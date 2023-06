L’itinérance dans le Village, la situation est critique

Des tenanciers de bars, de restaurants et de cafés songent à fermer leurs terrasses certains jours, en raison de la montée des incivilités et du vandalisme par des itinérants.

Certains propriétaires de bars et de restaurants du Village envisagent la possibilité de fermer leurs terrasses en raison de la montée de la violence dans le secteur et lancent un appel à l’aide aux autorités municipales afin qu’elles agissent rapidement pour ramener un certain sentiment de sécurité sur cette artère où l’itinérance, la délinquance et la toxicomanie sont plus présentes depuis quelques années.

PUBLICITÉ

C’est le cas du Cocktail dont la terrasse est habituellement très fréquentée pour les 5 à 7, avant les spectacles de drag queens ou les soirées karaoké. Mais cette année, la présence plus importante d’itinérants et de délinquants fait fuir les clients de la terrasse qui est aménagée dans le cadre de la piétonnisation de la rue.

Bien que l’itinérance et la toxicomanie est une réalité dans le quartier depuis des décennies, le phénomène s’est aggravé depuis cinq ans et a des conséquences de plus en plus importantes pour les commerçants.

«Cette année, c’est pire que jamais », explique Luc Généreux, copropriétaire du bar Le Cocktail. Les incidents autour de son commerce sont plus nombreux et plus violents, sans compter le vandalisme, les bris et les vols de matériel.

PUBLICITÉ

« Les gens dans la rue sont plus insistants et sont verbalement plus agressifs avec nos clients et avec notre personnel. Au point où les gens ne restent plus sur la terrasse» explique Luc Généreux. « Il y a aussi plus souvent des bagarres entre ces gens-là. Ça n’a rien de rassurant et d’agréable pour des clients qui veulent simplement relaxer sur la terrasse», poursuit-il.

La situation est tout aussi difficile à gérer chez ses voisins, les bars Rocky et Exposé. Et là aussi, l’avenir de la terrasse semble incertain.

De l’autre côté de la rue, au café La Mie matinale, fermer la terrasse est devenue carrément une question de sécurité pour ses clients : «Il y a des agressions verbales, certains vont voler dans les assiettes. C’est réellement rock and roll certains jours. Il faut constamment intervenir», déclare Régis Ménétrey, propriétaire du café.

Si la Ville ne réagit pas concrètement dans les prochains jours, ces commerçants envisagent de ne plus exploiter leur terrasse la plupart du temps.

«On sait que la situation est compliquée, mais notre première ligne à nous, c’est la ville» explique Luc Généreux. «S’il faut que la ville aille chercher des ressources au provincial, qu’elle y aille. Mais qu’on arrête de nous dire qu’on va le faire. Ça fait des années que ça dure et sincèrement, on ne voit aucun résultat concret.»

PUBLICITÉ

«On ne veut pas de plan applicable pour dans 6 mois ou dans un an, on veut de l’action maintenant dans les prochains jours, les prochaines semaines», déclare un autre gérant de bar qui ne veut pas être identifié, de peur «de représailles».

« On est extrêmement sensibles à la vitalité et au climat social dans le secteur du Village et nous mettons des efforts sans précédent en ce moment dans le secteur, avec le SPVM, le CIUSSS et les partenaires du milieu, pour améliorer la situation et le sentiment de sécurité», a indiqué dimanche la responsable de l’inclusion sociale et de l’itinérance au comité exécutif, Josefina Blanco.

La Ville, par ailleurs, doit déposer sa stratégie globale pour le Village cette semaine.

Ce plan est attendu impatiemment par les commerçants du secteur, par les groupes communautaires et les résidants. Le plan sera-t-il à la hauteur des attentes? Et pourra-t-il ramener un sentiment de sécurité rapidement?