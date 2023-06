Le nouveau film Spider-Man interdit aux Émirats Arabes Unies pour son soutien aux personnes trans

Pour un drapeau trans apparaissant quelques secondes en second plan, les Émirats arabes unis interdisent de sortie le film « Spider-Man : Across the Spider-Verse ».

Alors qu’il remplit les salles de cinéma et atteint des records au box-office mondial, le nouveau film d’animation Spider-Man : Across the Spider-Verse, réalisé par Kemp Powers, Justin Thompson et Joaquin Dos Santos, se retrouve banni aux Émirats arabes unis. La cause ? Lors d’une unique scène, et de manière très fugace, on peut apercevoir au second plan, dans la chambre de Gwen Stacy (Spider-Women) un petit drapeau aux couleurs trans avec l’inscription « Protect Trans Kids ».

Simple clin d’oeil et soutien à la cause ou indice d’un futur coming-out trans du personnage ? C’est la question qui enflamme depuis les réseaux sociaux, qui s’amuse de la situation plus qu’autre chose. Autre fait notable : lors d’une autre scène, où elle se dispute avec son père policier, le personnage de Gwen Stacy est entièrement baigné des couleurs qui composent le drapeau trans (bleu ciel, blanc et rose). Si le film, très radical dans sa proposition plastique, ne cesse d’expérimenter et d’offrir des plans tous plus colorés les uns que les autres, ce choix de colorimétrie, ajouté à la présence ultérieure du drapeau, laisse peu de doutes à la simple coïncidence.

Des références visuelles discrètes qui auront donc suffit aux Émirats arabes unis pour bannir le film de sortie en salles. En 2022, il était arrivé la même chose pour le film Pixar Buzz l’Éclair, qui comprenait une histoire d’amour entre deux femmes.

Rappelons que les droits des personnes LGBTQ+ sont très largement bafoués aux Émirats arabes unis. Les relations homosexuelles et le travestissement y sont considérés comme des crimes lourdement punis, allant de l’emprisonnement à la déportation, voire la peine de mort.