Dans le placard, l’habit ne fait pas le moineau

En 2001, le réalisateur français Francis Véber avait propulsé au cinéma son film Le Placard et avait réuni pour l’occasion un véritable «who’s who» du cinéma français avec des vedettes telles que Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte, Michel Aumont et Jean Rochefort, entre autres. Grâce au comédien et producteur Jean-Bernard Hébert, on pourra voir cet été, au Théâtre de Rougemont, la pièce hilarante Le Placard, avec une mise en scène d’Alain Zouvi.

Mais de quoi s’agit-il vraiment dans cette pièce ? François Pignon comptable discret dans une usine de fabrication de condoms est sur le point d’être congédié. Sur les conseils de son voisin d’immeuble, il décide de propager la rumeur qu’il est homosexuel pour ne pas être licencié car l’entreprise ne voudrait pas se faire taxer de discrimination. Suite à ce faux coming-out, les cadres de la direction décident de garder monsieur Pignon… Celui-ci passe brusquement pour un marginal, bien qu’il n’ait rien changé à son comportement. C’est le regard des autres qui va changer…

«Pignon est désespéré, il vient de se séparer de sa femme, il perd la garde de son fils, explique Jean-Bernard Hébert. Il veut en finir, il veut se jeter du haut de son appartement pour se suicider. Mais son voisin lui dit que s’il saute, il va atterrir sur son auto qui est rouillée mais qui roule encore. Les deux se lient d’amitié et le voisin lui suggère de se faire passer pour homosexuel pour ne pas être mis à la porte et ce, même s’il ne l’est pas du tout.

Ici, ce n’est pas Pignon qui change, mais plutôt les autres, parce que, en fin de compte, tout ce qu’il veut c’est de sauver sa job ! C’est une pièce drôle, mais c’est aussi une critique de la société.»

Jean Bernard joue le rôle de Maurice, le patron mou qui a peur des scandales dans la comédie de Francis Veber. «Je suis tellement content de présenter cette adaptation du Placard, poursuit Jean-Bernard Hébert. Vebert nous fait bien rire, mais nous fait aussi réfléchir sur ce qu’est la société. C’est lui aussi qui nous a donné des films comme Le Dîner de cons, L’Emmerdeur, etc. Donc oui, c’est drôle, mais cela fait réfléchir.»

«C’est onctueux, la mise en scène de Zouvi est délicieuse. On y voit tous les comportements homophobes qui ressortent, les préjugés qui remontent. La mise en scène est très pertinente et vraiment adaptée à 2023 et au contexte du Québec», souligne Jean-Bernard Hébert qui cumule plus de 35 ans de métier au théâtre, à la télévision ou au cinéma (Représailles, Chat en Poche, l’Invité, etc. ou encore sur les écrans dans Toute la vie, Classé secret, Plan B , District 31 et le Guide de la petite vengeance, etc.).

Dans la distribution, on retrouve donc les Élodie Bégin, Raymond Bouchard (78 ans et qui célèbre cette année 60 ans de carrière), Sébastien Dodge, Hugo Giroux, Jean-Bernard Hébert, Myriam Poirier et Marc-André Poliquin.

«Tous les gens sont incroyables dans cette pièce, ce sont de véritables canons et que dire de Raymond Bouchard que je connais et avec qui j’ai joué depuis plus de 30 ans autant au théâtre qu’à la télévision. C’est réellement une belle équipe que nous avons réuni là, se sont tous des ‘’canons’’ du métier et c’est une telle joie que d’être avec eux sur scène», ajoute-t-il.

«Et il y a aussi le personnage de Whippet ! Mais je n’en dis pas plus, les gens vont le découvrir, c’est une surprise», de dire en rigolant l’affable Jean-Bernard Hébert.

LE PLACARD, sur les planches du Théâtre de Rougemont, du 29 juin au 5 août 2023. Ensuite, elle sera présentée vers la fin aout au Patriote de Sainte-Agathe. Elle partira en tournée en 2024 (Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi, etc.), il y a une quarantaine de dates prévues à cet effet pour l’an prochain.