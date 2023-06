Le complexe Sky en mode été

Situé dans le quartier gai de Montréal , Le ‘Sky’ est le plus grand complexe de ce genre, reconnu mondialement. Il se démarque par ses plusieurs terrasses, dont une immense sur le toit qui offre une merveilleuse vue de la ville de Montréal, accès à une piscine, un bar à ciel ouvert qui est parfait pour passer une merveilleuse soirée, et aussi l’endroit parfait pour regarder les feux d’artifice!

Le Complexe Sky c’est aussi une Brasserie urbaine et un Pub, trois pistes de danses, trois Dj’s, trois Ambiances différentes. Que vous aimiez la musique house, latine, dancehall Le Complexe Sky offre une sélection de thème différents à tous les week-end pour le plaisir de tous! Chaque entrée au Sky donne accès à toutes les différentes salles de danses, réparties sur trois étages et aux activités du complexe.

Les Show de Drags ont refait leur apparition au Sky après les restrictions de la pandémie. Tous les jeudis et Vendredis soirs les Spectacles de Drag sont de l’avant. Les Jeudis soirs Le Jimmy Moore Show et Invités enflamme le Sky et les Vendredis soirs l’endroit vibre par la prestance de Emma Déjàvu avec son Sky Show haut en couleurs et charisme. Veuillez noter que tous les spectacles de Drag sont gratuits.

La Brasserie Urbaine Le Rebel et le Pub Le Branché se démarque du Complexe Sky avec maintenant leur nouveau Menu. Avec l’ajout de plusieurs burgers, Sandwichs et aussi avec les Classique du Rebel (Jarret d’agneau, Thon et plus) le nouveau menu est créatif et offre une panoplie de choix pour tous! Aussi nouveau pour le complexe Sky est leur collaboration avec Meilleur Choix Traiteur, un service de traiteur nouvellement créé par leur groupe pour offrir à la région métropolitaine un service de traiteur de qualité et abordable, parfait pour s’occuper de vos évènements privés ou corporatifs du Complexe Sky ou ailleurs Que ce soit Chefs Stéphane ou Paul, du Rebel et Branché ou Chef Chantal de notre service de traiteur ceux-ci se feront le plaisir de vous créer un menu parfait pour tout vos évènements ou partys.

INFOS | Pour toutes réservations ou évènements privés contactez le Gérant du Complexe Sky Rock au 514-912-5654 [email protected] ou Chef Chantal de Meilleur Choix Traiteur au 514-803-0073 ou [email protected]