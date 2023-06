L’OM prend l’air près de chez vous !

Cet été, l’Orchestre Métropolitain (OM) multiplie les opportunités d’aller à la rencontre du public. Aux quatre coins de Montréal, en Estrie, dans Lanaudière, dans les Laurentides, dans Charlevoix… L’OM prend l’air ! Et le grand concert gratuit au pied du mont Royal, présenté par Moi, le mardi 2 août à 20 h, est assurément l’événement le plus attendu de l’été.

L’OM au pied du mont Royal

Devenue une grande tradition appréciée des Montréalaises et Montréalais depuis 2014, ce concert en plein air et gratuit est de retour cette année. L’Orchestre Métropolitain et son chef principal Yannick Nézet-Séguin invitent le public de tous horizons à venir vibrer avec eux pour cet événement grandiose et rassembleur réunissant des dizaines de milliers de personnes dans un lieu emblématique de Montréal. Une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie ! Pour l’occasion, l’OM accueillera pour la toute première fois le pianiste virtuose Alain Lefèvre qui mettra en lumière la sublime Rhapsodie romantique pour piano et orchestre, une œuvre du grand compositeur québécois André Mathieu. Les thèmes passionnés de Dvořák (Symphonie no 7, mouvements 3 et 4), les paysages majestueux de Jean Coulthard (Kalamalka, Lake of Many Colours) et les rythmes endiablés de Márquez (Danzon no 2) complèteront ce programme enivrant aux influences variées, à l’image d’une ville cosmopolite comme Montréal! Poursuivez la discussion avec le mot-clic #OMMontRoyal

TOURNÉE DE CONCERTS GRATUITS DANS LES PARCS

Le chef Yannick Nézet-Séguin sera aussi de retour dans son quartier d’enfance avec son orchestre lors d’un concert au parc Ahuntsic le samedi 5 août, à 19 h 30. Le programme musical y sera légèrement différent, le concerto de Mathieu étant remplacé par la Ballade pour orchestre de Samuel Coleridge-Taylor et l’Ouverture du Vaisseau fantôme de Wagner. Ce même programme sera présenté la veille, au Festival des Arts de Saint-Sauveur.

La tournée estivale de l’Orchestre Métropolitain débute officiellement le 5 juillet à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, au parc Armand-Bombardier, puis passe par Granby au parc Daniel-Johnson le 11 juillet avant de revenir à Montréal, au parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain dans l’arrondissement de LaSalle, le 12 juillet. Ces concerts gratuits seront dirigés par Naomi Woo, une jeune cheffe qui sort tout juste de l’Académie de direction d’orchestre de l’OM, un programme de mentorat, et nouvellement nommée collaboratrice artistique pour la prochaine saison de l’Orchestre Métropolitain. Formée par Yannick Nézet-Séguin et l’OM depuis maintenant trois ans, elle a aussi été cheffe d’orchestre adjointe auprès de l’Orchestre symphonique de Winnipeg, a dirigé de nombreux orchestre à travers le Canada et a fait partie du programme de formation pour cheffes d’orchestre du National Opera

Studio, à Londres.

Dans une volonté d’enrichir l’expérience du public, l’OM propose, cette année, des activités pour la famille : des ateliers d’éveil musical parent-enfant et des prestations musicales en prélude aux concerts, qui feront découvrir le talent d’ensembles musicaux locaux.

L’atmosphère bucolique, l’ambiance conviviale et l’esprit familial font de ces concerts gratuits des moments uniques et inoubliables, tant pour les mélomanes convaincus que pour les novices curieux. L’OM vous donne rendez-vous dans un parc près de chez vous !

INFOS |Pour des renseignements supplémentaires sur L’OM au pied du mont Royal 2023 :

https://www.orchestremetropolitain.com