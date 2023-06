Le Parc Safari, c’est un parc animalier et bien plus !

Ouvert depuis plus de 50 ans, le Parc Safari a fait découvrir une parcelle d’Afrique à plus de 13 millions de jeunes et de moins jeunes.

Depuis l’an dernier il est possible de faire le Safari Aventure en camion de brousse électrique. Le PDG du Parc, Jean-Pierre Ranger y pensait depuis 2010. Les nouveaux camions de brousse électriques ont une capacité de 50 personnes par camion. Ils sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et sont les seuls véhicules qui permettent de visiter le parc en avant-midi. Durant le trajet, un guide vous parlera des animaux que vous croiserez sur votre chemin. Vous pourrez toujours réaliser le Safari Aventure avec votre voiture en après-midi et y voir déambuler quelque 300 animaux appartenant à 30 espèces différentes dans la prairie du Parc.

Rappelons que le Safari Aventure se divise en trois secteurs : l’Afrique, l’Eurasie et les Amériques. Dans ce parcours de plus de 4 km, vous avez la chance d’observer, photographier, toucher et nourrir les dromadaires, les bisons, les wapitis, les grands koudous et conservez de votre voyage des souvenirs pour la vie.

Pour faire plaisir à vos nouveaux amis, apportez de la laitue ou du céleri, ou procurez-vous la moulée vendue sur place. Pour leur santé, il ne faut pas donner de carottes, de pommes, de maïs ou de légumes de la famille des choux aux animaux. Les fruits et légumes sucrés, de même que les crucifères, peuvent causer des problèmes de digestions à plusieurs espèces.

Des tunnels de verre permettent une rencontre unique avec les félins. Tendez la main et nourrissez une girafe à la Terrasse Afrika. Ces activités, et bien d’autres encore, vous garantissent une journée absolument exceptionnelle en Safari.

L’expérience Coolbox

Au cœur du Parc Safari, à 250 m de l’enclos des lions, se dresse une douzaine de minimaisons colorées. Objectif : offrir aux amateurs une expérience inusitée, bonifiée, immersive et surtout éducative, dans le temps et la durée.

Qui a le temps, en une journée, de tout voir, tout faire, de la tournée des animaux aux jeux d’eau, avec ou sans enfants? Mais nul besoin de se presser avec le forfait « Coolbox » (du nom desdites minimaisons) qui permet d’étirer le plaisir sur deux jours (une nuit) ou trois jours (2 nuits). C’est une forme de glamping de luxe où il vous faut apporter votre sac de couchage, la literie (les draps, couvertures et oreillers ne sont pas fournis) et votre eau potable. Chaque Coolbox permet d’accueillir jusqu’à 8 personnes, en lits queen superposés et divan-lit (selon le modèle de Coolbox) et comprends cuisinette fonctionnelle, douche et toilette.

Le Parc Safari en chiffres

• 1972, ouverture du Parc Safari.

• Près de 14 millions de visiteurs ont parcouru les sentiers du parc depuis son ouverture.

• Environ 300 000 visiteurs par année.

• 300 animaux, en provenance des cinq continents.

• 5 km à parcourir, pour voir les animaux de près, en plus de plusieurs sentiers, le sentier des daims, le tunnel des lions et la passerelle Olduvaï, la Terrasse Afrika et même une petite ferme des cinq continents à découvrir à pied.

INFOS | INFOS | Le Parc Safari est ouvert tous les jours.

242, rang Roxham, Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec) J0J 1V0 T. (450) 247-2727

https://www.parcsafari.com