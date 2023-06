Les humoristes queersà voir à Just for Laughs et à Juste pour rire 2023

Just for Laughs et Juste pour rire ont révolutionné le monde de la comédie et lancé la carrière de centaines d’humoristes qui comptent parmi les plus renommés d’aujourd’hui. Pour leur 41e édition, ils accueilleront à nouveau les vedettes les plus en vogue et les talents émergents de l’industrie de la comédie.

Voici un tour d’horizon des humoristes et des spectacles queers que ces deux festivals proposeront. Les spectacles en salle payants se déroulent du 14 au 29 juillet et les spectacles extérieurs gratuits du 20 au 29 juillet.

Le Gala Eddie Izzard (28 juillet à 21 h 45) mettra en vedette l’humoriste trans Suzy Eddie Izzard, l’une des comiques les plus célèbres de sa génération, qui animera un enlignement de vedettes, au Théâtre Maisonneuve.

Fun & Slutty avec Jonathan Van Ness (29 juillet à 21 h 30) mettra en vedette la personnalité de la télévision sélectionnée aux Emmy, auteur à succès, podcasteur, comédien et coiffeur de stars, à la Salle Wilfrid-Pelletier.

The Bald and the Beautiful avec les drags Trixie Mattel et Katya Zamo (27 juillet à 21 h 30) proposera le duo gai explorant avec humour les frontières culturelles de la beauté moderne à travers des entrevues avec de magnifiques invité.e.s qui habitent diverses facettes de l’industrie de la beauté, à la Salle Wilfrid-Pelletier.

Darcy & Jer : The No Refunds Tour (28 juillet à 19 h) mettra en vedette les créateurs de contenu Darcy Michael et son mari Jeremy Baer dont l’humour gai célèbre la vie avec neurodivergence, au Théâtre Olympia.

La fabuleuse comique lesbienne britannique Gina Yashere présente son spectacle solo Woman King of Comedy au Balcon (27 juillet à 22 h). Yashere est également invitée de la série Brit(ish) au Studio TD (du 26 au 29 juillet).

Notre comique australien Nath Valvo (27 juillet à 21 h) est la tête d’affiche de l’emblématique Café Cléopâtra sur la Main.

Géolocaliser l’amour (21 juillet à 20 h) met en vedette l’auteur et comédien Simon Boulerice à la Salle Wilfrid-Pelletier.

La soirée Just for the Culture (anciennement connue sous le nom de The Ethnic Show) sera présentée au Club Soda du 18 au 26 juillet. La programmation comprend, entre autres, la comédienne lesbienne Judy Gold qui a remporté deux Daytime Emmy Awards pour son travail en tant qu’écrivaine et productrice sur The Rosie O’Donnell Show.

Et en spectacles extérieurs…

Reuben Kaye : Live and Intimidating (spectacle extérieur gratuit, le 28 juillet à 22 h, sur la scène de la Place Loto-Québec) met en vedette la sensation comique australienne hyperqueer. Reuben Kaye est également invité de la série Brit(ish) au Studio TD (du 26 au 29 juillet).

Vous pourrez voir Créature avec Rita Baga, le 23 juillet à 21 h 15, sur la scène Beneva. La légende montréalaise de la drag Rita Baga sera entourée d’Aizysse, Sasha Baga et les chanteuses Kim Richardson et Joe Bocan.

L’icône pop et drag montréalaise Mado Lamotte présentera Le Mado Show, les 20-25-27 juillet à 20 h 30. Pour ce spectacle extérieur gratuit proposé sur la scène de la Place Loto-Québec Mado sera accompagnée d’invité.e.s vedettes chaque soir.

Tranna Wintour & Friends (22 juillet à 20 h 30, spectacle extérieur gratuit sur la scène de la Place Loto-Québec) met en vedette l’humoriste trans montréalaise Tranna Wintour, ainsi que les artistes invité.e.s Erika Suarez, Sam Cyr et Kiara.

L’heure du conte avec Barbada (les 20-22-23-24 juillet, à 17 h, spectacle extérieur gratuit sur la Scène Radio-Canada) est une activité de lecture de contes pour enfants présentée par la légende montréalaise Barbada de Barbades.

Bière et Métal (23 et 29 juillet à 19 h 15, spectacle extérieur gratuit sur la Scène Beneva) met en vedette les drag kings montréalais RV Métal (Geneviève Labelle) et Rock Bière (Mélodie Noël Rousseau) avec en invité.e.s HercuSleaze, Clay Thorris, Walter Ego, Iggy Zob, Heaven Genderfck, Pascale Marineau et Foxy Lexxi Brown.

INFOS | Les spectacles en salle des festivals Just for Laughs et Juste pour rire se tiendront du 14 au 29 juillet, alors que les spectacles extérieurs gratuits auront lieu du 20 au 29 juillet. https://www.montreal.hahaha.com