est-il qu’une victime de cette famille déplorable ? Les dimanches sont parfois des jours de fête… mais ce dimanche, il y a une fête un peu spéciale !



C’est l’heure du Jugement Dernier!

Le clocher éclairé du Monastère vous guidera cet été encore jusqu’au Cabaret du Jugement Dernier! Prenant place dans Le Jardin du Monastère, ce cabaret de cirque en partenariat avec MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est une compétition amicale réunissant les meilleur·e·s artistes de la province. À la tombée de la nuit, vous êtes invité à profiter de la brise estivale légère pendant que la crème de la crème de la scène circassienne défile sous vos yeux émerveillés et que les artistes présentent leurs numéros inédits dans une ambiance magique au pied du clocher de l’église. Qui remportera le Calice d’Or ou le Coup de Coeur du Public? Le suspense reste entier jusqu’à la remise de prix le dernier soir, où les membres reconnu·e·s du jury, ainsi que vous, le public, choisiront les lauréat·e·s. Afin de divertir ses ouailles, le DJ aux platines vous fera entrer dans la danse et l’équipe du P’tit Sacristain vous désaltérera avec le cocktail signature du moment, un verre de vin local ou une bière fraîche de micro du coin. *En cas de pluie, l’événement se tiendra à l’intérieur.



Brave Space

Inspiré par l’idée de créer une communauté dans les moments difficiles, Brave Space par Aloft commence par une flaque de tissu et grandit pour englober un monde de cirque merveilleux. Intimiste et peu technique, le public est assis nez à nez avec une troupe féminine d’acrobates audacieuses pour construire le monde dans lequel nous voulons vivre, même si ce n’est que pour quelques moments partagés.



Sarabande

Triptyque rythmé par les célèbres Suites de J.S Bach, les n°1, 3, et 5, dont la violoncelliste exprime toute la délicatesse et l’élégance infinie. Sa musique vient s’enlacer autour de trois tableaux vivants interprétés par le circassien, équilibriste et danseur, Jörg Müller. Dans le premier tableau, celui-ci défie l’équilibre en manipulant une bougie allumée et posée à l’extrémité d’une perche. Ensuite, il fait voler un manège de tubes suspendus. Enfin, c’est dans la cinquième suite aux harmonies si intenses et si profondes que la rencontre arrive à son apogée.



Et aussi…

L’après-midi tombe quand tes biscuits se ruinent est un spectacle de 60 minutes à deux interprètes sur la mise en opposition et la relation entre l’âme d’enfant et l’âme d’adulte. Avec un vocabulaire circassien, dansé, clownesque et théâtral les deux artistes créent différents tableaux, images décalées et scènes inspirées de comportements typiques reliés à ces phases de vie. Composé de six artistes de cirque du Projet Sanctuaire et d’un orchestre de huit musiciennes et musiciens, Hémisphère est une réflexion autour des cycles stellaires et terrestres, de notre rapport au temps. Créé en extérieur, à la merci des éléments naturels, et transposé cette-fois en intérieur, ce spectacle vous invite dans un espace méditatif au travers de performances circassiennes hypnotiques et d’arrangements musicaux audacieux livrés par un orchestre de grand talent.



MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, du 6 au 16 juillet 2023.

— Article publié le 1er juin 2023