Maison Plein Cœur : un projet d’agrandissement porteur d’espoir

C’était la fête à la Maison Plein Cœur (MPC), le 6 juin dernier, alors que près d’une trentaine de personnes s’étaient donné rendez-vous pour voir les plans d’agrandissement de cet organisme venant en aide aux personnes séropositives. Il s’agit ici d’un projet se situant entre 11 et 12 M$ au total et qui comprend la rénovation de la bâtisse actuelle et la construction d’une nouvelle aile de cinq étages. Une fois terminée, cette « nouvelle » Maison Plein Cœur englobera 23 logements sociaux pour des personnes vivant avec le VIH-sida.



Ceux et celles qui reçoivent des services de ce groupe communautaire le savent, cet édifice de la rue Dorion, construit au début des années 1990, a besoin « d’amour, de beaucoup d’amour », a dit Denis-Martin Chabot, le gestionnaire au développement et animateur de cette soirée, puisque l’immeuble n’a pas été rénové depuis son érection. MPC prévoit ériger un nouvel édifice à l’arrière du bâtiment existant et ainsi occuper plus largement le terrain actuel. Évidemment, le neuf et l’ancien seront reliés. La nouvelle aile, d’une hauteur de 15 m à 16 m, aura une fenestration abondante permettant de laisser entrer la luminosité naturelle. Salle de rencontre plus vaste, bureaux à aire ouverte, cuisine plus spacieuse, etc., tout cela sera permis avec l’ajout de cet édifice, entre autres. À l’intérieur, il y aura des structures de bois pour ajouter de la couleur à un environnement assez épuré la plupart du temps.

Les gens présents esquissaient de larges sourires et des « oh » d’approbation, alors que les images défilaient sur un grand écran pendant la démonstration de l’architecte Guillaume Lévesque. « Essentiellement blanc, ce projet s’intègre bien à l’ancien bâtiment et démontre de la sobriété […] et s’agence bien avec le parc aussi […] », explique cet architecte qui cumule plus de 18 ans d’expérience. On y aménagera surtout des studios pour personnes seules, « mais les plans sont flexibles et peuvent inclure des logements plus grands si désirés », poursuit Guillaume Lévesque.

« Ce projet a été un beau moment pour nous depuis des années où l’on a vécu les deux ans et plus de pandémie, le changement de la direction, le décès d’une adjointe administrative, etc. », de souligner Claude Lalande, le président du conseil d’administration de la Maison.

« Donc, ce projet nous remontait le moral. On a été aussi à l’écoute de ce que les gens (les usagers) voulaient et avaient besoin [d’où aussi l’inclusion de logements sociaux pour les personnes séropositives à faible revenu] […]. » Bien sûr, aller chercher une somme de 11 à 12 M$, ce ne sera pas une partie de plaisir. « On compte sur du financement par la SCHL (Société canadienne d’hypothèque et de logement), ainsi que du Fonds vert de la Ville de Montréal pour l’efficacité énergétique », a indiqué pour sa part Giacomo Valzania du groupe CDH et chargé de ce projet d’agrandissement. « On croit fortement en ce projet et on ne lâchera pas, on continuera la recherche [de subventions] », a dit Giacomo Valzania. En fait, les gouvernements peuvent financer la construction de la nouvelle structure, un coût de plus de 9 M$. Par contre, la rénovation de l’ancienne aile est plus ardue puisque les gouvernements hésitent souvent à mettre de l’argent dans une telle entreprise. Il reste donc à financer une somme de 2 à 2,5 M$. « La contribution des gouvernements est importante pour nous aider à aller chercher les sommes manquantes », note Christian Bolduc de la Caisse populaire Desjardins, qui travaillera gratuitement à la recherche de financement pour la MPC. Un comité de financement sera d’ailleurs mis sur pied prochainement afin de solliciter des donateurs.

Le mot de la fin a été laissé au Dr Réjean Thomas, président fondateur de la Clinique médicale l’Actuel et président du Cercle des ami.e.s de la Maison Plein Cœur, qui a rappelé que, dans le cas du VIH, il n’y a toujours pas de guérison et pas de vaccin même si, pour plusieurs, le VIH est devenu, grâce aux traitements actuels, une maladie chronique. Il a mentionné que plusieurs de ses patients font partie de la Maison Plein Cœur. Le Dr Réjean Thomas a parlé du peu d’empressement des gouvernements à subventionner suffisamment des groupes communautaires comme la Maison Plein Cœur. « S’il s’agissait de la construction d’une usine de batteries au lithium, on verrait comment cela bougerait, mais ce n’est pas ça ici », a-t-il déploré. On espère une première pelletée de terre cet automne alors que, si tout va bien (obtention des permis, recherche des entrepreneurs, etc.), on devrait voir l’édifice complété en 2026.

INFOS | Maison Plein Cœur, 1611, rue Dorion, Montréal.

T. 514-597-0554 ou https://www.maisonpleincoeur.org