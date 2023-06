Du plaisir à volonté à La Ronde, de jour comme en soirée

L’été, ce ne sont pas les occasions qui manquent pour aller au parc d’attraction de La Ronde, le seul parc Six Flags au Canada. Pour les montagnes russes qui vous donneront une décharge d’adrénaline ou pour les manèges tout en douceur, pour les évènements et les spectacles ou pour prendre une bouchée dans l’un des nombreux restaurants, toutes les raisons sont bonnes pour aller faire un tour.

Depuis le 19 mai, La Ronde est prête à vous accueillir pour une toute nouvelle saison encore plus extraordinaire que les précédentes ! Première destination québécoise en matière de sensations fortes et de divertissement familial, La Ronde crée des souvenirs incroyables pour chacun.e. Des sensations fortes à volonté, une offre alimentaire renouvelée et du plaisir pour toustes, voilà ce que le site a à vous offrir, et ce, jusqu’au 29 octobre !

Plusieurs évènements viennent également bonifier l’offre du parc, rendant ainsi uniques chacune de vos visites. L’International des Feux Loto-Québec illuminera à nouveau le ciel de la métropole pour sa 37e édition, les jeudis du 29 juin au 10 août, ainsi que le dimanche 30 juillet. Des artificiers venant de 6 pays différents s’affronteront afin de remporter le Jupiter d’or. Il s’agit de l’un des évènements pyrotechniques les plus spectaculaires au monde.

Les spectacles débutent à 22 h, beau temps ou mauvais temps !

• 29 juin : Hommage Boy & Girl Bands

• 6 juillet : Ukraine : les feux de l’Ukraine pour le cœur des Canadiens

• 13 juillet : Portugal : syntonise-toi

• 20 juillet : Belgique : légendes

• 27 juillet : Canada : 150 ans de passions

• 30 juillet : États-Unis : l’Ère du rock

• 3 août : Finlande : Under Cover

• 10 août : La finale des Étoiles Loto-Québec : hommage à Metallica

Pour une expérience éblouissante, rendez-vous sur le site de La Ronde. La musique, en parfaite synchronicité avec les feux d’artifice, vous plongera dans une magie renversante.

Le festival Saveurs extrêmes aura lieu du 15 au 30 juillet prochain. Que vous soyez animé.e.s d’une envie d’épicé, de surette, de fraicheur ou d’extravagance, le festival Saveurs extrêmes vous offrira une expérience gustative tout aussi amusante que les attractions. La Ronde tentera alors de battre le record de la plus grosse queue de castor (on parle de pâtisserie, là…) jamais créée !

L’évènement suivant sera le festival Broue et bouffe, tous les week-ends de septembre, qui offrira l’occasion de déguster une panoplie de créations culinaires uniques mettant en vedette des produits de saison dans un Fort Edmonton complètement transformé pour l’occasion. Ne manquez surtout pas la chance de découvrir nos 30 bières et cocktails spécialement sélectionnés et préparés pour l’occasion !

Septembre sera un mois chargé, alors que La Ronde lancera un nouvel évènement : les soirées Adrénaline. Cette expérience vous permettra de profiter du parc à la noirceur. Des DJ seront sur le site afin de vous faire vivre une soirée électrisante et des sensations fortes décuplées. Le Festival de la frayeur ainsi que la Fête des citrouilles feront également leur retour sur le site cette année, alors que La Ronde sera complètement sous la thématique Halloween tout le mois d’octobre, dès 17 h. Le Festival de la frayeur — qui est certainement le plus effrayant du genre au Québec — présente de nouvelles installations majeures et plusieurs nouveautés : un nouveau parcours hanté, une nouvelle maison hantée, de nouveaux personnages effrayants…

À ne pas manquer : le spectacle d’ouverture de chaque soirée L’éveil de la frayeur à 17 h 30, mettant en scène plus de 20 personnages plus épeurants les uns que les autres.

INFOS | Les billets d’un jour et les passeports sont en vente sur https://www.laronde.com

De plus, n’oubliez pas de réserver vos sièges pour assister à L’International des Feux Loto-Québec dans les gradins ! Restez à l’affût, puisque plusieurs offres sur les accès seront en vigueur tout au long de la saison. Les détenteurs et détentrices de passeport reçoivent également des récompenses mensuelles qui ne peuvent qu’améliorer leur expérience sur le site.

Notre TOP 5 DES MANÈGES LES PLUS INTENSES À LA RONDE

LE GOLIATH : En matière de montagnes russes, il y a des bêtes, il y a des géants et il y a le Goliath. Découvrez pourquoi plus c’est gros, mieux c’est, sur ce grand huit intense qui atteint les 70 miles à l’heure et qui n’est pas fait pour les timides.

TITAN : Gros coup de cœur pour le Titan ! S’élevant très haut au-dessus du parc, il s’élève et redescend à toute vitesse. Le moment le plus intense est lorsqu’on est au sommet, avec le sol tout en bas, et qu’on a l’impression qu’il n’y a plus de gravité !

EDNOR : Les gigantesques montagnes russes suspendues érigées devant le lac rendent hommage à un imaginaire démon des profondeurs inspiré de toutes les créatures mystérieuses qui vivent au plus profond des mers ou de certains lacs. Cela dit, à bord, vous serez probablement trop occupé.e.s à vous cramponner pour prendre le temps de chercher les monstres, alors que vous serez projeté.e.s à une impossible hauteur de 33 m, les pieds dans le vide, et au moment où le manège négociera un virage très abrupt au-dessus du lac.

VAMPIRE : Les pieds dans le vide, le Vampire vous fait d’abord monter à une hauteur de 32 m, avant d’entamer une descente à 80 km/h. Avec ses cinq inversions, ce manège vous renversa à tous les coups !

Sling Shot : Le Sling Shot est une attraction payante, tout comme la Catapulte, mais si vous avez l’occasion de l’essayer, c’est un manège à faire une fois dans sa vie ! L’effet ressenti est comparable à celui du bungee, mais vers le ciel !