Un financement du gouvernement du Québec permet à Interligne de conserver sa ligne d’écoute de nuit

C’est avec reconnaissance envers le soutien financier accordé par le gouvernement du Québec qu’Interligne annonçait, le 14 juin, la confirmation d’un financement de 930 000 $ sur une période de trois ans. L’organisme continuera d’être présent 24 heures / 24 pour l’ensemble des communautés LGBTQ+.

Grâce au soutien de la ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, Martine Biron, l’organisme chef de fil en matière d’aides et de renseignements auprès des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres, pourra continuer d’offrir son service névralgique de ligne d’écoute 24/7.

« Interligne a travaillé très fort pour le maintien de son service de nuit au cours de la dernière année, alors nous sommes satisfaits du soutien reçu de toute part», déclare Pascal Vaillancourt, directeur général d’Interligne.« Nous avons confiance que nos discussions avec le gouvernement se poursuivront afin d’assurer la pérennité à long terme. Nous pouvons maintenant porter un regard vers l’avenir et nous concentrer à réaliser notre mission avec l’ensemble de nos services à la hauteur de nos moyens ».

En tant qu’organisme de première ligne, Interligne joue un rôle essentiel pour répondre aux besoins spécifiques liés aux enjeux de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres.

Cette aide est accordée par le Secrétariat à la condition féminine et Femmes et Égalité des genres Canada, dans le cadre de l’Accord Canada-Québec pour les lignes téléphoniques d’assistance en réponse à la violence fondée sur le sexe.