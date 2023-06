Les drags devant et derrière la scène dans l’émission L’AGENCE

Le 19 juin dernier, il fallait se lever tôt pour être au bar Le Cocktail, où on présentait pour la presse deux épisodes du nouveau «docuréalité» appelé L’Agence ! Cette émission sera présentée à partir du lundi 26 juin, à 21h, sur les ondes de Moi et Cie. Pourquoi L’Agence ? Parce qu’on suivra les drags de l’agence Midor, de Michel Dorion et d’autres artistes de cette firme, et ce, en 12 épisodes de 30 minutes chacun.

Bien sûr, il y a les shows, mais on y voit aussi l’envers du décor, l’aspect humain, les réunions, la préparation, etc., ce que le public n’a jamais vu ou connu des drags. Bref, une émission différente que celle des compétitions des Drag Race connues de par le vaste monde maintenant !

On pourra ainsi suivre, en plus de Michel Dorion, les Miss Butterfly (Johnny Naoufal), Velma Jones/Johnny Jones (Ariane Laguë-Barette), Ciatha Night (Hugo Simard), Crystal Starz (Guillaume Lamothe) ou encore Chouchoune (Guillaume Dupuis).

Miss Butterfly

Les Productions Déferlantes en collaboration avec Québécor Contenu nous convient à un parcours des plus inusités ici puisqu’on suit les activités de plusieurs drag queens de l’agence Midor. Dans la première émission, on voit une réunion des drags au bar Le Cocktail et Michel Dorion qui anime cette rencontre pour planifier la semaine et les spectacles. Il y a aussi la préparation en vue de se rendre à un spectacle dans une ville dont j’ai vite oublié le nom et auquel participent Ariane Laguë-Barette, Guillaume Dupuis et Michel Dorion qui célèbre cette année ses 35 ans de carrière. La salle ici est pleine à craquer et on sent une certaine tension dans la loge alors que tout doit être parfait et que les drags doivent s’entraider pour les changements de costumes, le maquillage, etc.

Le 3e épisode nous emmène à une activité amusante qui est une partie de mini-putt en compagnie de Michel Dorion, Hugo Simard, Guillaume Lamothe et Johnny Naoufal. Michel Dorion regarde le ciel bleu en s’écriant «il est écrit dans le ciel que Miss Butterfly sera en retard !». Et effectivement, Johnny Naoufal fait une entrée remarquée comme à son habitude. C’est que Miss Butterfly est de retour après tout l’hiver passé à Puerto Vallarta. C’est hilarant. On voit les quatre en train de manger une crème glacée et parler de leur vie personnelle et sentimentale. Puis évidemment, c’est le grand show de Miss Butterfly au Cocktail, le même spectacle qu’il fait à Puerto Vallarta et intitulé «Out of the Cocoon». Miss Butterfly explique à la caméra qu’elle aime faire des numéros en plusieurs langues, y compris en arabe parce qu’elle est libanaise. «[Les spectacles], c’est une passion pour moi, mais c’est aussi mon métier […]», dit-elle. C’est pourquoi elle regarde avec attention les cachets qu’elle reçoit.

Michel Dorion et les drags de L’Agence

Le cerise sur le Sundaie ce matin-là du 19 juin était une performance live de Michel Dorion, Hugo Simard, Guillaume Lamothe, Johnny Naoufal et de Velma Jones/Johnny Jones, des prestations plus enlevantes les unes que les autres alors que toute la petite assistance tapait des mains. «Pour nous, ce fut une belle expérience que ce tournage-là […] On espère que vous allez adorer cette série-là», a souligné Michel Dorion. Miss Butterfly a renchérit sur l’expérience de cette docuréalité, que cela l’avait fait grandir un peu plus : «Peu importe le nombre d’années qu’on fait ce métier, on apprend tout le temps, à tous les jours […]».

Tantôt en drag queen, Velma Jones, tantôt en drag king, Johnny Jones, Ariane Laguë-Barette (une coiffeuse dans la vie de tous les jours) a avoué que lorsque les gens apprenaient qu’elle était une femme «les portes ne s’ouvraient pas vraiment […]», qu’elle avait moins de contrats que ces confrères masculins, mais que «la porte était entrouverte, maintenant elle est en mouvement […]»

Bien sûr en réponse aux questions des journalistes, on ne pouvait pas passer à côté du mouvement anti-drags qui existe aux États-Unis et ici aussi, notamment au sujet de l’heure du conte pour les enfants. «Les manifs [contre les drags], ce n’est pas le fun, on le voit bien et surtout que cela apporte encore plus d’attention sur nous […]», d’ajouter Michel Dorion. Celui-ci indique que oui, dans les spectacles, il y a des drags qui peuvent être choquantes ou provocantes, mais c’est du spectacle, ce sont des personnages, qu’il faut peut-être choisir les drags qui vous conviennent.

«Justement, cette série cherche à montrer le côté humain des drag queens, de montrer l’envers de la scène. […] On espère que cela sensibilisera les gens. […] On va en connaître plus sur leurs vies […]», de rajouter Nadège Pouyez du Groupe TVA.

«[…] Ça va au-delà de la scène et des spectacles cette émission-là comme vient de le mentionner Nadège», de renchérir Nathalie Fabien, également du Groupe TVA, qui ose croire que L’Agence permettra aux spectateurs d’être conscientisés et informés et ainsi de ne pas embarquer dans cette surenchère anti-drags.

«Je suis tellement excité», a réagi pour sa part Jean-Sébastien Boudreault, le partenaire d’affaires de Michel Dorion et vice-président de MIDOR qui marque déjà un an d’existence.

Cette émission sera réalisée par Simon Sachel qui a été à la barre, entre autres, de Star Académie, Beach Club ou encore de Un zoo pas comme les autres.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les Productions Déferlantes, fondée en 2015, cette maison de production a réalisé certaines des émissions les plus regardées par le public québécois comme Star Académie, La Voix, Chanteurs masqués, L’Île de l’amour, Sortez-moi d’ici ou encore des magazines tels que Coups de food ou Station Potluck et tant d’autres.

Donc, à ne pas oublier la date du 26 juin dès 21h sur Moi et Cie. Préparez vos grignotines et vos boissons préférées et installez-vous confortablement dans votre siège pour regarder L’Agence !