Cet été, Mont-Tremblant vous offre du bonheur à profusion!

Le soleil, la chaleur, la nature dans toute sa splendeur ainsi qu’une myriade d’activités et d’événements qui plairont autant aux sportifs qu’aux amateurs de culture et de gastronomie vous attendent tout l’été dans la plus belle région du Québec. Planifiez votre escapade dès maintenant!



Ne manquez pas les événements incontournables de l’été

Cet été, les grands événements festifs et sportifs sont de retour à Mont-Tremblant! Ce sera plus que jamais le moment de célébrer la nature dans toute sa splendeur et d’apprécier l’ambiance festive qui s’empare de toute la région. Les sportifs se rejoindront en masse pour la tenue de l’incontournable IRONMAN et du Demi-marathon. Les mélomanes seront comblés avec pas moins de sept événements musicaux, dont le mythique Festival international du blues de Tremblant ainsi que le Festi Jazz de Mont-Tremblant. Finalement, les gastronomes s’offriront sans aucun doute une petite virée au Marché d’été, qui se tiendra tous les samedis de l’été de 9 h à 13 h.

Consultez tous les événements estivaux : mont-tremblant.ca/evenements

Vivez des expériences aériennes inoubliables!

Prenez de l’altitude et découvrez la région sous un angle nouveau! Profitez de la belle saison pour découvrir une panoplie d’activités aériennes qui sauront plaire aux aventuriers comme aux moins téméraires. Envie d’adrénaline? Offrez-vous un voyage au sommet des arbres avec les tyroliennes de Ziptrek Écotours! Amateurs d’escalade, le parc national du Mont-Tremblant vous attend pour une expérience aérienne en pleine nature sauvage avec l’indétrônable Via Ferrata.

Et surtout, ne manquez pas la grande nouveauté de la saison qui ravira assurément les adeptes de randonnée et d’immersion en pleine nature : le déjà légendaire Sentier des cimes. Aménagé sur un magnifique site patrimonial, il propose un parcours de 1 kilomètre au-dessus de la forêt laurentienne qui se termine au sommet d’une tour d’observation de 40 mètres de hauteur, offrant une vue à 360 degrés sur les montagnes environnantes. Le sentier est même adapté pour les personnes à mobilité réduite et les visiteurs avec des enfants en poussette! Pour clore votre expérience, une visite à la boutique et un bon repas au restaurant Chez Émile, situé sur le site, s’imposent.

Dégustez les saveurs locales

Pour vous, une escapade estivale n’est pas complète sans une bonne bouffe? On vous comprend, et ça tombe bien puisque Mont-Tremblant regorge d’adresses incontournables où déguster les saveurs locales. Lunch sur le pouce, resto chic, terrasse parfaite pour l’apéro… tout y est pour vous plaire. Pour vivre une expérience gastronomique 5 étoiles, un arrêt chez l’incontournable sEb l’Artisan culinaire s’impose. Le réputé chef vous transportera dans une aventure gastronomique riche en goût et en couleurs avec des produits authentiques, égionaux et de saison.

Plutôt envie de vous la couler douce avec un verre à la main? Rendez-vous sur la magnifique terrasse du bistro-bar Le P’tit Caribou. L’établissement iconique du nightlife tremblantois propose des cocktails rafraîchissants ainsi qu’un menu bistro pas piqué des vers. Et pour rapporter des produits du terroir à la maison, faites un arrêt à la pittoresque Ferme aux petits oignons. Ici, vous trouverez une panoplie de produits bio et locaux ainsi qu’un bistro offrant un menu fait maison à partir des légumes de la ferme et des produits du marché fermier.



Pendant la saison estivale, la région est très populaire. N’hésitez pas à planifier votre séjour dès maintenant en réservant votre hébergement, votre place de camping, vos sorties au resto et vos activités.



